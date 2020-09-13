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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 180
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
31%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:33

  zРадио написав:USAID вместе с Институтом политических исследований и социологической компанией Info Sapiens провели анализ конкурентоспособности городов Украины. Впервые, но планируется сделать регулярным.

Без особого удивления лично для меня Киев оказался внизу списка. Большинству областных центров он проигрывает и по комфорту жизни, и по условиям открытия/ведения бизнеса.

Зображення

Детально здесь:
https://sapiens.com.ua/publications/soc ... 01_UKR.pdf
https://sapiens.com.ua/publications/soc ... es_UKR.pdf


Колбаса по 500 грн/кг с вами не согласна. Законы колбасы не вяжутся с данными.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:44

  Faceless написав:
  zРадио написав:USAID вместе с Институтом политических исследований и социологической компанией Info Sapiens провели анализ конкурентоспособности городов Украины. Впервые, но планируется сделать регулярным.

Без особого удивления лично для меня Киев оказался внизу списка. Большинству областных центров он проигрывает и по комфорту жизни, и по условиям открытия/ведения бизнеса.

Зображення

Детально здесь:
https://sapiens.com.ua/publications/soc ... 01_UKR.pdf
https://sapiens.com.ua/publications/soc ... es_UKR.pdf

Краматорск комфортнее большинства облцентров? Северодонецк круче Киева и Одессы? Даже не смешно. Вы в Северодонецке были, хотя бы до 2014?

В Севере не был, Краматорск и правда шагнул вперёд после 14 года. Там даже видел световые табло на остановках. Сами тралики (не все, но много) низкопольные, с кондиционером. Вокзал с ремонтом. Хорошие дороги в городе (по крайней мере центр и прицентралье, дальше не ходил). Херсон однозначно проигрывает.
В центре симпатичная новая площадь.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:11

  zРадио написав:..
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Почитайте-почитайте :D

речь шла о медовом
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:20

  zРадио написав:USAID вместе с Институтом политических исследований и социологической компанией Info Sapiens ..

тьху, блин, понял откуда ноги растут.
Отчет несколько запиздалый, приводятся данные 2017-18 г/г.
Когда мы планировали расширение сети филиалов (июль), я брал более свежие данные 2019 года минэкономразвития. На основании этих данных у меня также получился э-э-э, несколько спорный рейтинг и обсуждение, краткая суть которого можно привести цитатой из одного известного фильма: "Я на метро ехал, увидел в окошко красивые дома, вышел. ... - Там есть красивые дома?".
Xерня этот отчет, где аффтары на основании данных минэконома пытаются сложить картину мира. Живите теперь с этим
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В какой город посоветуете переехать ремоут-программистам из Киева?

Есть ли на примете города с недорогой недвижимостью, хорошей инфраструктурой, и приемлемой экологией в границах Украины?

https://dou.ua/forums/topic/31551/

топ камєнт:

Креенной киевлянин. Всю жизнь жил в Киеве, в этом году всей семьей приняли решение переехать в Чернигов.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 16:23

  sequence написав:
  zРадио написав:USAID вместе с Институтом политических исследований и социологической компанией Info Sapiens ..

тьху, блин, понял откуда ноги растут.
Отчет несколько запиздалый, приводятся данные 2017-18 г/г.
Когда мы планировали расширение сети филиалов (июль), я брал более свежие данные 2019 года минэкономразвития. На основании этих данных у меня также получился э-э-э, несколько спорный рейтинг и обсуждение, краткая суть которого можно привести цитатой из одного известного фильма: "Я на метро ехал, увидел в окошко красивые дома, вышел. ... - Там есть красивые дома?".
Xерня этот отчет, где аффтары на основании данных минэконома пытаются сложить картину мира. Живите теперь с этим


И вы, что-ли, не открывали? :D Отчет за 2019-2020, ну а если даже присутствуют данные 2017-2018, то детализируйте, что такого в обсуждаемом контексте там радикально поменялось? :roll: Если и поменялось, то в пользу регионов, получивших больше денег на собственное развитие в процессе экономической децентрализации.

Еще одна "свежая" мысль - покритиковать данные МЭРТ. Предложите альтернативу! Или частные наблюдения точнее - например, ваши за Медовым в качестве истины относительно всего КРЖН :mrgreen:

PS: абсолютно понятна ваша мотивация защищать от нападок КГС с учетом механизмов финансирования первички - вы прекрасно знаете, что ваших денег инвестора уже нет, но квартиру вы еще не получили, поэтому доплатят за нее новые хомки... Ну а если не доплатят, то и нечего будет, соответственно, получать...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 16:35

  flyman написав:В какой город посоветуете переехать ремоут-программистам из Киева?

Есть ли на примете города с недорогой недвижимостью, хорошей инфраструктурой, и приемлемой экологией в границах Украины?

https://dou.ua/forums/topic/31551/

топ камєнт:

Креенной киевлянин. Всю жизнь жил в Киеве, в этом году всей семьей приняли решение переехать в Чернигов.


А немало желающих, хотя ИТ - явно не самый депрессивный сегмент. И как они без колбасы по 500 грн - это ж самая что ни на есть целевая :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 16:41

Па11600 без ремонта.


Кондитерская корпорация Roshen приобрела Дворец культуры им. С.П. Королева в Киеве за 66,4 млн грн для создания на его базе многофункционального концертного зала
https://biz.censor.net/news/3219385/ros ... _za_66_mln
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 16:42

  zРадио написав:..
Еще одна "интересная" мысль - это критика данных МЭРТ. Предложите альтернативу! Или частные наблюдения точнее - например, ваши за Медовым в качестве истины относительно всего КРЖН :mrgreen:

Медовый и прочие Манхеттены мне особо не интересны, у меня другие интересы, но не будем об этом.
Речь о том, что законы Трибеки пока в силе - а все попытки направить людей в ипеня терпят сокрушительное фиаско.
Ну какой, нахрен, ИваноХранковск? Области, чем ближе до границы, за исключением Львовской, вырождаются и превращаются в филиал Молдавии, где здорового мужчину средних лет можно увидеть разве что в период отпуска или карантина.
Жителей условного Чернигова, желающих переехать в Киев на порядки больше, чем обратного. Давайте, возразите.
Главное число из всех этих чудесных цифр минэконома, ИМХО, миграционные потоки и демографические показатели, и всюду в вышеуказанных областях сиречь дикий депресняк. Одинокий ойтишник, самовыпилившийся в ссылку в условный Чернигов не возьмет с собой ни врача, ни учителя, а местные сабжи, в здравом уме и трезвой памяти работать за копейки в чигирях не захотят, ибо ждут их школы и больницы Берлина и Киева.
Вы вроде не на Оболони живете, а в параллельной вселенной, питаетесь какими-то слухами а-ля "Нью-Васюки рулят" и т.д.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 16:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:Па11600 без ремонта.


Кондитерская корпорация Roshen приобрела Дворец культуры им. С.П. Королева в Киеве за 66,4 млн грн для создания на его базе многофункционального концертного зала
https://biz.censor.net/news/3219385/ros ... _za_66_mln
Ну цену за метр тут приводить особо смысла нет, не собираетесь же вы сравнивать метр общей площади такого здания со стоимостью метра для квартиры, например?
Faceless
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