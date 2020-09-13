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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5243524452455246

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 180
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
31%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 21:44

  rjkz написав:Еще один однокурсник, имея бизнес с складским запасом на 3-4 (минимум) ляма евро, без долгов и кредитов, живет на Сырце в КТ.


Не спрашивали почему так, почему живет в КТ, а не переезжает ? Даже если банально изъять несколько сотен останется много, но там и среднемесячного дохода должно вполне хватать.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 21:45

  lejko_vit написав:
  Хомякоид написав:
  zРадио написав:USAID вместе с Институтом политических исследований и социологической компанией Info Sapiens провели анализ конкурентоспособности городов Украины. Впервые, но планируется сделать регулярным.

Без особого удивления лично для меня Киев оказался внизу списка. Большинству областных центров он проигрывает и по комфорту жизни, и по условиям открытия/ведения бизнеса.

Зображення

Детально здесь:
https://sapiens.com.ua/publications/soc ... 01_UKR.pdf
https://sapiens.com.ua/publications/soc ... es_UKR.pdf


Вполне может быть. Я когда к родителям в Виницу приезжаю, очень комфортно себя на улицах чуствую.
В Киеве раз проехался в метро. Ужос :shock:

И...? Я был пару дней назад у родни в Немирове Вин. Области и что сравнивать его с Киевом? Вчем "ужос"? Конкретизируй


Ехал с сумкой в метро до Жулян.(до того как запустили прямой автобус с вокзала)
Сначало квест с большой сумкой с эскалаторами на м.Вокзальная.
Потом стоял ждал минут 30 автобус до Жулян.
Потом ехали так, 5 минут едем, 5 минут стоим.
Кондухтор тоном Бабы Гали з подворотни проорала " Кому Жуляны - на выход."
Потом квест с сумкой добраться до аэропорта. Кругом бордюры, нужно поднимать на руках, колесики не помогают брать бардюры.
Уже молчу как таксисты парили цену 300 грн. на вокзале, когда нормальная цена была 80-100 грн.

В Виннице сел себе в швейцарский низкопольный трамвай и добрался спокойно.
Зображення
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 23:55

  vladimir07 написав:
  rjkz написав:Еще один однокурсник, имея бизнес с складским запасом на 3-4 (минимум) ляма евро, без долгов и кредитов, живет на Сырце в КТ.


Не спрашивали почему так, почему живет в КТ, а не переезжает ? Даже если банально изъять несколько сотен останется много, но там и среднемесячного дохода должно вполне хватать.


Так нет мотивации. Зачем? У его семьи есть дом в Киеве (старый правда), у него есть дом в ближнем пригороде, где он не появляется (постройка 00-х, обошелся в свое время в нсеколько сот уев).
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 00:10

Вашего друга не Тарасом, часом, зовут?
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 02:23

antonivs3, не.
"Мало-ли в Бразилии педров..." (с)
rjkz
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