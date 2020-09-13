Не спрашивали почему так, почему живет в КТ, а не переезжает ? Даже если банально изъять несколько сотен останется много, но там и среднемесячного дохода должно вполне хватать.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 21:44
Не спрашивали почему так, почему живет в КТ, а не переезжает ? Даже если банально изъять несколько сотен останется много, но там и среднемесячного дохода должно вполне хватать.
Додано: Вів 15 вер, 2020 21:45
Ехал с сумкой в метро до Жулян.(до того как запустили прямой автобус с вокзала)
Сначало квест с большой сумкой с эскалаторами на м.Вокзальная.
Потом стоял ждал минут 30 автобус до Жулян.
Потом ехали так, 5 минут едем, 5 минут стоим.
Кондухтор тоном Бабы Гали з подворотни проорала " Кому Жуляны - на выход."
Потом квест с сумкой добраться до аэропорта. Кругом бордюры, нужно поднимать на руках, колесики не помогают брать бардюры.
Уже молчу как таксисты парили цену 300 грн. на вокзале, когда нормальная цена была 80-100 грн.
В Виннице сел себе в швейцарский низкопольный трамвай и добрался спокойно.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Вів 15 вер, 2020 23:55
Так нет мотивации. Зачем? У его семьи есть дом в Киеве (старый правда), у него есть дом в ближнем пригороде, где он не появляется (постройка 00-х, обошелся в свое время в нсеколько сот уев).
Додано: Сер 16 вер, 2020 09:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Дело не в детях, а в процессах с ними связанных.
Со всем, что Вы написали о прошлом, я соглашусь на 101%. Это было. в прошлом.
А сейчас я вожу детей в школу через 4 внутриквартальные дороги. Нет-нет, да кто-то не остановится на переходе, даже женщины проскакивают перед носом, придавив педальку. Количество авто выросло в разы в сравнении с вашим детством.
Час назад при мне на повороте с Мельникова на Телиги одна машинка притормозила на зебре, а вторая её догнала. В данный момент можете посмотреть их в онлайне-стоят, ждут полицию, красная и чёрная
Нарики на районе год назад отжали мобильник у ребёнка, когда тот сам шёл из школы.
Года три назад у коллеги малой сам шёл со школы, пришел как обычно, открыл дверь квартиры, а его в спину толкнул мужик и вместе с ним-в квартиру. Поджидал.
и в школу сейчас идут на год раньше.
Вашим детям сколько? Ходили в школу и обратно со 2-го сентября сами?
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