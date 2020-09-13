Додано: Вів 15 вер, 2020 16:42

zРадио написав: ..

Еще одна "интересная" мысль - это критика данных МЭРТ. Предложите альтернативу! Или частные наблюдения точнее - например, ваши за Медовым в качестве истины относительно всего КРЖН ..Еще одна "интересная" мысль - это критика данных МЭРТ. Предложите альтернативу! Или частные наблюдения точнее - например, ваши за Медовым в качестве истины относительно всего КРЖН

Медовый и прочие Манхеттены мне особо не интересны, у меня другие интересы, но не будем об этом.Речь о том, что законы Трибеки пока в силе - а все попытки направить людей в ипеня терпят сокрушительное фиаско.Ну какой, нахрен, ИваноХранковск? Области, чем ближе до границы, за исключением Львовской, вырождаются и превращаются в филиал Молдавии, где здорового мужчину средних лет можно увидеть разве что в период отпуска или карантина.Жителей условного Чернигова, желающих переехать в Киев на порядки больше, чем обратного. Давайте, возразите.Главное число из всех этих чудесных цифр минэконома, ИМХО, миграционные потоки и демографические показатели, и всюду в вышеуказанных областях сиречь дикий депресняк. Одинокий ойтишник, самовыпилившийся в ссылку в условный Чернигов не возьмет с собой ни врача, ни учителя, а местные сабжи, в здравом уме и трезвой памяти работать за копейки в чигирях не захотят, ибо ждут их школы и больницы Берлина и Киева.Вы вроде не на Оболони живете, а в параллельной вселенной, питаетесь какими-то слухами а-ля "Нью-Васюки рулят" и т.д.