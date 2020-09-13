Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну цену за метр тут приводить особо смысла нет, не собираетесь же вы сравнивать метр общей площади такого здания со стоимостью метра для квартиры, например?
Насчет сравнения с КРЖН, конечно же, согласен. Я не к этому - недавно был аукцион по гостинице Днепр, и цена кв. там составила 86600. Т.е. даже с учетом существенно более худшей локации 11600 можно считать выгодной сделкой
zРадио написав:ез особого удивления лично для меня Киев оказался внизу списка.
Целиком согласен. Рекомендую вам срочно переезжать в Хмельницкий пока там еще место есть и пока за вашу квартиру на Оболони дадут хоть 1ку в Хмельницком Или в Хмельницком при всех плюсах в комфорте жизни нет ни интересной работы ни медицины ни развлечений ни сервиса ни образования ни культуры?
Не опускайтесь в аргументации до уровня некоторых нерукопожатных форумчан. Причем здесь моя квартира? Я не жаба, которой природой велено хвалить свое болото, и могу без предрассудков смотреть на факты! А вы?..
За підсумками 2020 року очікується скорочення кінцевих споживчих витрат домогосподарств на 1,2%. Це стане наслідком загального зниження економічної активності в країні.
Про це йдеться в пояснювальній записці до проекту державного бюджету України на 2021 рік, (законопроєкт №4000), оприлюдненому на сайті Верховної ради.
“Після послаблення карантину відновлення споживання буде повільним через зростання безробіття та падіння заощаджень, що, відповідно, позначається на впевненості споживачів”, – зазначається в документі.
За прогнозом уряду, економічна ситуація в країні до кінця 2020 року матиме характер стриманого відновлення. Зниження темпів реального ВВП за підсумками року очікується на рівні не більше 4,8%. По мірі зняття обмежень економіка буде поступово відновлюватися на тлі стимулюючих заходів фіскальної політики та дій уряду, спрямованих на подолання наслідків епідемії COVID-19.
“Найбільший негативний внесок у скорочення ВВП матимуть інвестиції через їх різке падіння, спричинене негативними настроями бізнесу та зважаючи на його фінансові складнощі. Як наслідок, падіння валового нагромадження основного капіталу за підсумком 2020 року очікується на рівні 21,8%”, – йдеться в документі.
zРадио написав:ез особого удивления лично для меня Киев оказался внизу списка.
Целиком согласен. Рекомендую вам срочно переезжать в Хмельницкий пока там еще место есть и пока за вашу квартиру на Оболони дадут хоть 1ку в Хмельницком Или в Хмельницком при всех плюсах в комфорте жизни нет ни интересной работы ни медицины ни развлечений ни сервиса ни образования ни культуры?
Не опускайтесь в аргументации до уровня некоторых нерукопожатных форумчан. Причем здесь моя квартира? Я не жаба, которой природой велено хвалить свое болото, и могу без предрассудков смотреть на факты! А вы?..
Мне хмель не нравится, топовым считаю Тернополь. а Львов и Одесса - на любителя. Для бизнеса я бы выбрал Киев город с наиболее развитой бизнес-инфраструктурой. Но общественный транспорт тянет столицу на дно цивилизации.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 15 вер, 2020 17:37, всього редагувалось 4 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Slon_Nosov написав: все себя мнят стратегами которым видны горизонты кржн... я как покупатель пока закончился, а вы напишите, вы покупаете, продаете или пизdунa гоняете?
Ну вы тоже того, не перегибайте. Может кто-то и считает себя стратегом, но многие ИМХО пытаются здесь чему то научиться, обменяться мнениями, нащупать тенденции, а временами таки просто поговорить. Я лично до ноября точно ничего не покупаю и не продаю. После времени "ч" если будет интересное предложение, возможно кой чего куплю, если же в мире и стране всё будет зашибись и цены существенно вырастут, задумаюсь о продаже более старого.
