Додано: Сер 16 вер, 2020 22:15

Serg-ik написав: flyman написав: Може Сержик забере свій полтосік і вернеться з ним на малу батьківщину в спадковий хрущик. А може так до пенсії і протримає в запотілих хом"ячих лапках. Може Сержик забере свій полтосік і вернеться з ним на малу батьківщину в спадковий хрущик. А може так до пенсії і протримає в запотілих хом"ячих лапках.

Ха, у меня хоть полтосик, а у кого то вместо полтосика-каморки папы карло. Только нет в них никакого холста, за которым театр. Ха, у меня хоть полтосик, а у кого то вместо полтосика-каморки папы карло. Только нет в них никакого холста, за которым театр.

Хорошо иметь "свое" жилье.Но и ликвидную катлету тоже сейчас хорошо иметь.Можно рисковать на всю катлету и получить или не получить свое жилье.Или сидеть в аренде с катлетой, но в случае чего иметь возможность маневра.Конечно, хорошо иметь и то и другое, но я-бы предпочел иметь больше возможностей в случае чего.В случае если все будет у всех зашибись, то и катлета будет приростать, но если всех накроет мегаППЦ, то будет возможность переехать в более дешевое/бесплатное (?) жилье с запасом прочности на несколько лет. В пределах полугода-года станет понятно на сколько во времени затянет нынешний кризис и насколько он накроет Украину. Я считаю, что он еще и не начал накрывать и потенциал ППЦа недооценен.