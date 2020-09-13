Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:USAID вместе с Институтом политических исследований и социологической компанией Info Sapiens провели анализ конкурентоспособности городов Украины. Впервые, но планируется сделать регулярным.
Без особого удивления лично для меня Киев оказался внизу списка. Большинству областных центров он проигрывает и по комфорту жизни, и по условиям открытия/ведения бизнеса.
zРадио написав:ез особого удивления лично для меня Киев оказался внизу списка.
Целиком согласен. Рекомендую вам срочно переезжать в Хмельницкий пока там еще место есть и пока за вашу квартиру на Оболони дадут хоть 1ку в Хмельницком Или в Хмельницком при всех плюсах в комфорте жизни нет ни интересной работы ни медицины ни развлечений ни сервиса ни образования ни культуры?
vitaliian написав:Теперь про пробки. 1й вариант раньше выезжать. В 7 утра если не снегопад, пробок нет нигде. 2й вариант работа с плавающим графиком (например с 11 до 20) 3й вариант - мотоцикл (больше для лета), 4й вариант удалёнка. Думаю есть ещё минимум 10 вариантов решения проблемы с пробкой.
Да, с пробками-10 вариантов. Дайте хотя бы 2 варианта как быть с детьми, если Вы не можете работать на удалёнке, дети -в школу к 8-30, в садик к 8-00, из садика в 18-00, из школы не позднее 18-00.