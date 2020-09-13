Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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спасибо, очень познавательно. Из написанного понял, что еще в 60х по-факту началась застройка части могильника и некоторые жители ул. Телиги (которая сама по себе тот еще персонаж) уже несколько десятилетий живут буквально на костях. Для себя я реально отделяю обычные кладбища, что занимали пол-города (и давно застроены) от места мученической смерти тысяч людей. Я бы не смог, пожалуй, там оселиться, даже арендовать
спасибо, очень познавательно. Из написанного понял, что еще в 60х по-факту началась застройка части могильника и некоторые жители ул. Телиги (которая сама по себе тот еще персонаж) уже несколько десятилетий живут буквально на костях. Для себя я реально отделяю обычные кладбища, что занимали пол-города (и давно застроены) от места мученической смерти тысяч людей. Я бы не смог, пожалуй, там оселиться, даже арендовать
Да, там райончик весь "атмосферный". Всегда какие-то мрачные ассоциации вызывал даже внешне. Но, видимо, люди ко всему привыкают.
спасибо, очень познавательно. Из написанного понял, что еще в 60х по-факту началась застройка части могильника и некоторые жители ул. Телиги (которая сама по себе тот еще персонаж) уже несколько десятилетий живут буквально на костях. Для себя я реально отделяю обычные кладбища, что занимали пол-города (и давно застроены) от места мученической смерти тысяч людей. Я бы не смог, пожалуй, там оселиться, даже арендовать
Да, там райончик весь "атмосферный". Всегда какие-то мрачные ассоциации вызывал даже внешне. Но, видимо, люди ко всему привыкают.
Дописувачи там - огонь! Общий вывод:
В общем, все Секреты Бабьего Яра так и остались секретами, но на уровне предположений выстроилась некоторая цепочка: раскопанный спуск в главное русло Яра со Стрельбища, исчезнувшие на этом Стрельбище некие насыпи и, наконец, разрытое верховье Большого Западного Отрога. Складывается абсурдное впечатление, что никто и не собирался предоставлять общественности результаты реальных немецких злодеяний в Бабьем Яру. Решили ограничиться, образно говоря, книжкой под названием "К.Дубина.Злодеяния немцев в Киеве".
Какие секреты ? Никакого "Бабьего Яра" не было. И хватит уже секретить и холокостить, суду времени давно уже всё ясно и решение принято -- гешефтик и прикрытие для переселения стад из Европы в Палестину.
airmax78 написав:Там половина микрорайона построена на кладбище. Города растут, кладбища постепенно с окраин попадают в прицентральные парадизы (для коренных), а когда до них добираются жлобы-понаехи-застройщики (на самом деле советская власть) - кладбища застраивают. Ну и мы утеряли культуру захоронений. Наши действующие кладбища уже не спасти - они рано или поздно пойдут под снос (туда им и дорога). Свои Пер Лашезы и Хайгейты мы разровняли бульдозерами при советской власти. Память стерта. Нужно создавать все с 0.
Вы очень красиво всё обосновали. Рекомендую заскринить агентам ОП и риелторам - пригодится. ЗЫ Про "половину микрорайона" - это Вы либо слишком образно, либо по незнанию. На старом еврейском кладбище построена телевышка. Бабий Яр, кроме того отрога, весь с восточной стороны дороги. Тут в своё время читал по теме, если кому интересно: http://chk.forumbb.ru/viewtopic.php?id=3123&p=3
Вам отвечает старожЫл форума по вашей ссылке, Сергей Ильвовский:
Мне надоело просматривать весь этот бред с картинками. Лично для меня практически все места захоронений давно ясны из немецкой аэрофотосъёмки и топографических карт разных лет. Трупов никаких никто никогда не жёг и все они так и остались на своих местах до сих пор, исключая перенесённых на Лукьяновское воинское кладбище из "Могилы футболистов". Практически половина м/р "Сырец" стоит "на костях". Спорить по этому поводу я не собираюсь... незачем просто
remark написав:Как то упоминал уже, что дом этот строят на могиле, об этом свидетельствуют кресты и информационная табличка, но никакой реакции на форуме или все все знают?
Знают конечно, но эта тема как бы табу на форумах по недвиге. Это как говорить о верёвке в доме висельника. В Ирпене на территории рынка построили несколько лет назад новый дом. Когда рыли котлован, человеческие кости в перемешку с песком вывозили самосвалами несколько дней (когда то там было старое кладбище). И ничего, квартиры раскупили, правда в основном понаехи, не знаю никого из местных, кто бы там купил. При том в подземном паркинге много авто ценой 50к$+
airmax78 написав:Короче, все збс, спокойно строим дальше.
Поскольку тут не тематический форум, то расследование по Бабьему Яру и местам расстрела/захоронений здесь начинать нецелесообразно. Форум тот не является какой-то истиной в последней инстанции, как на любой открытой площадке для обсуждения (как и тут у нас) там хватает своих сумасшедших. В своё время темой интересовался, сейчас быстро нагуглил сие, благо там есть карты, фотографии. И самое главное: юридически на данный момент никто не запрещает там что-то строить-покупать. Так что пусть каждый поступает по своему разумению, мы тут просто актуализировали "исторический аспект" объекта - для полноты картины. ЗЫ Интересно только отметить, что топите Вы активно за одни объекты (тот же божественный квартально-низкоэтажный Рыбальский с каналами "как в Амстердаме"), а покупаете другие.