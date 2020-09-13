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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5242524352445245

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 180
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
31%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  drevlyanin написав:
  Serg-ik написав:Да, с пробками-10 вариантов. Дайте хотя бы 2 варианта как быть с детьми, если Вы не можете работать на удалёнке, дети -в школу к 8-30, в садик к 8-00, из садика в 18-00, из школы не позднее 18-00.


Сержик, право слово пора повзрослеть, для вас дети как громоотвод-на них всё можно списать. Мы ж не в Сомали живем, садик для младшего(шей) можно найти практически везде, за исключением особо тяжелых случаев (но туда нехрен и лезть). А со школой какая проблема? Меня родители несколько раз отвезли в первый класс, а потом все 10 лет сам отъездил и отходил и ничего не отвалилось. Скажу больше, с 12 лет мать на выходных давала мне список, рублей 25-30 денег и я кабанчиком мотался в центральный гастроном на Крещатике за продуктами. Там всегда был выбор и всё было свежеЕ. Периодически ещё заглядывал в магазин "Дары Садив" на Красноармейской а чуть попозже и за мясом на Бесарабку. Нагружу 6-8 килограмм в две сумки и еду домой не жужжа. Летом на каникулах то же самое проделывал из пригорада и то же сам, без эскорта. Так что нечего на детей сваливать свою нерешительность. :evil:

Я знайшов Сержику варіант під його бюджет, поряд школа, трохи далі дитячий садок.
Готове житло 10500 грн. м2, готова новобудова з документами. Немішаєве.
Крутить носом.

Не знаю, де Сержик працює, але якщо графік не плаваючий, то йому те Немішаєво стане прокляттям.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 19:23

  zРадио написав:
  Faceless написав:
zРадио написав:Па11600 без ремонта.


Кондитерская корпорация Roshen приобрела Дворец культуры им. С.П. Королева в Киеве за 66,4 млн грн для создания на его базе многофункционального концертного зала
https://biz.censor.net/news/3219385/ros ... _za_66_mln
Ну цену за метр тут приводить особо смысла нет, не собираетесь же вы сравнивать метр общей площади такого здания со стоимостью метра для квартиры, например?


Насчет сравнения с КРЖН, конечно же, согласен. Я не к этому - недавно был аукцион по гостинице Днепр, и цена кв. там составила 86600. Т.е. даже с учетом существенно более худшей локации 11600 можно считать выгодной сделкой

так к чему этот тупой наброс на этой ветке???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 19:29

  Прохожий написав:[quote="5057942:
Насчет сравнения с КРЖН, конечно же, согласен. Я не к этому - недавно был аукцион по гостинице Днепр, и цена кв. там составила 86600. Т.е. даже с учетом существенно более худшей локации 11600 можно считать выгодной сделкой

так к чему этот тупой наброс на этой ветке???[/quote]

сам то выдай что то умное! :twisted:
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Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 20:01

  Хомякоид написав:
  zРадио написав:USAID вместе с Институтом политических исследований и социологической компанией Info Sapiens провели анализ конкурентоспособности городов Украины. Впервые, но планируется сделать регулярным.

Без особого удивления лично для меня Киев оказался внизу списка. Большинству областных центров он проигрывает и по комфорту жизни, и по условиям открытия/ведения бизнеса.

Зображення

Детально здесь:
https://sapiens.com.ua/publications/soc ... 01_UKR.pdf
https://sapiens.com.ua/publications/soc ... es_UKR.pdf


Вполне может быть. Я когда к родителям в Виницу приезжаю, очень комфортно себя на улицах чуствую.
В Киеве раз проехался в метро. Ужос :shock:

И...? Я был пару дней назад у родни в Немирове Вин. Области и что сравнивать его с Киевом? Вчем "ужос"? Конкретизируй
lejko_vit
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