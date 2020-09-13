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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5245524652475248

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 180
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
31%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:59

  airmax78 написав:.. Память стерта. Нужно создавать все с 0.

стоит начать с микрорайончика прямо на захоронении в Бабьем Яру?
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Там половина микрорайона построена на кладбище. Города растут, кладбища постепенно с окраин попадают в прицентральные парадизы (для коренных), а когда до них добираются жлобы-понаехи-застройщики (на самом деле советская власть) - кладбища застраивают. Ну и мы утеряли культуру захоронений. Наши действующие кладбища уже не спасти - они рано или поздно пойдут под снос (туда им и дорога). Свои Пер Лашезы и Хайгейты мы разровняли бульдозерами при советской власти. Память стерта. Нужно создавать все с 0.

Вы очень красиво всё обосновали.
Рекомендую заскринить агентам ОП и риелторам - пригодится.
ЗЫ Про "половину микрорайона" - это Вы либо слишком образно, либо по незнанию. На старом еврейском кладбище построена телевышка. Бабий Яр, кроме того отрога, весь с восточной стороны дороги.
Тут в своё время читал по теме, если кому интересно:
http://chk.forumbb.ru/viewtopic.php?id=3123&p=3
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:01

  airmax78 написав:Я люблю этот проект. Как когда-то Рыбальский.

я вас прекрасно понимаю. деньги действительно не пахнут.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:02

  sequence написав:
  airmax78 написав:.. Память стерта. Нужно создавать все с 0.

стоит начать с микрорайончика прямо на захоронении в Бабьем Яру?

сначала он там шашлычки пожарит.
или что там кошерное?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:04

  sequence написав:
  airmax78 написав:.. Память стерта. Нужно создавать все с 0.

стоит начать с микрорайончика прямо на захоронении в Бабьем Яру?

Нет, парки трогать нельзя - это легкие города. Хотя, кладбища - это те же парки. Ок, кладбища не трогаем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:07

  Yuri_T написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:.. Память стерта. Нужно создавать все с 0.

стоит начать с микрорайончика прямо на захоронении в Бабьем Яру?

сначала он там шашлычки пожарит.
или что там кошерное?

Мюнхенские колбаски
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:16

  Рыба-сом написав:..
Тут в своё время читал по теме, если кому интересно:
http://chk.forumbb.ru/viewtopic.php?id=3123&p=3

спасибо, очень познавательно.
Из написанного понял, что еще в 60х по-факту началась застройка части могильника и некоторые жители ул. Телиги (которая сама по себе тот еще персонаж) уже несколько десятилетий живут буквально на костях.
Для себя я реально отделяю обычные кладбища, что занимали пол-города (и давно застроены) от места мученической смерти тысяч людей. Я бы не смог, пожалуй, там оселиться, даже арендовать
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:24

  sequence написав:
  Рыба-сом написав:..
Тут в своё время читал по теме, если кому интересно:
http://chk.forumbb.ru/viewtopic.php?id=3123&p=3

спасибо, очень познавательно.
Из написанного понял, что еще в 60х по-факту началась застройка части могильника и некоторые жители ул. Телиги (которая сама по себе тот еще персонаж) уже несколько десятилетий живут буквально на костях.
Для себя я реально отделяю обычные кладбища, что занимали пол-города (и давно застроены) от места мученической смерти тысяч людей. Я бы не смог, пожалуй, там оселиться, даже арендовать

Да, там райончик весь "атмосферный". Всегда какие-то мрачные ассоциации вызывал даже внешне. Но, видимо, люди ко всему привыкают.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:36

  Рыба-сом написав:
  sequence написав:
  Рыба-сом написав:..
Тут в своё время читал по теме, если кому интересно:
http://chk.forumbb.ru/viewtopic.php?id=3123&p=3

спасибо, очень познавательно.
Из написанного понял, что еще в 60х по-факту началась застройка части могильника и некоторые жители ул. Телиги (которая сама по себе тот еще персонаж) уже несколько десятилетий живут буквально на костях.
Для себя я реально отделяю обычные кладбища, что занимали пол-города (и давно застроены) от места мученической смерти тысяч людей. Я бы не смог, пожалуй, там оселиться, даже арендовать

Да, там райончик весь "атмосферный". Всегда какие-то мрачные ассоциации вызывал даже внешне. Но, видимо, люди ко всему привыкают.

Дописувачи там - огонь! Общий вывод:
В общем, все Секреты Бабьего Яра так и остались секретами, но на уровне предположений выстроилась некоторая цепочка: раскопанный спуск в главное русло Яра со Стрельбища, исчезнувшие на этом Стрельбище некие насыпи и, наконец, разрытое верховье Большого Западного Отрога. Складывается абсурдное впечатление, что никто и не собирался предоставлять общественности результаты реальных немецких злодеяний в Бабьем Яру.
Решили ограничиться, образно говоря, книжкой под названием "К.Дубина.Злодеяния немцев в Киеве".

Какие секреты ?
Никакого "Бабьего Яра" не было.
И хватит уже секретить и холокостить,
суду времени давно уже всё ясно и
решение принято -- гешефтик и
прикрытие для переселения стад
из Европы в Палестину.


Короче, все збс, спокойно строим дальше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:41

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Там половина микрорайона построена на кладбище. Города растут, кладбища постепенно с окраин попадают в прицентральные парадизы (для коренных), а когда до них добираются жлобы-понаехи-застройщики (на самом деле советская власть) - кладбища застраивают. Ну и мы утеряли культуру захоронений. Наши действующие кладбища уже не спасти - они рано или поздно пойдут под снос (туда им и дорога). Свои Пер Лашезы и Хайгейты мы разровняли бульдозерами при советской власти. Память стерта. Нужно создавать все с 0.

Вы очень красиво всё обосновали.
Рекомендую заскринить агентам ОП и риелторам - пригодится.
ЗЫ Про "половину микрорайона" - это Вы либо слишком образно, либо по незнанию. На старом еврейском кладбище построена телевышка. Бабий Яр, кроме того отрога, весь с восточной стороны дороги.
Тут в своё время читал по теме, если кому интересно:
http://chk.forumbb.ru/viewtopic.php?id=3123&p=3

Вам отвечает старожЫл форума по вашей ссылке, Сергей Ильвовский:
Мне надоело просматривать весь этот бред с картинками. Лично для меня практически все места захоронений давно ясны из немецкой аэрофотосъёмки и топографических карт разных лет. Трупов никаких никто никогда не жёг и все они так и остались на своих местах до сих пор, исключая перенесённых на Лукьяновское воинское кладбище из "Могилы футболистов". Практически половина м/р "Сырец" стоит "на костях". Спорить по этому поводу я не собираюсь... незачем просто
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