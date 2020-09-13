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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5249525052515252

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:48

когда живешь в уютном смарт-хруще :)

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:50

  rjkz написав:Это правда, что вся территория Киева - это места трагедий и захоронений. Но есть, наверное разница - это место памяти, где были не так давно насильственно лишены жизней сотни тысяч киевлян и это часть всемирного преступления против Человечества. Холокост называется.
Или это захоронение времен Киевской Руси. Что тоже не "парадайз", но все-таки. В ФБ, в ККК есть пост на эту тему с указанием всех известных кладбищ, мест стихийных захоронений, мест массовых гибелей, со времен монголо-татарского ига с указанием точного или примерного количества погребенных и обстоятельств смерти.

Ездила на прошлых выходных в Батурин - посмотреть на цитадель Батуринской крепости. Там на месте трагедии 1708 года, когда московские войска все разрушили и убили более 10 тысяч человек, включая женщин и маленьких детей, через три столетия заново воспроизвели все постройки. Теперь это историко-мемориальный комплекс, посмотреть на который ездят со всей страны и не только.
А в Киеве на подобном месте разве что высотку могут возвести.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  Santehnik написав:Наткнулся на интересную аналитику по продажам квартир:
https://ktostroit.com/analytics
Человек парсит биржи на которых форвардные контракты регистрируют.

Кажется этот человек обращался к нам на днях на форум с каким -то вопросом.
Глянул несколько ЖК, продано половина однушек и очень-очень мало трёшек, особенно в Уно-хауз на Дорогожичах, что рекомендует мне Эйрмакс: 3 из 21
Там две компании Обрий и еще какая то. Парень посчитал только по Обрий. На данный момент однушек у застройщика уже нет больше месяца
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:15

  Serg-ik написав:
  flyman написав:Може Сержик забере свій полтосік і вернеться з ним на малу батьківщину в спадковий хрущик. А може так до пенсії і протримає в запотілих хом"ячих лапках.

Ха, у меня хоть полтосик, а у кого то вместо полтосика-каморки папы карло. Только нет в них никакого холста, за которым театр.


Хорошо иметь "свое" жилье.
Но и ликвидную катлету тоже сейчас хорошо иметь.
Можно рисковать на всю катлету и получить или не получить свое жилье.
Или сидеть в аренде с катлетой, но в случае чего иметь возможность маневра.
Конечно, хорошо иметь и то и другое, но я-бы предпочел иметь больше возможностей в случае чего.
В случае если все будет у всех зашибись, то и катлета будет приростать, но если всех накроет мегаППЦ, то будет возможность переехать в более дешевое/бесплатное (?) жилье с запасом прочности на несколько лет. В пределах полугода-года станет понятно на сколько во времени затянет нынешний кризис и насколько он накроет Украину. Я считаю, что он еще и не начал накрывать и потенциал ППЦа недооценен.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 23:12

  rjkz написав:
  Serg-ik написав:
  flyman написав:Може Сержик забере свій полтосік і вернеться з ним на малу батьківщину в спадковий хрущик. А може так до пенсії і протримає в запотілих хом"ячих лапках.

Ха, у меня хоть полтосик, а у кого то вместо полтосика-каморки папы карло. Только нет в них никакого холста, за которым театр.


Хорошо иметь "свое" жилье.
Но и ликвидную катлету тоже сейчас хорошо иметь.
Можно рисковать на всю катлету и получить или не получить свое жилье.
Или сидеть в аренде с катлетой, но в случае чего иметь возможность маневра.
Конечно, хорошо иметь и то и другое, но я-бы предпочел иметь больше возможностей в случае чего.
В случае если все будет у всех зашибись, то и катлета будет приростать, но если всех накроет мегаППЦ, то будет возможность переехать в более дешевое/бесплатное (?) жилье с запасом прочности на несколько лет. В пределах полугода-года станет понятно на сколько во времени затянет нынешний кризис и насколько он накроет Украину. Я считаю, что он еще и не начал накрывать и потенциал ППЦа недооценен.

Аркада, Укрбуд, ще кілька лежачих забудовників, це мега ППЦ, чи ще не мега? Чи мега буде при ПА50?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 23:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мужики,подскажите будь ласка,как сейчас проходят расчеты по сделкам на вторичке??Очень давно не совершал сделок с недвигой,знаю что там несколько лет назад уменьшили сумму наличного расчета до 50К грн.Что теперь,справки в банке покупаются о безналичных платежах,или реально счета приходится открывать и гонять кэш??Сделки вроде все валютой оплачиваются на вторичке,это ж не первичка.Кто подскажет актуальные сейчас способы..Чисто из первых уст и своей практики.Спасибо.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 23:19

  CRUSADER написав:
Serg-ik написав:
  Santehnik написав:Наткнулся на интересную аналитику по продажам квартир:
https://ktostroit.com/analytics
Человек парсит биржи на которых форвардные контракты регистрируют.

Кажется этот человек обращался к нам на днях на форум с каким -то вопросом.
Глянул несколько ЖК, продано половина однушек и очень-очень мало трёшек, особенно в Уно-хауз на Дорогожичах, что рекомендует мне Эйрмакс: 3 из 21
Там две компании Обрий и еще какая то. Парень посчитал только по Обрий. На данный момент однушек у застройщика уже нет больше месяца

Я бы однушку уже не стал покупать даже под аренду. Двушка: 2 спальни и студия - формат недвиги под аренду в парализованном эпидемиями мире. А двушки и трешки там еще есть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 23:57

  osafly написав:Мужики,подскажите будь ласка,как сейчас проходят расчеты по сделкам на вторичке??Очень давно не совершал сделок с недвигой,знаю что там несколько лет назад уменьшили сумму наличного расчета до 50К грн.Что теперь,справки в банке покупаются о безналичных платежах,или реально счета приходится открывать и гонять кэш??Сделки вроде все валютой оплачиваются на вторичке,это ж не первичка.Кто подскажет актуальные сейчас способы..Чисто из первых уст и своей практики.Спасибо.

Налом как раньше. Нотариусов этот момент не интересует. Для себя можете у продавца попросить 50 расписок, что он каждый день получал от вас авансом в пределах лимита. Можете не просить, а если будут вопросы (у кого? - для физлиц наказания за это нет), сказать, что так все было, а после сделки расписки выкинули за ненадобностью.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 23:57

  osafly написав:Мужики,подскажите будь ласка,как сейчас проходят расчеты по сделкам на вторичке??Очень давно не совершал сделок с недвигой,знаю что там несколько лет назад уменьшили сумму наличного расчета до 50К грн.Что теперь,справки в банке покупаются о безналичных платежах,или реально счета приходится открывать и гонять кэш??Сделки вроде все валютой оплачиваются на вторичке,это ж не первичка.Кто подскажет актуальные сейчас способы..Чисто из первых уст и своей практики.Спасибо.


насколько я знаю - большинство херят на это.
тупо налик передают без прикрытия справками, максимум что грозит - штраф (пару тыщ грн вроде) за несоблюдение антиотмывочного закона.
baraka
 
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