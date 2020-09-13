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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 вер, 2020 17:28
flyman написав:
Полтосік, це може бути 4 кавалірки + комірка + 1к в цоколі + [b]лофт ремонт цоколя[b] + євроремонт кавалірки
Таки сделали мой вечер!
Лофт-рэмонт, су-у-уко!
))
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Додано: Сер 16 вер, 2020 17:39
flyman написав:
Так що мої маркери дна
(о)КРЖН:
$400 за м2 оКРЖН Ірпінь/Буча в 10хв. пішки до швидкісного рейкового транспорту (ШРТ) типу приміська електричка,та $550 за м2 на КРЖН в межах 25 хв. пішки до метро
.
не докуа ли за самострой в частном секторе на земле с целевым инд. строительство?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 16 вер, 2020 17:41
flyman написав:
Можливо будуть популярні міста хаби із швидким рейковим транспортом для логістики і доставки товарів на замовлення (Березань, Коростень, Яготин ...).
Який там у сьогоденні швидкий рейковий транспорт для логістики та доставки товарів на замовлення?! Прокидайтеся, міщани! На дворі 21-е століття, а ви в золотому мільярді!
У моїй дірі, де й близько нема чавунки, доставка з Полтави авто у той же самісенький день. Європа. На кой тобі цей рейковий транспорт? Тільки гуркотить та смердить.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 17:45
sequence написав: flyman написав:
Полтосік, це може бути 4 кавалірки + комірка + 1к в цоколі + лофт ремонт цоколя[b] + євроремонт кавалірки
[b] Таки сделали мой вечер!
Лофт-рэмонт, су-у-уко!
))
ви краще памажіть матеріально! тим паче у вас така мажлівість є
допомогти матеріалами...
зі. а вільнага художника усяк може запінати
Востаннє редагувалось change_pm
в Сер 16 вер, 2020 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 17:47
Рыба-сом
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Додано: Сер 16 вер, 2020 17:49
Libo написав: flyman написав:
Можливо будуть популярні міста хаби із швидким рейковим транспортом для логістики і доставки товарів на замовлення (Березань, Коростень, Яготин ...).
Який там у сьогоденні швидкий рейковий транспорт для логістики та доставки товарів на замовлення?! Прокидайтеся, міщани! На дворі 21-е століття, а ви в золотому мільярді!
У моїй дірі, де й близько нема чавунки, доставка з Полтави авто у той же самісенький день. Європа. На кой тобі цей рейковий транспорт? Тільки гуркотить та смердить.
Яке смердить якщо на екологічній електротязі.
Гуркотить то таке, на порядки менше чим поряд на парковці корита з гайками.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 17:56
flyman написав:Яке смердить якщо на екологічній електротязі.
Гуркотить то таке, на порядки менше чим поряд на парковці корита з гайками.
Смердить через контінгент...
І я тобі писав, електротяга скоро чи відміниться, чи зросте в ціні в 10 раз...
Чим далі реформи УЗ, тим більше на це шанси.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 18:12
Есть ли смысл в покупке квартиры в Борисполе? Растут ли там цены? Можно ли ее потом сдать в аренду?
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Додано: Сер 16 вер, 2020 18:17
change_pm написав: flyman написав:Яке смердить якщо на екологічній електротязі.
Гуркотить то таке, на порядки менше чим поряд на парковці корита з гайками.
Смердить через контінгент...
І я тобі писав, електротяга скоро чи відміниться, чи зросте в ціні в 10 раз...
Чим далі реформи УЗ, тим більше на це шанси.
Якщо не їхати коростеньською електричкою в годину пік, а шатлами, то нормас контінгєнт і комфорт.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 18:20
Елена8 написав:
Есть ли смысл в покупке квартиры в Борисполе? Растут ли там цены? Можно ли ее потом сдать в аренду?
ИМХО пока аэропорт не восстановит трафик на 100% о Борисполе можно забыть)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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