Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:USAID вместе с Институтом политических исследований и социологической компанией Info Sapiens провели анализ конкурентоспособности городов Украины. Впервые, но планируется сделать регулярным.
Без особого удивления лично для меня Киев оказался внизу списка. Большинству областных центров он проигрывает и по комфорту жизни, и по условиям открытия/ведения бизнеса.
Вполне может быть. Я когда к родителям в Виницу приезжаю, очень комфортно себя на улицах чуствую. В Киеве раз проехался в метро. Ужос
И...? Я был пару дней назад у родни в Немирове Вин. Области и что сравнивать его с Киевом? Вчем "ужос"? Конкретизируй
Ехал с сумкой в метро до Жулян.(до того как запустили прямой автобус с вокзала) Сначало квест с большой сумкой с эскалаторами на м.Вокзальная. Потом стоял ждал минут 30 автобус до Жулян. Потом ехали так, 5 минут едем, 5 минут стоим. Кондухтор тоном Бабы Гали з подворотни проорала " Кому Жуляны - на выход." Потом квест с сумкой добраться до аэропорта. Кругом бордюры, нужно поднимать на руках, колесики не помогают брать бардюры. Уже молчу как таксисты парили цену 300 грн. на вокзале, когда нормальная цена была 80-100 грн.
В Виннице сел себе в швейцарский низкопольный трамвай и добрался спокойно.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
drevlyanin написав:Сержик, право слово пора повзрослеть, для вас дети как громоотвод-на них всё можно списать. Мы ж не в Сомали живем, садик для младшего(шей) можно найти практически везде, за исключением особо тяжелых случаев (но туда нехрен и лезть). А со школой какая проблема? Меня родители несколько раз отвезли в первый класс, а потом все 10 лет сам отъездил и отходил и ничего не отвалилось. Скажу больше, с 12 лет мать на выходных давала мне список, рублей 25-30 денег и я кабанчиком мотался в центральный гастроном на Крещатике за продуктами. Там всегда был выбор и всё было свежеЕ. Периодически ещё заглядывал в магазин "Дары Садив" на Красноармейской а чуть попозже и за мясом на Бесарабку. Нагружу 6-8 килограмм в две сумки и еду домой не жужжа. Летом на каникулах то же самое проделывал из пригорода и то же сам, без эскорта. Так что нечего на детей сваливать свою нерешительность.
Дело не в детях, а в процессах с ними связанных. Со всем, что Вы написали о прошлом, я соглашусь на 101%. Это было. в прошлом. А сейчас я вожу детей в школу через 4 внутриквартальные дороги. Нет-нет, да кто-то не остановится на переходе, даже женщины проскакивают перед носом, придавив педальку. Количество авто выросло в разы в сравнении с вашим детством. Час назад при мне на повороте с Мельникова на Телиги одна машинка притормозила на зебре, а вторая её догнала. В данный момент можете посмотреть их в онлайне-стоят, ждут полицию, красная и чёрная Нарики на районе год назад отжали мобильник у ребёнка, когда тот сам шёл из школы. Года три назад у коллеги малой сам шёл со школы, пришел как обычно, открыл дверь квартиры, а его в спину толкнул мужик и вместе с ним-в квартиру. Поджидал. и в школу сейчас идут на год раньше. Вашим детям сколько? Ходили в школу и обратно со 2-го сентября сами?
drevlyanin написав:Сержик, право слово пора повзрослеть, для вас дети как громоотвод-на них всё можно списать. Мы ж не в Сомали живем, садик для младшего(шей) можно найти практически везде, за исключением особо тяжелых случаев (но туда нехрен и лезть). А со школой какая проблема? Меня родители несколько раз отвезли в первый класс, а потом все 10 лет сам отъездил и отходил и ничего не отвалилось. Скажу больше, с 12 лет мать на выходных давала мне список, рублей 25-30 денег и я кабанчиком мотался в центральный гастроном на Крещатике за продуктами. Там всегда был выбор и всё было свежеЕ. Периодически ещё заглядывал в магазин "Дары Садив" на Красноармейской а чуть попозже и за мясом на Бесарабку. Нагружу 6-8 килограмм в две сумки и еду домой не жужжа. Летом на каникулах то же самое проделывал из пригорода и то же сам, без эскорта. Так что нечего на детей сваливать свою нерешительность.
