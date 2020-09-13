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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5247524852495250

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 180
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
31%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 16:56

  sequence написав:
  Serg-ik написав:drevlyanin
что то я не понял на что Вы намекаете?
Лучше купить за Окружной, за 1,5 часа езды от работы на 2-3 транспортах, но по деньгам, чем сидеть в аренде в 20 минутах от работы и ждать возможного удешевления?

я тайком надеюсь, что вы всех развели со своим "полтинником" (ну никак "полтинник" не мог оставаться полтинником 5 лет - или больше или меньше), и тихо пишете с имения на Лазурном Берегу под бутылочку Курвуазье и под бархатный шелест теплого Средиземного моря

...и так продолжалось пока не зазвонил будильник и пришлось просыпаться и вести ребенка в школу...)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:20

  Serg-ik написав:
  flyman написав:Може Сержик забере свій полтосік і вернеться з ним на малу батьківщину в спадковий хрущик. А може так до пенсії і протримає в запотілих хом"ячих лапках.

Ха, у меня хоть полтосик, а у кого то вместо полтосика-каморки папы карло. Только нет в них никакого холста, за которым театр.

Дивлячись як рахувати. Полтосік, це може бути 4 кавалірки + комірка + 1к в цоколі + лофт ремонт цоколя + євроремонт кавалірки.

Що в свою чергу може давати економію/кешфлоу не менше 6куе в рік, якщо добавити ще 10куе на ремонти всіх об"єктів.

Але що хотів би добавити.
По тривалим спостереженням, менше чим $400 м2 оКРЖН в районі Ірпінь/Буча не падав (наразі ще є варіант за $410 при ПА28).

Цокольне приміщення вдалося вихопити по $266 м2 в 2015 р. по акційній пропозиції (подібній як цього року була в квітні травні на кавалірки, але я очканув, а так би взяв у Києві за $560 м2).

Так що мої маркери дна (о)КРЖН:
$400 за м2 оКРЖН Ірпінь/Буча в 10хв. пішки до швидкісного рейкового транспорту (ШРТ) типу приміська електричка,
та $550 за м2 на КРЖН в межах 25 хв. пішки до метро.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Потом квест с сумкой добраться до аэропорта. Кругом бордюры, нужно поднимать на руках, колесики не помогают брать бардюры.
я так ежжу по киеву на самокате, с Ашана Беличи вменяемая велодорожка до пр-та Победы, дальше треш возле метро житомирская (стройка и остановка с мафами) потом трэш за святошинским мостом (левая сторона если ехать в центр), от нивок типа есть велодорожка до политеха но с бордюрами через которые надо перепрыгивать, дальше сплошной трэш трэш трэш.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Полтосік, це може бути 4 кавалірки + комірка + 1к в цоколі + [b]лофт ремонт цоколя[b] + євроремонт кавалірки

Таки сделали мой вечер!
Лофт-рэмонт, су-у-уко! :)))
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Так що мої маркери дна (о)КРЖН:
$400 за м2 оКРЖН Ірпінь/Буча в 10хв. пішки до швидкісного рейкового транспорту (ШРТ) типу приміська електричка,
та $550 за м2 на КРЖН в межах 25 хв. пішки до метро.

не докуа ли за самострой в частном секторе на земле с целевым инд. строительство?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:41

  flyman написав:Можливо будуть популярні міста хаби із швидким рейковим транспортом для логістики і доставки товарів на замовлення (Березань, Коростень, Яготин ...).



Який там у сьогоденні швидкий рейковий транспорт для логістики та доставки товарів на замовлення?! Прокидайтеся, міщани! На дворі 21-е століття, а ви в золотому мільярді! :shock:
У моїй дірі, де й близько нема чавунки, доставка з Полтави авто у той же самісенький день. Європа. На кой тобі цей рейковий транспорт? Тільки гуркотить та смердить. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:45

  sequence написав:
  flyman написав:Полтосік, це може бути 4 кавалірки + комірка + 1к в цоколі + лофт ремонт цоколя[b] + євроремонт кавалірки

[b] Таки сделали мой вечер!
Лофт-рэмонт, су-у-уко! :)))

ви краще памажіть матеріально! тим паче у вас така мажлівість є :) допомогти матеріалами...

зі. а вільнага художника усяк може запінати :)
Востаннє редагувалось change_pm в Сер 16 вер, 2020 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:47

Рыба-сом
допіче :mrgreen: бро! :D
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:49

  Libo написав:
  flyman написав:Можливо будуть популярні міста хаби із швидким рейковим транспортом для логістики і доставки товарів на замовлення (Березань, Коростень, Яготин ...).



Який там у сьогоденні швидкий рейковий транспорт для логістики та доставки товарів на замовлення?! Прокидайтеся, міщани! На дворі 21-е століття, а ви в золотому мільярді! :shock:
У моїй дірі, де й близько нема чавунки, доставка з Полтави авто у той же самісенький день. Європа. На кой тобі цей рейковий транспорт? Тільки гуркотить та смердить. :?

Яке смердить якщо на екологічній електротязі.
Гуркотить то таке, на порядки менше чим поряд на парковці корита з гайками.
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  #<1 ... 5247524852495250
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