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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 15 вер, 2020 20:51
antey1969 написав:lejko_vit
Ну как бы по-порядку по теме, что не так с метро в Киеве
1) Толпы в часы пик, сесть в вагон не на конечной - проблема нетривиальная.
2) Вечно бродящие по салонам и распихивающие пассажиров труппы "МБА-коробейников", "солистов-песенников" и "падайтеналечениеребенку-ветеранупереходачерезАльпы"
3) Вечерний стойкий вагонный "дезодорант"(пот+выхлоп) от трудящихся масс.
4) После вечернего часа пик метро постепенно загружается "усталыми", излишне общительными с незнакомцами или просто горластыми вильнолюдями
Ещё раз... И что....? Вы лично из-за этого переехали из Киева в Винницу? Если да, поделитесь впечатлениями, если нет- к чему эти разговоры?
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Додано: Вів 15 вер, 2020 21:02
lejko_vit написав: antey1969 написав:lejko_vit
Ну как бы по-порядку по теме, что не так с метро в Киеве
1) Толпы в часы пик, сесть в вагон не на конечной - проблема нетривиальная.
2) Вечно бродящие по салонам и распихивающие пассажиров труппы "МБА-коробейников", "солистов-песенников" и "падайтеналечениеребенку-ветеранупереходачерезАльпы"
3) Вечерний стойкий вагонный "дезодорант"(пот+выхлоп) от трудящихся масс.
4) После вечернего часа пик метро постепенно загружается "усталыми", излишне общительными с незнакомцами или просто горластыми вильнолюдями
Ещё раз... И что....? Вы лично из-за этого переехали из Киева в Винницу? Если да, поделитесь впечатлениями, если нет- к чему эти разговоры?
Вы спросили, что не устраивает в метро - я ответил. Сам езжу на авто в 99% случаев. Не устраивают пробки с утра до вечера
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Додано: Вів 15 вер, 2020 21:18
drevlyanin написав:
Сержик, право слово пора повзрослеть, для вас дети как громоотвод-на них всё можно списать. Мы ж не в Сомали живем, садик для младшего(шей) можно найти практически везде, за исключением особо тяжелых случаев (но туда нехрен и лезть). А со школой какая проблема? Меня родители несколько раз отвезли в первый класс, а потом все 10 лет сам отъездил и отходил и ничего не отвалилось.
Я не берусь оценивать хорошо это или плохо, но мой папа ходил в школу в соседнее село пешком, в том числе зимой по сугробам выше пояса (думаете дороги между сёлами чистили?). Сейчас стандарт - ребенка надо привезти на авто прямо к школе . Спросите психологов к чему приводит гиперопека. Думаю в Сомали дети ходят в школу пешком без охраны.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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