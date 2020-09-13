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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5242524352445245

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 180
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
31%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

странно, что еще не обсуждаете:

Оказалось, что 43-летний Андрей Богдан инвестировал круглую сумму денег в столичную жилплощадь. В его налоговой декларации за 2019 год значится большое количество недостроенных объектов. Речь идет о 10 квартирах метражом от 44 до 119 кв м. Судя по выписке из Реестра прав на недвижимое имущество, юристу принадлежат апартаменты в высотке Chicago Central House на пересечении улиц Антоновича и Жилянской, в нескольких минутах ходьбы от метро "Олимпийская".

Это 24-этажный дом в стиле американских небоскребов. Кстати, сейчас весьма популярная среди столичной молодежи локация для фотографий в Instagram.

Судя по нумерации квартир, которые принадлежат бывшему главе ОП, он занимает целый этаж, скорее всего один из последних. Поэтому, из панорамных окон Андрея открывается панорамный вид на Олимпийский стадион, бизнес-центры Gulliver и "Парус", а также виднеются шпили костела cвятого Николая. Общая площадь всех квартир по нашим подсчетам составляет около 800 кв м.

Скоро придет на ветку и расскажет Трибеке как квартиры надо сдавать.
striped
 
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