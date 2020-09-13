Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:drevlyanin что то я не понял на что Вы намекаете? Лучше купить за Окружной, за 1,5 часа езды от работы на 2-3 транспортах, но по деньгам, чем сидеть в аренде в 20 минутах от работы и ждать возможного удешевления?
Я ни на что не намекаю. Я лишь пытаюсь вам сказать, что всё в ваших руках и "все беды и победы" зависят только от ваших действий или бездействия. А дети не такие беспомощные, как вы себе (или вам) внушили. Вон КК родители "кинули под танки" из школы в центре на лесной и ничего, не пропал человек, хотя многие местные закончили плохо. Хотите ещё подождать-да пожалуйста, но вы должны чётко понимать: цены на недвигу вверх-значит в стране всё более-менее неплохо и есть возможность деньги заработать; а если вниз, да ещё и существенно-ситуация в экономике опа, и заработать становится всё сложней и сложней, а то и вовсе работы нет. Второй сценарий меня как то не очень воодушевляет. п.с. Я ж вам писал-съездите туда, где и сейчас по деньгам: в Навигатор-да место не фонтан, но с ремонтом от застройщика+ минимальные вложения и сможете практически сразу жить; или Диброву-место и дом получше, но придётся рискнуть. Если внимательно посмотреть, думаю найдутся и другие варианты. Не бывает, что бы все сразу было хорошо.
drevlyanin написав:Сержик, право слово пора повзрослеть, для вас дети как громоотвод-на них всё можно списать. Мы ж не в Сомали живем, садик для младшего(шей) можно найти практически везде, за исключением особо тяжелых случаев (но туда нехрен и лезть). А со школой какая проблема? Меня родители несколько раз отвезли в первый класс, а потом все 10 лет сам отъездил и отходил и ничего не отвалилось. Скажу больше, с 12 лет мать на выходных давала мне список, рублей 25-30 денег и я кабанчиком мотался в центральный гастроном на Крещатике за продуктами. Там всегда был выбор и всё было свежеЕ. Периодически ещё заглядывал в магазин "Дары Садив" на Красноармейской а чуть попозже и за мясом на Бесарабку. Нагружу 6-8 килограмм в две сумки и еду домой не жужжа. Летом на каникулах то же самое проделывал из пригорода и то же сам, без эскорта. Так что нечего на детей сваливать свою нерешительность.
Дело не в детях, а в процессах с ними связанных. Со всем, что Вы написали о прошлом, я соглашусь на 101%. Это было. в прошлом. А сейчас я вожу детей в школу через 4 внутриквартальные дороги. Нет-нет, да кто-то не остановится на переходе, даже женщины проскакивают перед носом, придавив педальку. Количество авто выросло в разы в сравнении с вашим детством. Час назад при мне на повороте с Мельникова на Телиги одна машинка притормозила на зебре, а вторая её догнала. В данный момент можете посмотреть их в онлайне-стоят, ждут полицию, красная и чёрная Нарики на районе год назад отжали мобильник у ребёнка, когда тот сам шёл из школы. Года три назад у коллеги малой сам шёл со школы, пришел как обычно, открыл дверь квартиры, а его в спину толкнул мужик и вместе с ним-в квартиру. Поджидал. и в школу сейчас идут на год раньше. Вашим детям сколько? Ходили в школу и обратно со 2-го сентября сами?
Підтримую Сержика в кожному слові. Не можна порівнювати безпеку часів Совка і теперішній час. Стало і людей більше, і машин, і загальна культура суспільства масово понизилась...
Нажаль, якщо ви живете не в закритому автономному комплексі зі школою і всіма зручностями, то краще за дітьми приглядати.
Навіть батькі підлітків (13-16 років) не можуть розлаблятись через педофілів і закладки наркоти в кожному дворі.
В закрытом тоже может быть и кто угодно и что угодно. Особенно с наркотой - подсадка обеспеченных клиентов имеет бОльший экономический смысл нежели жителей хрущей.