drevlyanin написав:

Serg-ik написав: Дело не в детях, а в процессах с ними связанных.

Со всем, что Вы написали о прошлом, я соглашусь на 101%. Это было. в прошлом.

А сейчас я вожу детей в школу через 4 внутриквартальные дороги. Нет-нет, да кто-то не остановится на переходе, даже женщины проскакивают перед носом, придавив педальку. Количество авто выросло в разы в сравнении с вашим детством.

Час назад при мне на повороте с Мельникова на Телиги одна машинка притормозила на зебре, а вторая её догнала. В данный момент можете посмотреть их в онлайне-стоят, ждут полицию, красная и чёрная

Нарики на районе год назад отжали мобильник у ребёнка, когда тот сам шёл из школы.

Года три назад у коллеги малой сам шёл со школы, пришел как обычно, открыл дверь квартиры, а его в спину толкнул мужик и вместе с ним-в квартиру. Поджидал.

и в школу сейчас идут на год раньше.

Вашим детям сколько? Ходили в школу и обратно со 2-го сентября сами? Дело не в детях, а в процессах с ними связанных.Со всем, что Вы написали о прошлом, я соглашусь на 101%. Это было. в прошлом.А сейчас я вожу детей в школу через 4 внутриквартальные дороги. Нет-нет, да кто-то не остановится на переходе, даже женщины проскакивают перед носом, придавив педальку. Количество авто выросло в разы в сравнении с вашим детством.Час назад при мне на повороте с Мельникова на Телиги одна машинка притормозила на зебре, а вторая её догнала. В данный момент можете посмотреть их в онлайне-стоят, ждут полицию, красная и чёрнаяНарики на районе год назад отжали мобильник у ребёнка, когда тот сам шёл из школы.Года три назад у коллеги малой сам шёл со школы, пришел как обычно, открыл дверь квартиры, а его в спину толкнул мужик и вместе с ним-в квартиру. Поджидал.и в школу сейчас идут на год раньше.Вашим детям сколько? Ходили в школу и обратно со 2-го сентября сами?

Сержик, вам вроде бы не очень много лет, а рассуждаете как древний старик: мол раньше и лето было теплее и зима холоднее!На улице всегда было опаснее чем дома, но это не повод закрыться на всегда в туалете и кричать ЗАНЯТО!Моя дочка (довольно щуплого телосложения) отъездила (3,5 км. от дома) все 11 классов школы так же как и я в конце 90- 2000-х и тогда было не сильно лучше чем сейчас. Да забыл добавить- в музыкальную школу за 10+км то же ездила сама. И ко мне в 80х как то клеился на Крещатике педик, изображая "кинорежисёра" но повторюсь-это не повод не выходить из дома. С детьми нужно разговаривать, объяснять ньюансы поведения, самому подавать пример, а не пытаться закрыть их в "золотой клетке". Чем сильнее родители их опекают тем больше шансов, что те "слетят с катушек" при первых дуновениях ветерка свободы. У меня с племянницы родители "пыль сдували", всё за неё решали, даже когда та уже училась в институте, и какой они имеют результат? Сейчас она живёт то с какими то гопниками, то со "свободными художниками", бросила хорошую работу, стала совершенно неуправляема и в довершение покрыта татуировками с головы до ног. Как она говорит: "выражаю протест" против чрезмерного контроля!