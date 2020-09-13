drevlyanin написав:

Serg-ik написав: Да, с пробками-10 вариантов. Дайте хотя бы 2 варианта как быть с детьми, если Вы не можете работать на удалёнке, дети -в школу к 8-30, в садик к 8-00, из садика в 18-00, из школы не позднее 18-00. Да, с пробками-10 вариантов. Дайте хотя бы 2 варианта как быть с детьми, если Вы не можете работать на удалёнке, дети -в школу к 8-30, в садик к 8-00, из садика в 18-00, из школы не позднее 18-00.

Сержик, право слово пора повзрослеть, для вас дети как громоотвод-на них всё можно списать. Мы ж не в Сомали живем, садик для младшего(шей) можно найти практически везде, за исключением особо тяжелых случаев (но туда нехрен и лезть). А со школой какая проблема? Меня родители несколько раз отвезли в первый класс, а потом все 10 лет сам отъездил и отходил и ничего не отвалилось. Скажу больше, с 12 лет мать на выходных давала мне список, рублей 25-30 денег и я кабанчиком мотался в центральный гастроном на Крещатике за продуктами. Там всегда был выбор и всё было свежеЕ. Периодически ещё заглядывал в магазин "Дары Садив" на Красноармейской а чуть попозже и за мясом на Бесарабку. Нагружу 6-8 килограмм в две сумки и еду домой не жужжа. Летом на каникулах то же самое проделывал из пригорада и то же сам, без эскорта. Так что нечего на детей сваливать свою нерешительность.