С бизнесом все не очень, а вот с юмором - полный порядок
Ассоциация “Предприятий строителей “Интергал-Буд” направила министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко письмо с предложением направить часть средств программы “Большого строительства” на финансирование программы ипотеки для граждан под 3% сроком на 20 лет
vitaliian написав:Теперь про пробки. 1й вариант раньше выезжать. В 7 утра если не снегопад, пробок нет нигде. 2й вариант работа с плавающим графиком (например с 11 до 20) 3й вариант - мотоцикл (больше для лета), 4й вариант удалёнка. Думаю есть ещё минимум 10 вариантов решения проблемы с пробкой.
Да, с пробками-10 вариантов. Дайте хотя бы 2 варианта как быть с детьми, если Вы не можете работать на удалёнке, дети -в школу к 8-30, в садик к 8-00, из садика в 18-00, из школы не позднее 18-00.
Сержик, право слово пора повзрослеть, для вас дети как громоотвод-на них всё можно списать. Мы ж не в Сомали живем, садик для младшего(шей) можно найти практически везде, за исключением особо тяжелых случаев (но туда нехрен и лезть). А со школой какая проблема? Меня родители несколько раз отвезли в первый класс, а потом все 10 лет сам отъездил и отходил и ничего не отвалилось. Скажу больше, с 12 лет мать на выходных давала мне список, рублей 25-30 денег и я кабанчиком мотался в центральный гастроном на Крещатике за продуктами. Там всегда был выбор и всё было свежеЕ. Периодически ещё заглядывал в магазин "Дары Садив" на Красноармейской а чуть попозже и за мясом на Бесарабку. Нагружу 6-8 килограмм в две сумки и еду домой не жужжа. Летом на каникулах то же самое проделывал из пригорода и то же сам, без эскорта. Так что нечего на детей сваливать свою нерешительность.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Вів 15 вер, 2020 18:20, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:USAID вместе с Институтом политических исследований и социологической компанией Info Sapiens провели анализ конкурентоспособности городов Украины. Впервые, но планируется сделать регулярным.
Без особого удивления лично для меня Киев оказался внизу списка. Большинству областных центров он проигрывает и по комфорту жизни, и по условиям открытия/ведения бизнеса.
Вполне может быть. Я когда к родителям в Виницу приезжаю, очень комфортно себя на улицах чуствую. В Киеве раз проехался в метро. Ужос
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
vitaliian написав:Теперь про пробки. 1й вариант раньше выезжать. В 7 утра если не снегопад, пробок нет нигде. 2й вариант работа с плавающим графиком (например с 11 до 20) 3й вариант - мотоцикл (больше для лета), 4й вариант удалёнка. Думаю есть ещё минимум 10 вариантов решения проблемы с пробкой.
Да, с пробками-10 вариантов. Дайте хотя бы 2 варианта как быть с детьми, если Вы не можете работать на удалёнке, дети -в школу к 8-30, в садик к 8-00, из садика в 18-00, из школы не позднее 18-00.
Сержик, право слово пора повзрослеть, для вас дети как громоотвод-на них всё можно списать. Мы ж не в Сомали живем, садик для младшего(шей) можно найти практически везде, за исключением особо тяжелых случаев (но туда нехрен и лезть). А со школой какая проблема? Меня родители несколько раз отвезли в первый класс, а потом все 10 лет сам отъездил и отходил и ничего не отвалилось. Скажу больше, с 12 лет мать на выходных давала мне список, рублей 25-30 денег и я кабанчиком мотался в центральный гастроном на Крещатике за продуктами. Там всегда был выбор и всё было свежеЕ. Периодически ещё заглядывал в магазин "Дары Садив" на Красноармейской а чуть попозже и за мясом на Бесарабку. Нагружу 6-8 килограмм в две сумки и еду домой не жужжа. Летом на каникулах то же самое проделывал из пригорада и то же сам, без эскорта. Так что нечего на детей сваливать свою нерешительность.
Я знайшов Сержику варіант під його бюджет, поряд школа, трохи далі дитячий садок. Готове житло 10500 грн. м2, готова новобудова з документами. Немішаєве. Крутить носом.