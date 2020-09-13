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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Xenon
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Додано: Сер 16 вер, 2020 20:50
rjkz написав:
Это правда, что вся территория Киева - это места трагедий и захоронений. Но есть, наверное разница - это место памяти, где были не так давно насильственно лишены жизней сотни тысяч киевлян и это часть всемирного преступления против Человечества. Холокост называется.
Или это захоронение времен Киевской Руси. Что тоже не "парадайз", но все-таки. В ФБ, в ККК есть пост на эту тему с указанием всех известных кладбищ, мест стихийных захоронений, мест массовых гибелей, со времен монголо-татарского ига с указанием точного или примерного количества погребенных и обстоятельств смерти.
Ездила на прошлых выходных в Батурин - посмотреть на цитадель Батуринской крепости. Там на месте трагедии 1708 года, когда московские войска все разрушили и убили более 10 тысяч человек, включая женщин и маленьких детей, через три столетия заново воспроизвели все постройки. Теперь это историко-мемориальный комплекс, посмотреть на который ездят со всей страны и не только.
А в Киеве на подобном месте разве что высотку могут возвести.
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Natt
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