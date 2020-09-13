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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5249525052515252

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:48

когда живешь в уютном смарт-хруще :)

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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:50

  rjkz написав:Это правда, что вся территория Киева - это места трагедий и захоронений. Но есть, наверное разница - это место памяти, где были не так давно насильственно лишены жизней сотни тысяч киевлян и это часть всемирного преступления против Человечества. Холокост называется.
Или это захоронение времен Киевской Руси. Что тоже не "парадайз", но все-таки. В ФБ, в ККК есть пост на эту тему с указанием всех известных кладбищ, мест стихийных захоронений, мест массовых гибелей, со времен монголо-татарского ига с указанием точного или примерного количества погребенных и обстоятельств смерти.

Ездила на прошлых выходных в Батурин - посмотреть на цитадель Батуринской крепости. Там на месте трагедии 1708 года, когда московские войска все разрушили и убили более 10 тысяч человек, включая женщин и маленьких детей, через три столетия заново воспроизвели все постройки. Теперь это историко-мемориальный комплекс, посмотреть на который ездят со всей страны и не только.
А в Киеве на подобном месте разве что высотку могут возвести.
Natt
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