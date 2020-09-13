Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Да, с пробками-10 вариантов. Дайте хотя бы 2 варианта как быть с детьми, если Вы не можете работать на удалёнке, дети -в школу к 8-30, в садик к 8-00, из садика в 18-00, из школы не позднее 18-00.
Сержик, право слово пора повзрослеть, для вас дети как громоотвод-на них всё можно списать. Мы ж не в Сомали живем, садик для младшего(шей) можно найти практически везде, за исключением особо тяжелых случаев (но туда нехрен и лезть). А со школой какая проблема? Меня родители несколько раз отвезли в первый класс, а потом все 10 лет сам отъездил и отходил и ничего не отвалилось. Скажу больше, с 12 лет мать на выходных давала мне список, рублей 25-30 денег и я кабанчиком мотался в центральный гастроном на Крещатике за продуктами. Там всегда был выбор и всё было свежеЕ. Периодически ещё заглядывал в магазин "Дары Садив" на Красноармейской а чуть попозже и за мясом на Бесарабку. Нагружу 6-8 килограмм в две сумки и еду домой не жужжа. Летом на каникулах то же самое проделывал из пригорада и то же сам, без эскорта. Так что нечего на детей сваливать свою нерешительность.
Я знайшов Сержику варіант під його бюджет, поряд школа, трохи далі дитячий садок. Готове житло 10500 грн. м2, готова новобудова з документами. Немішаєве. Крутить носом.
Не знаю, де Сержик працює, але якщо графік не плаваючий, то йому те Немішаєво стане прокляттям.
Ну цену за метр тут приводить особо смысла нет, не собираетесь же вы сравнивать метр общей площади такого здания со стоимостью метра для квартиры, например?
Насчет сравнения с КРЖН, конечно же, согласен. Я не к этому - недавно был аукцион по гостинице Днепр, и цена кв. там составила 86600. Т.е. даже с учетом существенно более худшей локации 11600 можно считать выгодной сделкой
так к чему этот тупой наброс на этой ветке???
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Прохожий написав:[quote="5057942: Насчет сравнения с КРЖН, конечно же, согласен. Я не к этому - недавно был аукцион по гостинице Днепр, и цена кв. там составила 86600. Т.е. даже с учетом существенно более худшей локации 11600 можно считать выгодной сделкой
так к чему этот тупой наброс на этой ветке???[/quote]
сам то выдай что то умное!
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
zРадио написав:USAID вместе с Институтом политических исследований и социологической компанией Info Sapiens провели анализ конкурентоспособности городов Украины. Впервые, но планируется сделать регулярным.
Без особого удивления лично для меня Киев оказался внизу списка. Большинству областных центров он проигрывает и по комфорту жизни, и по условиям открытия/ведения бизнеса.
airmax78 написав:Писали, что есть в Киеве места, прицентральные - заповедные. Там парадиз. Но о них знают только коренные киевляне. "У нас есть такие приборы! Но мы вам про них не расскажем!"(с)
Точно. Такие места надо беречь от понаехов. Заставят газоны машинами, нажрутся пива и кучи навалят посреди двора.
Это все равно как нычки, по которым пробки можно объехать, рассказывать дальнобойщикам.
сдаю точку для ценителей центра - Институтская ул., 18а. к слову, много квартир продается, многие после строителей, видовые... и парко места в парке еще есть, а если столбики у фонтана убрать то машин еще больше влезет... не хватает только азс, как в парке богомольца.
я в детстве тут на велике катался, и к метро через парк ближе было.
мечта понаеха, твой мерс - твой парк!
Я давно там не был, но кажется это двор возле Липской вэжи, о которой я писал. Собственно, еще во время строительства насмотрелся на ЦА этого дома - бэ-э.
Loft написав:Некоторые так классно написали о том, как хреново жить в центре... Но как альтернатива, хотелось бы услышать как хорошо жить на Венике ... Или как классно жить среди панелек Оболони... Или о часах, проведенных ежедневно в пробках для поездки по делам...
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Писали, что есть в Киеве места, прицентральные - заповедные. Там парадиз. Но о них знают только коренные киевляне. "У нас есть такие приборы! Но мы вам про них не расскажем!"(с)
Орієнтир дали. 20 хвилин на траліку до центру. Оскільки люди завжди прикрашають, і ми знаємо що з іпеней Ірпеня на авто до центру 15 хв, то парадизна локація це куренівка:-)
rjkz да, это он. мои родные места.... именно благодаря таким домам центр перестает быть привлекательным, но не всем. лепить таких монстров в парке не стоило бы, в том то и ценность была центра, что плотность населения не зашкаливала. это как мода на надстройку чердаков в центре одним-двумя этажами, ранее...
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Вів 15 вер, 2020 20:23, всього редагувалось 1 раз.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
drevlyanin написав:Сержик, право слово пора повзрослеть, для вас дети как громоотвод-на них всё можно списать. Мы ж не в Сомали живем, садик для младшего(шей) можно найти практически везде, за исключением особо тяжелых случаев (но туда нехрен и лезть). А со школой какая проблема? Меня родители несколько раз отвезли в первый класс, а потом все 10 лет сам отъездил и отходил и ничего не отвалилось. Скажу больше, с 12 лет мать на выходных давала мне список, рублей 25-30 денег и я кабанчиком мотался в центральный гастроном на Крещатике за продуктами. Там всегда был выбор и всё было свежеЕ. Периодически ещё заглядывал в магазин "Дары Садив" на Красноармейской а чуть попозже и за мясом на Бесарабку. Нагружу 6-8 килограмм в две сумки и еду домой не жужжа. Летом на каникулах то же самое проделывал из пригорада и то же сам, без эскорта. Так что нечего на детей сваливать свою нерешительность.
Я знайшов Сержику варіант під його бюджет, поряд школа, трохи далі дитячий садок. Готове житло 10500 грн. м2, готова новобудова з документами. Немішаєве. Крутить носом.
Не знаю, де Сержик працює, але якщо графік не плаваючий, то йому те Немішаєво стане прокляттям.
Вам шашечки, чи їхати?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 15 вер, 2020 20:16, всього редагувалось 1 раз.
lejko_vit Ну как бы по-порядку по теме, что не так с метро в Киеве 1) Толпы в часы пик, сесть в вагон не на конечной - проблема нетривиальная. 2) Вечно бродящие по салонам и распихивающие пассажиров труппы "МБА-коробейников", "солистов-песенников" и "падайтеналечениеребенку-ветеранупереходачерезАльпы" 3) Вечерний стойкий вагонный "дезодорант"(пот+выхлоп) от трудящихся масс. 4) После вечернего часа пик метро постепенно загружается "усталыми", излишне общительными с незнакомцами или просто горластыми вильнолюдями
antey1969 написав:lejko_vit Ну как бы по-порядку по теме, что не так с метро в Киеве 1) Толпы в часы пик, сесть в вагон не на конечной - проблема нетривиальная. 2) Вечно бродящие по салонам и распихивающие пассажиров труппы "МБА-коробейников", "солистов-песенников" и "падайтеналечениеребенку-ветеранупереходачерезАльпы" 3) Вечерний стойкий вагонный "дезодорант"(пот+выхлоп) от трудящихся масс. 4) После вечернего часа пик метро постепенно загружается "усталыми", излишне общительными с незнакомцами или просто горластыми вильнолюдями
не стоило туда лезть, на то оно и подземелье...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн