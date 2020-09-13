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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5244524552465247>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 180
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
31%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 21:44

  rjkz написав:Еще один однокурсник, имея бизнес с складским запасом на 3-4 (минимум) ляма евро, без долгов и кредитов, живет на Сырце в КТ.


Не спрашивали почему так, почему живет в КТ, а не переезжает ? Даже если банально изъять несколько сотен останется много, но там и среднемесячного дохода должно вполне хватать.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 21:45

  lejko_vit написав:
  Хомякоид написав:
  zРадио написав:USAID вместе с Институтом политических исследований и социологической компанией Info Sapiens провели анализ конкурентоспособности городов Украины. Впервые, но планируется сделать регулярным.

Без особого удивления лично для меня Киев оказался внизу списка. Большинству областных центров он проигрывает и по комфорту жизни, и по условиям открытия/ведения бизнеса.

Зображення

Детально здесь:
https://sapiens.com.ua/publications/soc ... 01_UKR.pdf
https://sapiens.com.ua/publications/soc ... es_UKR.pdf


Вполне может быть. Я когда к родителям в Виницу приезжаю, очень комфортно себя на улицах чуствую.
В Киеве раз проехался в метро. Ужос :shock:

И...? Я был пару дней назад у родни в Немирове Вин. Области и что сравнивать его с Киевом? Вчем "ужос"? Конкретизируй


Ехал с сумкой в метро до Жулян.(до того как запустили прямой автобус с вокзала)
Сначало квест с большой сумкой с эскалаторами на м.Вокзальная.
Потом стоял ждал минут 30 автобус до Жулян.
Потом ехали так, 5 минут едем, 5 минут стоим.
Кондухтор тоном Бабы Гали з подворотни проорала " Кому Жуляны - на выход."
Потом квест с сумкой добраться до аэропорта. Кругом бордюры, нужно поднимать на руках, колесики не помогают брать бардюры.
Уже молчу как таксисты парили цену 300 грн. на вокзале, когда нормальная цена была 80-100 грн.

В Виннице сел себе в швейцарский низкопольный трамвай и добрался спокойно.
Зображення
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 23:55

  vladimir07 написав:
  rjkz написав:Еще один однокурсник, имея бизнес с складским запасом на 3-4 (минимум) ляма евро, без долгов и кредитов, живет на Сырце в КТ.


Не спрашивали почему так, почему живет в КТ, а не переезжает ? Даже если банально изъять несколько сотен останется много, но там и среднемесячного дохода должно вполне хватать.


Так нет мотивации. Зачем? У его семьи есть дом в Киеве (старый правда), у него есть дом в ближнем пригороде, где он не появляется (постройка 00-х, обошелся в свое время в нсеколько сот уев).
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 09:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:Сержик, право слово пора повзрослеть, для вас дети как громоотвод-на них всё можно списать. Мы ж не в Сомали живем, садик для младшего(шей) можно найти практически везде, за исключением особо тяжелых случаев (но туда нехрен и лезть). А со школой какая проблема? Меня родители несколько раз отвезли в первый класс, а потом все 10 лет сам отъездил и отходил и ничего не отвалилось. Скажу больше, с 12 лет мать на выходных давала мне список, рублей 25-30 денег и я кабанчиком мотался в центральный гастроном на Крещатике за продуктами. Там всегда был выбор и всё было свежеЕ. Периодически ещё заглядывал в магазин "Дары Садив" на Красноармейской а чуть попозже и за мясом на Бесарабку. Нагружу 6-8 килограмм в две сумки и еду домой не жужжа. Летом на каникулах то же самое проделывал из пригорода и то же сам, без эскорта. Так что нечего на детей сваливать свою нерешительность. :evil:

Дело не в детях, а в процессах с ними связанных.
Со всем, что Вы написали о прошлом, я соглашусь на 101%. Это было. в прошлом.
А сейчас я вожу детей в школу через 4 внутриквартальные дороги. Нет-нет, да кто-то не остановится на переходе, даже женщины проскакивают перед носом, придавив педальку. Количество авто выросло в разы в сравнении с вашим детством.
Час назад при мне на повороте с Мельникова на Телиги одна машинка притормозила на зебре, а вторая её догнала. В данный момент можете посмотреть их в онлайне-стоят, ждут полицию, красная и чёрная
Нарики на районе год назад отжали мобильник у ребёнка, когда тот сам шёл из школы.
Года три назад у коллеги малой сам шёл со школы, пришел как обычно, открыл дверь квартиры, а его в спину толкнул мужик и вместе с ним-в квартиру. Поджидал.
и в школу сейчас идут на год раньше.
Вашим детям сколько? Ходили в школу и обратно со 2-го сентября сами?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:25

  Serg-ik написав:
  drevlyanin написав:Сержик, право слово пора повзрослеть, для вас дети как громоотвод-на них всё можно списать. Мы ж не в Сомали живем, садик для младшего(шей) можно найти практически везде, за исключением особо тяжелых случаев (но туда нехрен и лезть). А со школой какая проблема? Меня родители несколько раз отвезли в первый класс, а потом все 10 лет сам отъездил и отходил и ничего не отвалилось. Скажу больше, с 12 лет мать на выходных давала мне список, рублей 25-30 денег и я кабанчиком мотался в центральный гастроном на Крещатике за продуктами. Там всегда был выбор и всё было свежеЕ. Периодически ещё заглядывал в магазин "Дары Садив" на Красноармейской а чуть попозже и за мясом на Бесарабку. Нагружу 6-8 килограмм в две сумки и еду домой не жужжа. Летом на каникулах то же самое проделывал из пригорода и то же сам, без эскорта. Так что нечего на детей сваливать свою нерешительность. :evil:

