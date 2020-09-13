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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 вер, 2020 14:33
Колбаса по 500 грн/кг с вами не согласна. Законы колбасы не вяжутся с данными.
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xio13
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Додано: Вів 15 вер, 2020 14:44
Faceless написав:
Краматорск комфортнее большинства облцентров? Северодонецк круче Киева и Одессы? Даже не смешно. Вы в Северодонецке были, хотя бы до 2014?
В Севере не был, Краматорск и правда шагнул вперёд после 14 года. Там даже видел световые табло на остановках. Сами тралики (не все, но много) низкопольные, с кондиционером. Вокзал с ремонтом. Хорошие дороги в городе (по крайней мере центр и прицентралье, дальше не ходил). Херсон однозначно проигрывает.
В центре симпатичная новая площадь.
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Hotab
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