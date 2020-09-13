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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 16 вер, 2020 16:56
sequence написав: Serg-ik написав:drevlyanin
что то я не понял на что Вы намекаете?
Лучше купить за Окружной, за 1,5 часа езды от работы на 2-3 транспортах, но по деньгам, чем сидеть в аренде в 20 минутах от работы и ждать возможного удешевления?
я тайком надеюсь, что вы всех развели со своим "полтинником" (ну никак "полтинник" не мог оставаться полтинником 5 лет - или больше или меньше), и тихо пишете с имения на Лазурном Берегу под бутылочку Курвуазье и под бархатный шелест теплого Средиземного моря
...и так продолжалось пока не зазвонил будильник и пришлось просыпаться и вести ребенка в школу...)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 16 вер, 2020 17:20
Serg-ik написав: flyman написав:
Може Сержик забере свій полтосік і вернеться з ним на малу батьківщину в спадковий хрущик. А може так до пенсії і протримає в запотілих хом"ячих лапках.
Ха, у меня хоть полтосик, а у кого то вместо полтосика-каморки папы карло. Только нет в них никакого холста, за которым театр.
Дивлячись як рахувати. Полтосік, це може бути 4 кавалірки + комірка + 1к в цоколі + лофт ремонт цоколя + євроремонт кавалірки.
Що в свою чергу може давати економію/кешфлоу не менше 6куе в рік, якщо добавити ще 10куе на ремонти всіх об"єктів.
Але що хотів би добавити.
По тривалим спостереженням, менше чим $400 м2 оКРЖН в районі Ірпінь/Буча не падав (наразі ще є варіант за $410 при ПА28).
Цокольне приміщення вдалося вихопити по $266 м2 в 2015 р. по акційній пропозиції (подібній як цього року була в квітні травні на кавалірки, але я очканув, а так би взяв у Києві за $560 м2).
Так що мої маркери дна (о)КРЖН:
$400 за м2 оКРЖН Ірпінь/Буча в 10хв. пішки до швидкісного рейкового транспорту (ШРТ) типу приміська електричка,
та $550 за м2 на КРЖН в межах 25 хв. пішки до метро.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 17:28
Хомякоид написав:
Потом квест с сумкой добраться до аэропорта. Кругом бордюры, нужно поднимать на руках, колесики не помогают брать бардюры.
я так ежжу по киеву на самокате, с Ашана Беличи вменяемая велодорожка до пр-та Победы, дальше треш возле метро житомирская (стройка и остановка с мафами) потом трэш за святошинским мостом (левая сторона если ехать в центр), от нивок типа есть велодорожка до политеха но с бордюрами через которые надо перепрыгивать, дальше сплошной трэш трэш трэш.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Сер 16 вер, 2020 17:28
flyman написав:
Полтосік, це може бути 4 кавалірки + комірка + 1к в цоколі + [b]лофт ремонт цоколя[b] + євроремонт кавалірки
Таки сделали мой вечер!
Лофт-рэмонт, су-у-уко!
))
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Додано: Сер 16 вер, 2020 17:39
flyman написав:
Так що мої маркери дна
(о)КРЖН:
$400 за м2 оКРЖН Ірпінь/Буча в 10хв. пішки до швидкісного рейкового транспорту (ШРТ) типу приміська електричка,та $550 за м2 на КРЖН в межах 25 хв. пішки до метро
.
не докуа ли за самострой в частном секторе на земле с целевым инд. строительство?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 16 вер, 2020 17:41
flyman написав:
Можливо будуть популярні міста хаби із швидким рейковим транспортом для логістики і доставки товарів на замовлення (Березань, Коростень, Яготин ...).
Який там у сьогоденні швидкий рейковий транспорт для логістики та доставки товарів на замовлення?! Прокидайтеся, міщани! На дворі 21-е століття, а ви в золотому мільярді!
У моїй дірі, де й близько нема чавунки, доставка з Полтави авто у той же самісенький день. Європа. На кой тобі цей рейковий транспорт? Тільки гуркотить та смердить.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 17:45
sequence написав: flyman написав:
Полтосік, це може бути 4 кавалірки + комірка + 1к в цоколі + лофт ремонт цоколя[b] + євроремонт кавалірки
[b] Таки сделали мой вечер!
Лофт-рэмонт, су-у-уко!
))
ви краще памажіть матеріально! тим паче у вас така мажлівість є
допомогти матеріалами...
зі. а вільнага художника усяк може запінати
Востаннє редагувалось change_pm
в Сер 16 вер, 2020 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 17:47
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Додано: Сер 16 вер, 2020 17:49
Libo написав: flyman написав:
Можливо будуть популярні міста хаби із швидким рейковим транспортом для логістики і доставки товарів на замовлення (Березань, Коростень, Яготин ...).
Який там у сьогоденні швидкий рейковий транспорт для логістики та доставки товарів на замовлення?! Прокидайтеся, міщани! На дворі 21-е століття, а ви в золотому мільярді!
У моїй дірі, де й близько нема чавунки, доставка з Полтави авто у той же самісенький день. Європа. На кой тобі цей рейковий транспорт? Тільки гуркотить та смердить.
Яке смердить якщо на екологічній електротязі.
Гуркотить то таке, на порядки менше чим поряд на парковці корита з гайками.
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