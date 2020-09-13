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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5240524152425243

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 180
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
31%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:33

  zРадио написав:USAID вместе с Институтом политических исследований и социологической компанией Info Sapiens провели анализ конкурентоспособности городов Украины. Впервые, но планируется сделать регулярным.

Без особого удивления лично для меня Киев оказался внизу списка. Большинству областных центров он проигрывает и по комфорту жизни, и по условиям открытия/ведения бизнеса.

Зображення

Детально здесь:
https://sapiens.com.ua/publications/soc ... 01_UKR.pdf
https://sapiens.com.ua/publications/soc ... es_UKR.pdf


Колбаса по 500 грн/кг с вами не согласна. Законы колбасы не вяжутся с данными.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:44

  Faceless написав:
  zРадио написав:USAID вместе с Институтом политических исследований и социологической компанией Info Sapiens провели анализ конкурентоспособности городов Украины. Впервые, но планируется сделать регулярным.

Без особого удивления лично для меня Киев оказался внизу списка. Большинству областных центров он проигрывает и по комфорту жизни, и по условиям открытия/ведения бизнеса.

Зображення

Детально здесь:
https://sapiens.com.ua/publications/soc ... 01_UKR.pdf
https://sapiens.com.ua/publications/soc ... es_UKR.pdf

Краматорск комфортнее большинства облцентров? Северодонецк круче Киева и Одессы? Даже не смешно. Вы в Северодонецке были, хотя бы до 2014?

В Севере не был, Краматорск и правда шагнул вперёд после 14 года. Там даже видел световые табло на остановках. Сами тралики (не все, но много) низкопольные, с кондиционером. Вокзал с ремонтом. Хорошие дороги в городе (по крайней мере центр и прицентралье, дальше не ходил). Херсон однозначно проигрывает.
В центре симпатичная новая площадь.
Hotab
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  #<1 ... 5240524152425243
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