Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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zРадио написав:USAID вместе с Институтом политических исследований и социологической компанией Info Sapiens провели анализ конкурентоспособности городов Украины. Впервые, но планируется сделать регулярным.
Без особого удивления лично для меня Киев оказался внизу списка. Большинству областных центров он проигрывает и по комфорту жизни, и по условиям открытия/ведения бизнеса.
zРадио написав:USAID вместе с Институтом политических исследований и социологической компанией Info Sapiens провели анализ конкурентоспособности городов Украины. Впервые, но планируется сделать регулярным.
Без особого удивления лично для меня Киев оказался внизу списка. Большинству областных центров он проигрывает и по комфорту жизни, и по условиям открытия/ведения бизнеса.
Краматорск комфортнее большинства облцентров? Северодонецк круче Киева и Одессы? Даже не смешно. Вы в Северодонецке были, хотя бы до 2014?
В Севере не был, Краматорск и правда шагнул вперёд после 14 года. Там даже видел световые табло на остановках. Сами тралики (не все, но много) низкопольные, с кондиционером. Вокзал с ремонтом. Хорошие дороги в городе (по крайней мере центр и прицентралье, дальше не ходил). Херсон однозначно проигрывает. В центре симпатичная новая площадь.
zРадио написав:USAID вместе с Институтом политических исследований и социологической компанией Info Sapiens ..
тьху, блин, понял откуда ноги растут. Отчет несколько запиздалый, приводятся данные 2017-18 г/г. Когда мы планировали расширение сети филиалов (июль), я брал более свежие данные 2019 года минэкономразвития. На основании этих данных у меня также получился э-э-э, несколько спорный рейтинг и обсуждение, краткая суть которого можно привести цитатой из одного известного фильма: "Я на метро ехал, увидел в окошко красивые дома, вышел. ... - Там есть красивые дома?". Xерня этот отчет, где аффтары на основании данных минэконома пытаются сложить картину мира. Живите теперь с этим
zРадио написав:USAID вместе с Институтом политических исследований и социологической компанией Info Sapiens ..
тьху, блин, понял откуда ноги растут. Отчет несколько запиздалый, приводятся данные 2017-18 г/г. Когда мы планировали расширение сети филиалов (июль), я брал более свежие данные 2019 года минэкономразвития. На основании этих данных у меня также получился э-э-э, несколько спорный рейтинг и обсуждение, краткая суть которого можно привести цитатой из одного известного фильма: "Я на метро ехал, увидел в окошко красивые дома, вышел. ... - Там есть красивые дома?". Xерня этот отчет, где аффтары на основании данных минэконома пытаются сложить картину мира. Живите теперь с этим
И вы, что-ли, не открывали? Отчет за 2019-2020, ну а если даже присутствуют данные 2017-2018, то детализируйте, что такого в обсуждаемом контексте там радикально поменялось? Если и поменялось, то в пользу регионов, получивших больше денег на собственное развитие в процессе экономической децентрализации.
Еще одна "свежая" мысль - покритиковать данные МЭРТ. Предложите альтернативу! Или частные наблюдения точнее - например, ваши за Медовым в качестве истины относительно всего КРЖН
PS: абсолютно понятна ваша мотивация защищать от нападок КГС с учетом механизмов финансирования первички - вы прекрасно знаете, что ваших денег инвестора уже нет, но квартиру вы еще не получили, поэтому доплатят за нее новые хомки... Ну а если не доплатят, то и нечего будет, соответственно, получать...
zРадио написав:.. Еще одна "интересная" мысль - это критика данных МЭРТ. Предложите альтернативу! Или частные наблюдения точнее - например, ваши за Медовым в качестве истины относительно всего КРЖН
Медовый и прочие Манхеттены мне особо не интересны, у меня другие интересы, но не будем об этом. Речь о том, что законы Трибеки пока в силе - а все попытки направить людей в ипеня терпят сокрушительное фиаско. Ну какой, нахрен, ИваноХранковск? Области, чем ближе до границы, за исключением Львовской, вырождаются и превращаются в филиал Молдавии, где здорового мужчину средних лет можно увидеть разве что в период отпуска или карантина. Жителей условного Чернигова, желающих переехать в Киев на порядки больше, чем обратного. Давайте, возразите. Главное число из всех этих чудесных цифр минэконома, ИМХО, миграционные потоки и демографические показатели, и всюду в вышеуказанных областях сиречь дикий депресняк. Одинокий ойтишник, самовыпилившийся в ссылку в условный Чернигов не возьмет с собой ни врача, ни учителя, а местные сабжи, в здравом уме и трезвой памяти работать за копейки в чигирях не захотят, ибо ждут их школы и больницы Берлина и Киева. Вы вроде не на Оболони живете, а в параллельной вселенной, питаетесь какими-то слухами а-ля "Нью-Васюки рулят" и т.д.