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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5248524952505251

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:24

  Serg-ik написав:drevlyanin
что то я не понял на что Вы намекаете?
Лучше купить за Окружной, за 1,5 часа езды от работы на 2-3 транспортах, но по деньгам, чем сидеть в аренде в 20 минутах от работы и ждать возможного удешевления?


Я ни на что не намекаю. Я лишь пытаюсь вам сказать, что всё в ваших руках и "все беды и победы" зависят только от ваших действий или бездействия. А дети не такие беспомощные, как вы себе (или вам) внушили. Вон КК родители "кинули под танки" из школы в центре на лесной и ничего, не пропал человек, хотя многие местные закончили плохо. Хотите ещё подождать-да пожалуйста, но вы должны чётко понимать: цены на недвигу вверх-значит в стране всё более-менее неплохо и есть возможность деньги заработать; а если вниз, да ещё и существенно-ситуация в экономике опа, и заработать становится всё сложней и сложней, а то и вовсе работы нет. Второй сценарий меня как то не очень воодушевляет.
п.с. Я ж вам писал-съездите туда, где и сейчас по деньгам: в Навигатор-да место не фонтан, но с ремонтом от застройщика+ минимальные вложения и сможете практически сразу жить;
или Диброву-место и дом получше, но придётся рискнуть. Если внимательно посмотреть, думаю найдутся и другие варианты. Не бывает, что бы все сразу было хорошо.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рада продлила мораторий на взыскание залогового жилья по ипотеке в валюте
документ продлевает мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке, который действует с 2014 года, на шесть месяцев;

Ипотека па 10% говорите.
При такой законодательной базе - сомневаюсь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:42

  pesikot написав:Рада продлила мораторий на взыскание залогового жилья по ипотеке в валюте
документ продлевает мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке, который действует с 2014 года, на шесть месяцев;

Ипотека па 10% говорите.
При такой законодательной базе - сомневаюсь


Ипотека па10% - все. Пощупала 14,3% и развернулась вверх вслед за депозитами, которые также прошли дно в августе. А тут еще рост учетной ставки намечается... А счастье было так близко (с)

НБУ может в I полугодии-2021 повысить учетную ставку до 7% - ICU
https://interfax.com.ua/news/economic/687833.html

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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:05

  change_pm написав:
  Serg-ik написав:
  drevlyanin написав:Сержик, право слово пора повзрослеть, для вас дети как громоотвод-на них всё можно списать. Мы ж не в Сомали живем, садик для младшего(шей) можно найти практически везде, за исключением особо тяжелых случаев (но туда нехрен и лезть). А со школой какая проблема? Меня родители несколько раз отвезли в первый класс, а потом все 10 лет сам отъездил и отходил и ничего не отвалилось. Скажу больше, с 12 лет мать на выходных давала мне список, рублей 25-30 денег и я кабанчиком мотался в центральный гастроном на Крещатике за продуктами. Там всегда был выбор и всё было свежеЕ. Периодически ещё заглядывал в магазин "Дары Садив" на Красноармейской а чуть попозже и за мясом на Бесарабку. Нагружу 6-8 килограмм в две сумки и еду домой не жужжа. Летом на каникулах то же самое проделывал из пригорода и то же сам, без эскорта. Так что нечего на детей сваливать свою нерешительность. :evil:

Дело не в детях, а в процессах с ними связанных.
Со всем, что Вы написали о прошлом, я соглашусь на 101%. Это было. в прошлом.
А сейчас я вожу детей в школу через 4 внутриквартальные дороги. Нет-нет, да кто-то не остановится на переходе, даже женщины проскакивают перед носом, придавив педальку. Количество авто выросло в разы в сравнении с вашим детством.
Час назад при мне на повороте с Мельникова на Телиги одна машинка притормозила на зебре, а вторая её догнала. В данный момент можете посмотреть их в онлайне-стоят, ждут полицию, красная и чёрная
Нарики на районе год назад отжали мобильник у ребёнка, когда тот сам шёл из школы.
Года три назад у коллеги малой сам шёл со школы, пришел как обычно, открыл дверь квартиры, а его в спину толкнул мужик и вместе с ним-в квартиру. Поджидал.
и в школу сейчас идут на год раньше.
Вашим детям сколько? Ходили в школу и обратно со 2-го сентября сами?

Підтримую Сержика в кожному слові. Не можна порівнювати безпеку часів Совка і теперішній час.
Стало і людей більше, і машин, і загальна культура суспільства масово понизилась...

Нажаль, якщо ви живете не в закритому автономному комплексі зі школою і всіма зручностями, то краще за дітьми приглядати.

Навіть батькі підлітків (13-16 років) не можуть розлаблятись через педофілів і закладки наркоти в кожному дворі.


В закрытом тоже может быть и кто угодно и что угодно. Особенно с наркотой - подсадка обеспеченных клиентов имеет бОльший экономический смысл нежели жителей хрущей.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:10

  4e4ensxe написав:
  Хомякоид написав:В Виннице сел себе в швейцарский низкопольный трамвай

брехня они не низкопольные там ступенька выезжает когда двери открываются (после нажатия на кнопку) что бы удобнее было подниматься
+
растояние в 5 км этот чудо трамвай преодолевает за 45 минут!


Прикольно, в НЙ рейсовые автобусы "присаживаются" на переднее правое колесо при посадке пассажиров (через переднюю дверь входят и через заднюю выходят).
rjkz
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  #<1 ... 5248524952505251
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