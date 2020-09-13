Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Это правда, что вся территория Киева - это места трагедий и захоронений. Но есть, наверное разница - это место памяти, где были не так давно насильственно лишены жизней сотни тысяч киевлян и это часть всемирного преступления против Человечества. Холокост называется. Или это захоронение времен Киевской Руси. Что тоже не "парадайз", но все-таки. В ФБ, в ККК есть пост на эту тему с указанием всех известных кладбищ, мест стихийных захоронений, мест массовых гибелей, со времен монголо-татарского ига с указанием точного или примерного количества погребенных и обстоятельств смерти.
Ездила на прошлых выходных в Батурин - посмотреть на цитадель Батуринской крепости. Там на месте трагедии 1708 года, когда московские войска все разрушили и убили более 10 тысяч человек, включая женщин и маленьких детей, через три столетия заново воспроизвели все постройки. Теперь это историко-мемориальный комплекс, посмотреть на который ездят со всей страны и не только. А в Киеве на подобном месте разве что высотку могут возвести.
Santehnik написав:Наткнулся на интересную аналитику по продажам квартир: https://ktostroit.com/analytics Человек парсит биржи на которых форвардные контракты регистрируют.
Кажется этот человек обращался к нам на днях на форум с каким -то вопросом. Глянул несколько ЖК, продано половина однушек и очень-очень мало трёшек, особенно в Уно-хауз на Дорогожичах, что рекомендует мне Эйрмакс: 3 из 21
Там две компании Обрий и еще какая то. Парень посчитал только по Обрий. На данный момент однушек у застройщика уже нет больше месяца
flyman написав:Може Сержик забере свій полтосік і вернеться з ним на малу батьківщину в спадковий хрущик. А може так до пенсії і протримає в запотілих хом"ячих лапках.
Ха, у меня хоть полтосик, а у кого то вместо полтосика-каморки папы карло. Только нет в них никакого холста, за которым театр.
Хорошо иметь "свое" жилье. Но и ликвидную катлету тоже сейчас хорошо иметь. Можно рисковать на всю катлету и получить или не получить свое жилье. Или сидеть в аренде с катлетой, но в случае чего иметь возможность маневра. Конечно, хорошо иметь и то и другое, но я-бы предпочел иметь больше возможностей в случае чего. В случае если все будет у всех зашибись, то и катлета будет приростать, но если всех накроет мегаППЦ, то будет возможность переехать в более дешевое/бесплатное (?) жилье с запасом прочности на несколько лет. В пределах полугода-года станет понятно на сколько во времени затянет нынешний кризис и насколько он накроет Украину. Я считаю, что он еще и не начал накрывать и потенциал ППЦа недооценен.