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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 15 вер, 2020 18:55
flyman написав: drevlyanin написав: Serg-ik написав:
Да, с пробками-10 вариантов. Дайте хотя бы 2 варианта как быть с детьми, если Вы не можете работать на удалёнке, дети -в школу к 8-30, в садик к 8-00, из садика в 18-00, из школы не позднее 18-00.
Сержик, право слово пора повзрослеть, для вас дети как громоотвод-на них всё можно списать. Мы ж не в Сомали живем, садик для младшего(шей) можно найти практически везде, за исключением особо тяжелых случаев (но туда нехрен и лезть). А со школой какая проблема? Меня родители несколько раз отвезли в первый класс, а потом все 10 лет сам отъездил и отходил и ничего не отвалилось. Скажу больше, с 12 лет мать на выходных давала мне список, рублей 25-30 денег и я кабанчиком мотался в центральный гастроном на Крещатике за продуктами. Там всегда был выбор и всё было свежеЕ. Периодически ещё заглядывал в магазин "Дары Садив" на Красноармейской а чуть попозже и за мясом на Бесарабку. Нагружу 6-8 килограмм в две сумки и еду домой не жужжа. Летом на каникулах то же самое проделывал из пригорада и то же сам, без эскорта. Так что нечего на детей сваливать свою нерешительность.
Я знайшов Сержику варіант під його бюджет, поряд школа, трохи далі дитячий садок.
Готове житло 10500 грн. м2, готова новобудова з документами. Немішаєве.
Крутить носом.
Не знаю, де Сержик працює, але якщо графік не плаваючий, то йому те Немішаєво стане прокляттям.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 19:23
zРадио написав:
Насчет сравнения с КРЖН, конечно же, согласен
Faceless написав:
Ну цену за метр тут приводить особо смысла нет, не собираетесь же вы сравнивать метр общей площади такого здания со стоимостью метра для квартиры, например?
. Я не к этому - недавно был аукцион по гостинице Днепр, и цена кв. там составила 86600. Т.е. даже с учетом существенно более худшей локации 11600 можно считать выгодной сделкой
так к чему этот тупой наброс на этой ветке???
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Додано: Вів 15 вер, 2020 19:29
Прохожий написав:
[quote="5057942:Насчет сравнения с КРЖН, конечно же, согласен
. Я не к этому - недавно был аукцион по гостинице Днепр, и цена кв. там составила 86600. Т.е. даже с учетом существенно более худшей локации 11600 можно считать выгодной сделкой
так к чему этот тупой наброс на этой ветке???[/quote]
сам то выдай что то умное!
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Додано: Вів 15 вер, 2020 20:01
Хомякоид написав:
Вполне может быть. Я когда к родителям в Виницу приезжаю, очень комфортно себя на улицах чуствую.
В Киеве раз проехался в метро. Ужос
И...? Я был пару дней назад у родни в Немирове Вин. Области и что сравнивать его с Киевом? Вчем "ужос"? Конкретизируй
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