Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Santehnik написав:Наткнулся на интересную аналитику по продажам квартир: https://ktostroit.com/analytics Человек парсит биржи на которых форвардные контракты регистрируют.
Кажется этот человек обращался к нам на днях на форум с каким -то вопросом. Глянул несколько ЖК, продано половина однушек и очень-очень мало трёшек, особенно в Уно-хауз на Дорогожичах, что рекомендует мне Эйрмакс: 3 из 21
Santehnik написав:Наткнулся на интересную аналитику по продажам квартир: https://ktostroit.com/analytics Человек парсит биржи на которых форвардные контракты регистрируют.
Кажется этот человек обращался к нам на днях на форум с каким -то вопросом. Глянул несколько ЖК, продано половина однушек и очень-очень мало трёшек, особенно в Уно-хауз на Дорогожичах, что рекомендует мне Эйрмакс: 3 из 21
Как то упоминал уже, что дом этот строят на могиле, об этом свидетельствуют кресты и информационная табличка, но никакой реакции на форуме или все все знают?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
hume написав:Это памятник, а не могила. Расстрелы проходили в овраге по другую сторону дороги. Меня бы больше дорога смущала, уж сильно близко.вообще не люблю близость шумных дорог и развязок к жилью
Там отрог яра был (засыпанный уже), при каких-то земляных работах кости стабильно находили. Пару лет назад в одной профильной теме (не на форумах недвиги) читал об этом. ЗЫ Про "расстрелы по другую сторону" - это ОП и агенты будут активно рассказывать, такая профессиональная легенда будет а-ля "выше 5-го этажа выхлопных газов нет".