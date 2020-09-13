|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 вер, 2020 15:41
Рыба-сом написав:
...топите Вы активно за одни объекты (тот же божественный квартально-низкоэтажный Рыбальский с каналами "как в Амстердаме"), а покупаете другие.
за что платят - за то и топит.
копейка к копейке - бедному еврею на смычок.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14911
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 2023 раз.
- Подякували: 4414 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Сер 16 вер, 2020 15:44
Рыба-сом написав: airmax78 написав:
Короче, все збс, спокойно строим дальше.
Поскольку тут не тематический форум, то расследование по Бабьему Яру и местам расстрела/захоронений здесь начинать нецелесообразно.
Форум тот не является какой-то истиной в последней инстанции, как на любой открытой площадке для обсуждения (как и тут у нас) там хватает своих сумасшедших. В своё время темой интересовался, сейчас быстро нагуглил сие, благо там есть карты, фотографии.
И самое главное: юридически на данный момент никто не запрещает там что-то строить-покупать. Так что пусть каждый поступает по своему разумению, мы тут просто актуализировали "исторический аспект" объекта - для полноты картины.
ЗЫ Интересно только отметить, что топите Вы активно за одни объекты (тот же божественный квартально-низкоэтажный Рыбальский с каналами "как в Амстердаме"), а покупаете другие.
а бил лі мальчік? (в смислі покупка)
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21534
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1167 раз.
- Подякували: 1565 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 16 вер, 2020 15:55
Serg-ik написав:
Дело не в детях, а в процессах с ними связанных.
Со всем, что Вы написали о прошлом, я соглашусь на 101%. Это было. в прошлом.
А сейчас я вожу детей в школу через 4 внутриквартальные дороги. Нет-нет, да кто-то не остановится на переходе, даже женщины проскакивают перед носом, придавив педальку. Количество авто выросло в разы в сравнении с вашим детством.
Час назад при мне на повороте с Мельникова на Телиги одна машинка притормозила на зебре, а вторая её догнала. В данный момент можете посмотреть их в онлайне-стоят, ждут полицию, красная и чёрная
Нарики на районе год назад отжали мобильник у ребёнка, когда тот сам шёл из школы.
Года три назад у коллеги малой сам шёл со школы, пришел как обычно, открыл дверь квартиры, а его в спину толкнул мужик и вместе с ним-в квартиру. Поджидал.
и в школу сейчас идут на год раньше.
Вашим детям сколько? Ходили в школу и обратно со 2-го сентября сами?
Сержик, вам вроде бы не очень много лет, а рассуждаете как древний старик: мол раньше и лето было теплее и зима холоднее!
На улице всегда было опаснее чем дома, но это не повод закрыться на всегда в туалете и кричать ЗАНЯТО!
Моя дочка (довольно щуплого телосложения) отъездила (3,5 км. от дома) все 11 классов школы так же как и я в конце 90- 2000-х и тогда было не сильно лучше чем сейчас. И ко мне в 80х как то клеился на Крещатике педик, изображая "кинорежисёра" но повторюсь-это не повод не выходить из дома. С детьми нужно разговаривать, объяснять ньюансы поведения, самому подавать пример, а не пытаться закрыть их в "золотой клетке". Чем сильнее родители их опекают тем больше шансов, что те "слетят с катушек" при первых дуновениях ветерка свободы. У меня с племянницы родители "пыль сдували", всё за неё решали, даже когда та уже училась в институте, и какой они имеют результат? Сейчас она живёт то с какими то гопниками, то со "свободными художниками", бросила хорошую работу, стала совершенно неуправляема и в довершение покрыта татуировками с головы до ног. Как она говорит: "выражаю протест" против чрезмерного контроля!
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 132
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 вер, 2020 16:03
Рыба-сом написав:
ЗЫ Интересно только отметить, что топите Вы активно за одни объекты (тот же божественный квартально-низкоэтажный Рыбальский с каналами "как в Амстердаме"), а покупаете другие.
Чтобы не было конфликта интересов.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36092
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 4269 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 16 вер, 2020 16:15
drevlyanin
что то я не понял на что Вы намекаете?
Лучше купить за Окружной, за 1,5 часа езды от работы на 2-3 транспортах, но по деньгам, чем сидеть в аренде в 20 минутах от работы и ждать возможного удешевления?
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 11240
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 195 раз.
- Подякували: 1058 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 вер, 2020 16:21
Serg-ik написав:drevlyanin
что то я не понял на что Вы намекаете?
Лучше купить за Окружной, за 1,5 часа езды от работы на 2-3 транспортах, но по деньгам, чем сидеть в аренде в 20 минутах от работы и ждать возможного удешевления?
Який план дій?
Що робиш для його досягнення?
Просто сидиш і чекаєш?
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21534
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1167 раз.
- Подякували: 1565 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Libo
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19142
|3173158
|
|
|126
|226850
|
Пон 14 вер, 2020 13:10
Frant
|
|478
|205663
|
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant
|