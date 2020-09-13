Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Там половина микрорайона построена на кладбище. Города растут, кладбища постепенно с окраин попадают в прицентральные парадизы (для коренных), а когда до них добираются жлобы-понаехи-застройщики (на самом деле советская власть) - кладбища застраивают. Ну и мы утеряли культуру захоронений. Наши действующие кладбища уже не спасти - они рано или поздно пойдут под снос (туда им и дорога). Свои Пер Лашезы и Хайгейты мы разровняли бульдозерами при советской власти. Память стерта. Нужно создавать все с 0.
Вы очень красиво всё обосновали. Рекомендую заскринить агентам ОП и риелторам - пригодится. ЗЫ Про "половину микрорайона" - это Вы либо слишком образно, либо по незнанию. На старом еврейском кладбище построена телевышка. Бабий Яр, кроме того отрога, весь с восточной стороны дороги. Тут в своё время читал по теме, если кому интересно: http://chk.forumbb.ru/viewtopic.php?id=3123&p=3
спасибо, очень познавательно. Из написанного понял, что еще в 60х по-факту началась застройка части могильника и некоторые жители ул. Телиги (которая сама по себе тот еще персонаж) уже несколько десятилетий живут буквально на костях. Для себя я реально отделяю обычные кладбища, что занимали пол-города (и давно застроены) от места мученической смерти тысяч людей. Я бы не смог, пожалуй, там оселиться, даже арендовать
спасибо, очень познавательно. Из написанного понял, что еще в 60х по-факту началась застройка части могильника и некоторые жители ул. Телиги (которая сама по себе тот еще персонаж) уже несколько десятилетий живут буквально на костях. Для себя я реально отделяю обычные кладбища, что занимали пол-города (и давно застроены) от места мученической смерти тысяч людей. Я бы не смог, пожалуй, там оселиться, даже арендовать
Да, там райончик весь "атмосферный". Всегда какие-то мрачные ассоциации вызывал даже внешне. Но, видимо, люди ко всему привыкают.
спасибо, очень познавательно. Из написанного понял, что еще в 60х по-факту началась застройка части могильника и некоторые жители ул. Телиги (которая сама по себе тот еще персонаж) уже несколько десятилетий живут буквально на костях. Для себя я реально отделяю обычные кладбища, что занимали пол-города (и давно застроены) от места мученической смерти тысяч людей. Я бы не смог, пожалуй, там оселиться, даже арендовать
Да, там райончик весь "атмосферный". Всегда какие-то мрачные ассоциации вызывал даже внешне. Но, видимо, люди ко всему привыкают.
Дописувачи там - огонь! Общий вывод:
В общем, все Секреты Бабьего Яра так и остались секретами, но на уровне предположений выстроилась некоторая цепочка: раскопанный спуск в главное русло Яра со Стрельбища, исчезнувшие на этом Стрельбище некие насыпи и, наконец, разрытое верховье Большого Западного Отрога. Складывается абсурдное впечатление, что никто и не собирался предоставлять общественности результаты реальных немецких злодеяний в Бабьем Яру. Решили ограничиться, образно говоря, книжкой под названием "К.Дубина.Злодеяния немцев в Киеве".
Какие секреты ? Никакого "Бабьего Яра" не было. И хватит уже секретить и холокостить, суду времени давно уже всё ясно и решение принято -- гешефтик и прикрытие для переселения стад из Европы в Палестину.
airmax78 написав:Там половина микрорайона построена на кладбище. Города растут, кладбища постепенно с окраин попадают в прицентральные парадизы (для коренных), а когда до них добираются жлобы-понаехи-застройщики (на самом деле советская власть) - кладбища застраивают. Ну и мы утеряли культуру захоронений. Наши действующие кладбища уже не спасти - они рано или поздно пойдут под снос (туда им и дорога). Свои Пер Лашезы и Хайгейты мы разровняли бульдозерами при советской власти. Память стерта. Нужно создавать все с 0.
Вы очень красиво всё обосновали. Рекомендую заскринить агентам ОП и риелторам - пригодится. ЗЫ Про "половину микрорайона" - это Вы либо слишком образно, либо по незнанию. На старом еврейском кладбище построена телевышка. Бабий Яр, кроме того отрога, весь с восточной стороны дороги. Тут в своё время читал по теме, если кому интересно: http://chk.forumbb.ru/viewtopic.php?id=3123&p=3
Вам отвечает старожЫл форума по вашей ссылке, Сергей Ильвовский:
Мне надоело просматривать весь этот бред с картинками. Лично для меня практически все места захоронений давно ясны из немецкой аэрофотосъёмки и топографических карт разных лет. Трупов никаких никто никогда не жёг и все они так и остались на своих местах до сих пор, исключая перенесённых на Лукьяновское воинское кладбище из "Могилы футболистов". Практически половина м/р "Сырец" стоит "на костях". Спорить по этому поводу я не собираюсь... незачем просто