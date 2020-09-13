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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5240524152425243>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 180
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
31%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:11

О трех законах Трибеки

USAID вместе с Институтом политических исследований и социологической компанией Info Sapiens провели анализ конкурентоспособности городов Украины. Впервые, но планируется сделать регулярным.

Без особого удивления лично для меня Киев оказался внизу списка. Большинству областных центров он проигрывает и по комфорту жизни, и по условиям открытия/ведения бизнеса.

Зображення

Детально здесь:
https://sapiens.com.ua/publications/soc ... 01_UKR.pdf
https://sapiens.com.ua/publications/soc ... es_UKR.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:14

  antey1969 написав:
  sequence написав: вы бы что посвежее скинули бы, а то привычка смотреть в "прошлый" день временами сильно подводит.
поверьте, я знаю лучше, бо есть шкурный интерес )

Пару недель назад уже видел этот вброс, его усиленно распространяли "новички" на форумах Домика. Но так как особого отклика от реальных инвесторов сей перл не получил, был вскоре забыт аудиторией.


Вот вам обоим чат Миракса, чтобы мнения инвесторов не казались вбросами:
https://t.me/MiraxChat

Почитайте-почитайте :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:15

  zРадио написав:USAID вместе с Институтом политических исследований и социологической компанией Info Sapiens провели анализ конкурентоспособности городов Украины. Впервые, но планируется сделать регулярным.

Без особого удивления лично для меня Киев оказался внизу списка. Большинству областных центров он проигрывает и по комфорту жизни, и по условиям открытия/ведения бизнеса.

Зображення

Детально здесь:
https://sapiens.com.ua/publications/soc ... 01_UKR.pdf
https://sapiens.com.ua/publications/soc ... es_UKR.pdf

Краматорск комфортнее большинства облцентров? Северодонецк круче Киева и Одессы? Даже не смешно. Вы в Северодонецке были, хотя бы до 2014?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:ез особого удивления лично для меня Киев оказался внизу списка.

Целиком согласен. Рекомендую вам срочно переезжать в Хмельницкий пока там еще место есть и пока за вашу квартиру на Оболони дадут хоть 1ку в Хмельницком :)
Или в Хмельницком при всех плюсах в комфорте жизни нет ни интересной работы ни медицины ни развлечений ни сервиса ни образования ни культуры?
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:17

foxluck
как давно вы были, например, в театре?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:23

  Faceless написав:Краматорск комфортнее большинства облцентров? Северодонецк круче Киева и Одессы? Даже не смешно. Вы в Северодонецке были, хотя бы до 2014?


В Северодонецке не был, был в Луганске. Встречный вопрос - вы отчет хотя бы откроете? Ии Пастернака не читал, но осуждаю? (с) 700 страниц анализа, наверно, не просто от скуки навояли...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Теперь про пробки. 1й вариант раньше выезжать. В 7 утра если не снегопад, пробок нет нигде. 2й вариант работа с плавающим графиком (например с 11 до 20) 3й вариант - мотоцикл (больше для лета), 4й вариант удалёнка. Думаю есть ещё минимум 10 вариантов решения проблемы с пробкой.

Да, с пробками-10 вариантов. Дайте хотя бы 2 варианта как быть с детьми, если Вы не можете работать на удалёнке, дети -в школу к 8-30, в садик к 8-00, из садика в 18-00, из школы не позднее 18-00.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:27

  zРадио написав:
  Faceless написав:Краматорск комфортнее большинства облцентров? Северодонецк круче Киева и Одессы? Даже не смешно. Вы в Северодонецке были, хотя бы до 2014?


В Северодонецке не был, был в Луганске. Встречный вопрос - вы отчет хотя бы откроете? Ии Пастернака не читал, но осуждаю? (с) 700 страниц анализа, наверно, не просто от скуки навояли...

Если выводы абсурдны, то все 700 страниц анализа - бесполезный мусор и пустая трата времени.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:29

  Yuri_T написав:foxluck
как давно вы были, например, в театре?

На Меламуде?
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Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:32

  Faceless написав:
  zРадио написав:
  Faceless написав:Краматорск комфортнее большинства облцентров? Северодонецк круче Киева и Одессы? Даже не смешно. Вы в Северодонецке были, хотя бы до 2014?


В Северодонецке не был, был в Луганске. Встречный вопрос - вы отчет хотя бы откроете? Ии Пастернака не читал, но осуждаю? (с) 700 страниц анализа, наверно, не просто от скуки навояли...

Если выводы абсурдны, то все 700 страниц анализа - бесполезный мусор и пустая трата времени.


Такими же абсурдными казались выводы и о неминуемом обвале цен на бетон на волне их безудержного роста. Впрочем, настаивать не могу - не будете, так не будете)))
zРадио
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