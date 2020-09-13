странно, что еще не обсуждаете:
Оказалось, что 43-летний Андрей Богдан инвестировал круглую сумму денег в столичную жилплощадь. В его налоговой декларации за 2019 год значится большое количество недостроенных объектов. Речь идет о 10 квартирах метражом от 44 до 119 кв м. Судя по выписке из Реестра прав на недвижимое имущество, юристу принадлежат апартаменты в высотке Chicago Central House на пересечении улиц Антоновича и Жилянской, в нескольких минутах ходьбы от метро "Олимпийская".
Это 24-этажный дом в стиле американских небоскребов. Кстати, сейчас весьма популярная среди столичной молодежи локация для фотографий в Instagram.
Судя по нумерации квартир, которые принадлежат бывшему главе ОП, он занимает целый этаж, скорее всего один из последних. Поэтому, из панорамных окон Андрея открывается панорамный вид на Олимпийский стадион, бизнес-центры Gulliver и "Парус", а также виднеются шпили костела cвятого Николая. Общая площадь всех квартир по нашим подсчетам составляет около 800 кв м.
Скоро придет на ветку и расскажет Трибеке как квартиры надо сдавать.