Дело не в детях, а в процессах с ними связанных. Со всем, что Вы написали о прошлом, я соглашусь на 101%. Это было. в прошлом. А сейчас я вожу детей в школу через 4 внутриквартальные дороги. Нет-нет, да кто-то не остановится на переходе, даже женщины проскакивают перед носом, придавив педальку. Количество авто выросло в разы в сравнении с вашим детством. Час назад при мне на повороте с Мельникова на Телиги одна машинка притормозила на зебре, а вторая её догнала. В данный момент можете посмотреть их в онлайне-стоят, ждут полицию, красная и чёрная Нарики на районе год назад отжали мобильник у ребёнка, когда тот сам шёл из школы. Года три назад у коллеги малой сам шёл со школы, пришел как обычно, открыл дверь квартиры, а его в спину толкнул мужик и вместе с ним-в квартиру. Поджидал. и в школу сейчас идут на год раньше. Вашим детям сколько? Ходили в школу и обратно со 2-го сентября сами?
Підтримую Сержика в кожному слові. Не можна порівнювати безпеку часів Совка і теперішній час. Стало і людей більше, і машин, і загальна культура суспільства масово понизилась...
Нажаль, якщо ви живете не в закритому автономному комплексі зі школою і всіма зручностями, то краще за дітьми приглядати.
Навіть батькі підлітків (13-16 років) не можуть розлаблятись через педофілів і закладки наркоти в кожному дворі.
drevlyanin написав:Сержик, право слово пора повзрослеть, для вас дети как громоотвод-на них всё можно списать. Мы ж не в Сомали живем, садик для младшего(шей) можно найти практически везде, за исключением особо тяжелых случаев (но туда нехрен и лезть). А со школой какая проблема? Меня родители несколько раз отвезли в первый класс, а потом все 10 лет сам отъездил и отходил и ничего не отвалилось. Скажу больше, с 12 лет мать на выходных давала мне список, рублей 25-30 денег и я кабанчиком мотался в центральный гастроном на Крещатике за продуктами. Там всегда был выбор и всё было свежеЕ. Периодически ещё заглядывал в магазин "Дары Садив" на Красноармейской а чуть попозже и за мясом на Бесарабку. Нагружу 6-8 килограмм в две сумки и еду домой не жужжа. Летом на каникулах то же самое проделывал из пригорода и то же сам, без эскорта. Так что нечего на детей сваливать свою нерешительность.
Дело не в детях, а в процессах с ними связанных. Со всем, что Вы написали о прошлом, я соглашусь на 101%. Это было. в прошлом. А сейчас я вожу детей в школу через 4 внутриквартальные дороги. Нет-нет, да кто-то не остановится на переходе, даже женщины проскакивают перед носом, придавив педальку. Количество авто выросло в разы в сравнении с вашим детством. Час назад при мне на повороте с Мельникова на Телиги одна машинка притормозила на зебре, а вторая её догнала. В данный момент можете посмотреть их в онлайне-стоят, ждут полицию, красная и чёрная Нарики на районе год назад отжали мобильник у ребёнка, когда тот сам шёл из школы. Года три назад у коллеги малой сам шёл со школы, пришел как обычно, открыл дверь квартиры, а его в спину толкнул мужик и вместе с ним-в квартиру. Поджидал. и в школу сейчас идут на год раньше. Вашим детям сколько? Ходили в школу и обратно со 2-го сентября сами?
Підтримую Сержика в кожному слові. Не можна порівнювати безпеку часів Совка і теперішній час. Стало і людей більше, і машин, і загальна культура суспільства масово понизилась...
Нажаль, якщо ви живете не в закритому автономному комплексі зі школою і всіма зручностями, то краще за дітьми приглядати.
Навіть батькі підлітків (13-16 років) не можуть розлаблятись через педофілів і закладки наркоти в кожному дворі.
Serg-ik написав:Вашим детям сколько? Ходили в школу и обратно со 2-го сентября сами?
это всё басни для приезжих. понятно, что в наше время вменяемые родители будут стараться участвовать в жизни детей и подростков более тщательно, чем в позднем совке. потому и привязка к потребностям детей, потому и связанность с местом жизни.
Усьо, обвал отменяется! В Украину приехала замена выезжающим гастрикам!
полицейские совместно с сотрудниками Государственной миграционной службы Украины и Государственной службы Украины по вопросам труда обнаружили 13 нелегальных мигрантов. Иностранцы незаконно находились на территории государства, ведь разрешения на пребывание в Украине были просроченны.
«Уже установлено, что около года назад гражданин КНР прибыл в Украину и начал выращивать сельскохозяйственные культуры. С этой целью он на Киевщине арендовал 10 гектаров земли сельскохозяйственного назначения», - сообщил Игорь Нырка.
Он также добавил, что на арендованной территории иностранец построил «жилище» для рабочих, которые выращивали и собирали урожай. К работе привлекал своих соотечественников, которые жили в ужасных условиях.