Додано: Сер 16 вер, 2020 18:24

Serg-ik написав: drevlyanin

что то я не понял на что Вы намекаете?

Лучше купить за Окружной, за 1,5 часа езды от работы на 2-3 транспортах, но по деньгам, чем сидеть в аренде в 20 минутах от работы и ждать возможного удешевления? что то я не понял на что Вы намекаете?Лучше купить за Окружной, за 1,5 часа езды от работы на 2-3 транспортах, но по деньгам, чем сидеть в аренде в 20 минутах от работы и ждать возможного удешевления?

Я ни на что не намекаю. Я лишь пытаюсь вам сказать, что всё в ваших руках и "все беды и победы" зависят только от ваших действий или бездействия. А дети не такие беспомощные, как вы себе (или вам) внушили. Вон КК родители "кинули под танки" из школы в центре на лесной и ничего, не пропал человек, хотя многие местные закончили плохо. Хотите ещё подождать-да пожалуйста, но вы должны чётко понимать: цены на недвигу вверх-значит в стране всё более-менее неплохо и есть возможность деньги заработать; а если вниз, да ещё и существенно-ситуация в экономике опа, и заработать становится всё сложней и сложней, а то и вовсе работы нет. Второй сценарий меня как то не очень воодушевляет.п.с. Я ж вам писал-съездите туда, где и сейчас по деньгам: в Навигатор-да место не фонтан, но с ремонтом от застройщика+ минимальные вложения и сможете практически сразу жить;или Диброву-место и дом получше, но придётся рискнуть. Если внимательно посмотреть, думаю найдутся и другие варианты. Не бывает, что бы все сразу было хорошо.