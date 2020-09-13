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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 17 вер, 2020 00:16
Vlad442 написав:
Я бы однушку уже не стал покупать даже под аренду. Двушка: 2 спальни и студия - формат недвиги под аренду в парализованном эпидемиями мире. А двушки и трешки там еще есть.
Вы когда будете рядом с маршруткой или троллейбусом стоять на светофоре, посмотрите в окно, увидите, что думает народ про эпидемию.
На просмотры ни один человек не приходил в маске. Зачем молодой семье или одиночке двушка в аренде?
Макс однушки худо-бедно в рассрочку распихал, теперь нужно думать, что с неликвидом делать
А насчет эпидемии неправы уже вы - последние 2 недели очень многих испугали, потому что это уже не информационный вирус (50-100 больных в сутки), а реальный (2000+ со стремительно приближающимся лимитом медицинской системы)
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Додано: Чет 17 вер, 2020 00:42
flyman написав: rjkz написав: Serg-ik написав:
Ха, у меня хоть полтосик, а у кого то вместо полтосика-каморки папы карло. Только нет в них никакого холста, за которым театр.
Хорошо иметь "свое" жилье.
Но и ликвидную катлету тоже сейчас хорошо иметь.
Можно рисковать на всю катлету и получить или не получить свое жилье.
Или сидеть в аренде с катлетой, но в случае чего иметь возможность маневра.
Конечно, хорошо иметь и то и другое, но я-бы предпочел иметь больше возможностей в случае чего.
В случае если все будет у всех зашибись, то и катлета будет приростать, но если всех накроет мегаППЦ, то будет возможность переехать в более дешевое/бесплатное (?) жилье с запасом прочности на несколько лет. В пределах полугода-года станет понятно на сколько во времени затянет нынешний кризис и насколько он накроет Украину. Я считаю, что он еще и не начал накрывать и потенциал ППЦа недооценен.
Аркада, Укрбуд, ще кілька лежачих забудовників, це мега ППЦ, чи ще не мега? Чи мега буде при ПА50?
Аркада и Укрбуд - я-бы сказал, закономерно завалились.
Кроме строительной области все в мире идеально?
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