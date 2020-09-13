Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Это правда, что вся территория Киева - это места трагедий и захоронений. Но есть, наверное разница - это место памяти, где были не так давно насильственно лишены жизней сотни тысяч киевлян и это часть всемирного преступления против Человечества. Холокост называется. Или это захоронение времен Киевской Руси. Что тоже не "парадайз", но все-таки. В ФБ, в ККК есть пост на эту тему с указанием всех известных кладбищ, мест стихийных захоронений, мест массовых гибелей, со времен монголо-татарского ига с указанием точного или примерного количества погребенных и обстоятельств смерти.
Ездила на прошлых выходных в Батурин - посмотреть на цитадель Батуринской крепости. Там на месте трагедии 1708 года, когда московские войска все разрушили и убили более 10 тысяч человек, включая женщин и маленьких детей, через три столетия заново воспроизвели все постройки. Теперь это историко-мемориальный комплекс, посмотреть на который ездят со всей страны и не только. А в Киеве на подобном месте разве что высотку могут возвести.
Santehnik написав:Наткнулся на интересную аналитику по продажам квартир: https://ktostroit.com/analytics Человек парсит биржи на которых форвардные контракты регистрируют.
Кажется этот человек обращался к нам на днях на форум с каким -то вопросом. Глянул несколько ЖК, продано половина однушек и очень-очень мало трёшек, особенно в Уно-хауз на Дорогожичах, что рекомендует мне Эйрмакс: 3 из 21
Там две компании Обрий и еще какая то. Парень посчитал только по Обрий. На данный момент однушек у застройщика уже нет больше месяца
flyman написав:Може Сержик забере свій полтосік і вернеться з ним на малу батьківщину в спадковий хрущик. А може так до пенсії і протримає в запотілих хом"ячих лапках.
Ха, у меня хоть полтосик, а у кого то вместо полтосика-каморки папы карло. Только нет в них никакого холста, за которым театр.
Хорошо иметь "свое" жилье. Но и ликвидную катлету тоже сейчас хорошо иметь. Можно рисковать на всю катлету и получить или не получить свое жилье. Или сидеть в аренде с катлетой, но в случае чего иметь возможность маневра. Конечно, хорошо иметь и то и другое, но я-бы предпочел иметь больше возможностей в случае чего. В случае если все будет у всех зашибись, то и катлета будет приростать, но если всех накроет мегаППЦ, то будет возможность переехать в более дешевое/бесплатное (?) жилье с запасом прочности на несколько лет. В пределах полугода-года станет понятно на сколько во времени затянет нынешний кризис и насколько он накроет Украину. Я считаю, что он еще и не начал накрывать и потенциал ППЦа недооценен.
flyman написав:Може Сержик забере свій полтосік і вернеться з ним на малу батьківщину в спадковий хрущик. А може так до пенсії і протримає в запотілих хом"ячих лапках.
Ха, у меня хоть полтосик, а у кого то вместо полтосика-каморки папы карло. Только нет в них никакого холста, за которым театр.
Хорошо иметь "свое" жилье. Но и ликвидную катлету тоже сейчас хорошо иметь. Можно рисковать на всю катлету и получить или не получить свое жилье. Или сидеть в аренде с катлетой, но в случае чего иметь возможность маневра. Конечно, хорошо иметь и то и другое, но я-бы предпочел иметь больше возможностей в случае чего. В случае если все будет у всех зашибись, то и катлета будет приростать, но если всех накроет мегаППЦ, то будет возможность переехать в более дешевое/бесплатное (?) жилье с запасом прочности на несколько лет. В пределах полугода-года станет понятно на сколько во времени затянет нынешний кризис и насколько он накроет Украину. Я считаю, что он еще и не начал накрывать и потенциал ППЦа недооценен.
Аркада, Укрбуд, ще кілька лежачих забудовників, це мега ППЦ, чи ще не мега? Чи мега буде при ПА50?
Мужики,подскажите будь ласка,как сейчас проходят расчеты по сделкам на вторичке??Очень давно не совершал сделок с недвигой,знаю что там несколько лет назад уменьшили сумму наличного расчета до 50К грн.Что теперь,справки в банке покупаются о безналичных платежах,или реально счета приходится открывать и гонять кэш??Сделки вроде все валютой оплачиваются на вторичке,это ж не первичка.Кто подскажет актуальные сейчас способы..Чисто из первых уст и своей практики.Спасибо.
Santehnik написав:Наткнулся на интересную аналитику по продажам квартир: https://ktostroit.com/analytics Человек парсит биржи на которых форвардные контракты регистрируют.
Кажется этот человек обращался к нам на днях на форум с каким -то вопросом. Глянул несколько ЖК, продано половина однушек и очень-очень мало трёшек, особенно в Уно-хауз на Дорогожичах, что рекомендует мне Эйрмакс: 3 из 21
Там две компании Обрий и еще какая то. Парень посчитал только по Обрий. На данный момент однушек у застройщика уже нет больше месяца
Я бы однушку уже не стал покупать даже под аренду. Двушка: 2 спальни и студия - формат недвиги под аренду в парализованном эпидемиями мире. А двушки и трешки там еще есть.
osafly написав:Мужики,подскажите будь ласка,как сейчас проходят расчеты по сделкам на вторичке??Очень давно не совершал сделок с недвигой,знаю что там несколько лет назад уменьшили сумму наличного расчета до 50К грн.Что теперь,справки в банке покупаются о безналичных платежах,или реально счета приходится открывать и гонять кэш??Сделки вроде все валютой оплачиваются на вторичке,это ж не первичка.Кто подскажет актуальные сейчас способы..Чисто из первых уст и своей практики.Спасибо.
Налом как раньше. Нотариусов этот момент не интересует. Для себя можете у продавца попросить 50 расписок, что он каждый день получал от вас авансом в пределах лимита. Можете не просить, а если будут вопросы (у кого? - для физлиц наказания за это нет), сказать, что так все было, а после сделки расписки выкинули за ненадобностью.
osafly написав:Мужики,подскажите будь ласка,как сейчас проходят расчеты по сделкам на вторичке??Очень давно не совершал сделок с недвигой,знаю что там несколько лет назад уменьшили сумму наличного расчета до 50К грн.Что теперь,справки в банке покупаются о безналичных платежах,или реально счета приходится открывать и гонять кэш??Сделки вроде все валютой оплачиваются на вторичке,это ж не первичка.Кто подскажет актуальные сейчас способы..Чисто из первых уст и своей практики.Спасибо.
насколько я знаю - большинство херят на это. тупо налик передают без прикрытия справками, максимум что грозит - штраф (пару тыщ грн вроде) за несоблюдение антиотмывочного закона.