Дело не в детях, а в процессах с ними связанных.
Со всем, что Вы написали о прошлом, я соглашусь на 101%. Это было. в прошлом.
А сейчас я вожу детей в школу через 4 внутриквартальные дороги. Нет-нет, да кто-то не остановится на переходе, даже женщины проскакивают перед носом, придавив педальку. Количество авто выросло в разы в сравнении с вашим детством.
Час назад при мне на повороте с Мельникова на Телиги одна машинка притормозила на зебре, а вторая её догнала. В данный момент можете посмотреть их в онлайне-стоят, ждут полицию, красная и чёрная
Нарики на районе год назад отжали мобильник у ребёнка, когда тот сам шёл из школы.
Года три назад у коллеги малой сам шёл со школы, пришел как обычно, открыл дверь квартиры, а его в спину толкнул мужик и вместе с ним-в квартиру. Поджидал.
и в школу сейчас идут на год раньше.
Вашим детям сколько? Ходили в школу и обратно со 2-го сентября сами?

Підтримую Сержика в кожному слові. Не можна порівнювати безпеку часів Совка і теперішній час.
Стало і людей більше, і машин, і загальна культура суспільства масово понизилась...

Нажаль, якщо ви живете не в закритому автономному комплексі зі школою і всіма зручностями, то краще за дітьми приглядати.

Навіть батькі підлітків (13-16 років) не можуть розлаблятись через педофілів і закладки наркоти в кожному дворі.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:34

  change_pm написав:
  Serg-ik написав:
  drevlyanin написав:Сержик, право слово пора повзрослеть, для вас дети как громоотвод-на них всё можно списать. Мы ж не в Сомали живем, садик для младшего(шей) можно найти практически везде, за исключением особо тяжелых случаев (но туда нехрен и лезть). А со школой какая проблема? Меня родители несколько раз отвезли в первый класс, а потом все 10 лет сам отъездил и отходил и ничего не отвалилось. Скажу больше, с 12 лет мать на выходных давала мне список, рублей 25-30 денег и я кабанчиком мотался в центральный гастроном на Крещатике за продуктами. Там всегда был выбор и всё было свежеЕ. Периодически ещё заглядывал в магазин "Дары Садив" на Красноармейской а чуть попозже и за мясом на Бесарабку. Нагружу 6-8 килограмм в две сумки и еду домой не жужжа. Летом на каникулах то же самое проделывал из пригорода и то же сам, без эскорта. Так что нечего на детей сваливать свою нерешительность. :evil:

Дело не в детях, а в процессах с ними связанных.
Со всем, что Вы написали о прошлом, я соглашусь на 101%. Это было. в прошлом.
А сейчас я вожу детей в школу через 4 внутриквартальные дороги. Нет-нет, да кто-то не остановится на переходе, даже женщины проскакивают перед носом, придавив педальку. Количество авто выросло в разы в сравнении с вашим детством.
Час назад при мне на повороте с Мельникова на Телиги одна машинка притормозила на зебре, а вторая её догнала. В данный момент можете посмотреть их в онлайне-стоят, ждут полицию, красная и чёрная
Нарики на районе год назад отжали мобильник у ребёнка, когда тот сам шёл из школы.
Года три назад у коллеги малой сам шёл со школы, пришел как обычно, открыл дверь квартиры, а его в спину толкнул мужик и вместе с ним-в квартиру. Поджидал.
и в школу сейчас идут на год раньше.
Вашим детям сколько? Ходили в школу и обратно со 2-го сентября сами?

Підтримую Сержика в кожному слові. Не можна порівнювати безпеку часів Совка і теперішній час.
Стало і людей більше, і машин, і загальна культура суспільства масово понизилась...

Нажаль, якщо ви живете не в закритому автономному комплексі зі школою і всіма зручностями, то краще за дітьми приглядати.

Навіть батькі підлітків (13-16 років) не можуть розлаблятись через педофілів і закладки наркоти в кожному дворі.

тоді какакурт? в РБ? на Каріби? в Немішаєве?
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:43

  Serg-ik написав:Вашим детям сколько? Ходили в школу и обратно со 2-го сентября сами?

это всё басни для приезжих.
понятно, что в наше время вменяемые родители будут стараться участвовать в жизни детей и подростков более тщательно, чем в позднем совке.
потому и привязка к потребностям детей, потому и связанность с местом жизни.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 11:36

Усьо, обвал отменяется! В Украину приехала замена выезжающим гастрикам!
полицейские совместно с сотрудниками Государственной миграционной службы Украины и Государственной службы Украины по вопросам труда обнаружили 13 нелегальных мигрантов. Иностранцы незаконно находились на территории государства, ведь разрешения на пребывание в Украине были просроченны.

«Уже установлено, что около года назад гражданин КНР прибыл в Украину и начал выращивать сельскохозяйственные культуры. С этой целью он на Киевщине арендовал 10 гектаров земли сельскохозяйственного назначения», - сообщил Игорь Нырка.

Он также добавил, что на арендованной территории иностранец построил «жилище» для рабочих, которые выращивали и собирали урожай. К работе привлекал своих соотечественников, которые жили в ужасных условиях.
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Наткнулся на интересную аналитику по продажам квартир:
https://ktostroit.com/analytics
Человек парсит биржи на которых форвардные контракты регистрируют.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:В Виннице сел себе в швейцарский низкопольный трамвай

брехня они не низкопольные там ступенька выезжает когда двери открываются (после нажатия на кнопку) что бы удобнее было подниматься
+
растояние в 5 км этот чудо трамвай преодолевает за 45 минут!
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