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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5246524752485249

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 180
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
31%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:41

  Рыба-сом написав:...топите Вы активно за одни объекты (тот же божественный квартально-низкоэтажный Рыбальский с каналами "как в Амстердаме"), а покупаете другие. 8)

за что платят - за то и топит.
копейка к копейке - бедному еврею на смычок.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:44

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Короче, все збс, спокойно строим дальше.

Поскольку тут не тематический форум, то расследование по Бабьему Яру и местам расстрела/захоронений здесь начинать нецелесообразно.
Форум тот не является какой-то истиной в последней инстанции, как на любой открытой площадке для обсуждения (как и тут у нас) там хватает своих сумасшедших. В своё время темой интересовался, сейчас быстро нагуглил сие, благо там есть карты, фотографии.
И самое главное: юридически на данный момент никто не запрещает там что-то строить-покупать. Так что пусть каждый поступает по своему разумению, мы тут просто актуализировали "исторический аспект" объекта - для полноты картины.
ЗЫ Интересно только отметить, что топите Вы активно за одни объекты (тот же божественный квартально-низкоэтажный Рыбальский с каналами "как в Амстердаме"), а покупаете другие. 8)

а бил лі мальчік? (в смислі покупка)
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:55

  Serg-ik написав:Дело не в детях, а в процессах с ними связанных.
Со всем, что Вы написали о прошлом, я соглашусь на 101%. Это было. в прошлом.
А сейчас я вожу детей в школу через 4 внутриквартальные дороги. Нет-нет, да кто-то не остановится на переходе, даже женщины проскакивают перед носом, придавив педальку. Количество авто выросло в разы в сравнении с вашим детством.
Час назад при мне на повороте с Мельникова на Телиги одна машинка притормозила на зебре, а вторая её догнала. В данный момент можете посмотреть их в онлайне-стоят, ждут полицию, красная и чёрная
Нарики на районе год назад отжали мобильник у ребёнка, когда тот сам шёл из школы.
Года три назад у коллеги малой сам шёл со школы, пришел как обычно, открыл дверь квартиры, а его в спину толкнул мужик и вместе с ним-в квартиру. Поджидал.
и в школу сейчас идут на год раньше.
Вашим детям сколько? Ходили в школу и обратно со 2-го сентября сами?


Сержик, вам вроде бы не очень много лет, а рассуждаете как древний старик: мол раньше и лето было теплее и зима холоднее! :shock:
На улице всегда было опаснее чем дома, но это не повод закрыться на всегда в туалете и кричать ЗАНЯТО!
Моя дочка (довольно щуплого телосложения) отъездила (3,5 км. от дома) все 11 классов школы так же как и я в конце 90- 2000-х и тогда было не сильно лучше чем сейчас. И ко мне в 80х как то клеился на Крещатике педик, изображая "кинорежисёра" но повторюсь-это не повод не выходить из дома. С детьми нужно разговаривать, объяснять ньюансы поведения, самому подавать пример, а не пытаться закрыть их в "золотой клетке". Чем сильнее родители их опекают тем больше шансов, что те "слетят с катушек" при первых дуновениях ветерка свободы. У меня с племянницы родители "пыль сдували", всё за неё решали, даже когда та уже училась в институте, и какой они имеют результат? Сейчас она живёт то с какими то гопниками, то со "свободными художниками", бросила хорошую работу, стала совершенно неуправляема и в довершение покрыта татуировками с головы до ног. Как она говорит: "выражаю протест" против чрезмерного контроля!
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 16:03

  Рыба-сом написав:ЗЫ Интересно только отметить, что топите Вы активно за одни объекты (тот же божественный квартально-низкоэтажный Рыбальский с каналами "как в Амстердаме"), а покупаете другие. 8)

Чтобы не было конфликта интересов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 16:15

drevlyanin
что то я не понял на что Вы намекаете?
Лучше купить за Окружной, за 1,5 часа езды от работы на 2-3 транспортах, но по деньгам, чем сидеть в аренде в 20 минутах от работы и ждать возможного удешевления?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 16:21

  Serg-ik написав:drevlyanin
что то я не понял на что Вы намекаете?
Лучше купить за Окружной, за 1,5 часа езды от работы на 2-3 транспортах, но по деньгам, чем сидеть в аренде в 20 минутах от работы и ждать возможного удешевления?

Який план дій?
Що робиш для його досягнення?
Просто сидиш і чекаєш?
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flyman
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