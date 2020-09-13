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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5244524552465247

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 180
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
31%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:45

Да, Винница город в котором никто никуда не спешит. Реально ехал с вокзала на автовокзал в трамвае 50 минут...))
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:50

  Santehnik написав:Наткнулся на интересную аналитику по продажам квартир:
https://ktostroit.com/analytics
Человек парсит биржи на которых форвардные контракты регистрируют.

Кажется этот человек обращался к нам на днях на форум с каким -то вопросом.
Глянул несколько ЖК, продано половина однушек и очень-очень мало трёшек, особенно в Уно-хауз на Дорогожичах, что рекомендует мне Эйрмакс: 3 из 21
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:57

  Serg-ik написав:
  Santehnik написав:Наткнулся на интересную аналитику по продажам квартир:
https://ktostroit.com/analytics
Человек парсит биржи на которых форвардные контракты регистрируют.

Кажется этот человек обращался к нам на днях на форум с каким -то вопросом.
Глянул несколько ЖК, продано половина однушек и очень-очень мало трёшек, особенно в Уно-хауз на Дорогожичах, что рекомендует мне Эйрмакс: 3 из 21


Как то упоминал уже, что дом этот строят на могиле, об этом свидетельствуют кресты и информационная табличка, но никакой реакции на форуме или все все знают?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:01

  remark написав:
  Serg-ik написав:...особенно в Уно-хауз на Дорогожичах, что рекомендует мне Эйрмакс: 3 из 21

Как то упоминал уже, что дом этот строят на могиле, об этом свидетельствуют кресты и информационная табличка, но никакой реакции на форуме или все все знают?

так не вы один упоминали.
но эксперт, по вашим словам, хорошо разбирающийся в локациях, чихать хотел на исторические события, вообще, и историческую память своего народа, в частности.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:06

  remark написав:[qote]

Как то упоминал уже, что дом этот строят на могиле, об этом свидетельствуют кресты и информационная табличка, но никакой реакции на форуме или все все знают?

Это памятник, а не могила. Расстрелы проходили в овраге по другую сторону дороги. Меня бы больше дорога смущала, уж сильно близко.вообще не люблю близость шумных дорог и развязок к жилью
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  remark написав:Как то упоминал уже, что дом этот строят на могиле, об этом свидетельствуют кресты и информационная табличка, но никакой реакции на форуме или все все знают?

Вильнолюди смотрят на цену, льокацию, прикидывают спрос и считают EBITDA, а на неприятные моменты стараются не обращать внимание.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Это памятник, а не могила. Расстрелы проходили в овраге по другую сторону дороги. Меня бы больше дорога смущала, уж сильно близко.вообще не люблю близость шумных дорог и развязок к жилью

Там отрог яра был (засыпанный уже), при каких-то земляных работах кости стабильно находили. Пару лет назад в одной профильной теме (не на форумах недвиги) читал об этом.
ЗЫ Про "расстрелы по другую сторону" - это ОП и агенты будут активно рассказывать, такая профессиональная легенда будет а-ля "выше 5-го этажа выхлопных газов нет".
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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  #<1 ... 5244524552465247
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