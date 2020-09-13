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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5248524952505251>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Полтосік, це може бути 4 кавалірки + комірка + 1к в цоколі + [b]лофт ремонт цоколя[b] + євроремонт кавалірки

Таки сделали мой вечер!
Лофт-рэмонт, су-у-уко! :)))
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Так що мої маркери дна (о)КРЖН:
$400 за м2 оКРЖН Ірпінь/Буча в 10хв. пішки до швидкісного рейкового транспорту (ШРТ) типу приміська електричка,
та $550 за м2 на КРЖН в межах 25 хв. пішки до метро.

не докуа ли за самострой в частном секторе на земле с целевым инд. строительство?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:41

  flyman написав:Можливо будуть популярні міста хаби із швидким рейковим транспортом для логістики і доставки товарів на замовлення (Березань, Коростень, Яготин ...).



Який там у сьогоденні швидкий рейковий транспорт для логістики та доставки товарів на замовлення?! Прокидайтеся, міщани! На дворі 21-е століття, а ви в золотому мільярді! :shock:
У моїй дірі, де й близько нема чавунки, доставка з Полтави авто у той же самісенький день. Європа. На кой тобі цей рейковий транспорт? Тільки гуркотить та смердить. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:45

  sequence написав:
  flyman написав:Полтосік, це може бути 4 кавалірки + комірка + 1к в цоколі + лофт ремонт цоколя[b] + євроремонт кавалірки

[b] Таки сделали мой вечер!
Лофт-рэмонт, су-у-уко! :)))

ви краще памажіть матеріально! тим паче у вас така мажлівість є :) допомогти матеріалами...

зі. а вільнага художника усяк може запінати :)
Востаннє редагувалось change_pm в Сер 16 вер, 2020 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:47

Рыба-сом
допіче :mrgreen: бро! :D
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:49

  Libo написав:
  flyman написав:Можливо будуть популярні міста хаби із швидким рейковим транспортом для логістики і доставки товарів на замовлення (Березань, Коростень, Яготин ...).



Який там у сьогоденні швидкий рейковий транспорт для логістики та доставки товарів на замовлення?! Прокидайтеся, міщани! На дворі 21-е століття, а ви в золотому мільярді! :shock:
У моїй дірі, де й близько нема чавунки, доставка з Полтави авто у той же самісенький день. Європа. На кой тобі цей рейковий транспорт? Тільки гуркотить та смердить. :?

Яке смердить якщо на екологічній електротязі.
Гуркотить то таке, на порядки менше чим поряд на парковці корита з гайками.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:56

  flyman написав:Яке смердить якщо на екологічній електротязі.
Гуркотить то таке, на порядки менше чим поряд на парковці корита з гайками.

Смердить через контінгент...

І я тобі писав, електротяга скоро чи відміниться, чи зросте в ціні в 10 раз...
Чим далі реформи УЗ, тим більше на це шанси.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Есть ли смысл в покупке квартиры в Борисполе? Растут ли там цены? Можно ли ее потом сдать в аренду?
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:17

  change_pm написав:
  flyman написав:Яке смердить якщо на екологічній електротязі.
Гуркотить то таке, на порядки менше чим поряд на парковці корита з гайками.

Смердить через контінгент...

І я тобі писав, електротяга скоро чи відміниться, чи зросте в ціні в 10 раз...
Чим далі реформи УЗ, тим більше на це шанси.

Якщо не їхати коростеньською електричкою в годину пік, а шатлами, то нормас контінгєнт і комфорт.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:20

  Елена8 написав:Есть ли смысл в покупке квартиры в Борисполе? Растут ли там цены? Можно ли ее потом сдать в аренду?

ИМХО пока аэропорт не восстановит трафик на 100% о Борисполе можно забыть)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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