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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 00:16

  Vlad442 написав:
Я бы однушку уже не стал покупать даже под аренду. Двушка: 2 спальни и студия - формат недвиги под аренду в парализованном эпидемиями мире. А двушки и трешки там еще есть.

Вы когда будете рядом с маршруткой или троллейбусом стоять на светофоре, посмотрите в окно, увидите, что думает народ про эпидемию.
На просмотры ни один человек не приходил в маске. Зачем молодой семье или одиночке двушка в аренде?


Макс однушки худо-бедно в рассрочку распихал, теперь нужно думать, что с неликвидом делать :lol:

А насчет эпидемии неправы уже вы - последние 2 недели очень многих испугали, потому что это уже не информационный вирус (50-100 больных в сутки), а реальный (2000+ со стремительно приближающимся лимитом медицинской системы)
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 00:42

  flyman написав:
  rjkz написав:
  Serg-ik написав:Ха, у меня хоть полтосик, а у кого то вместо полтосика-каморки папы карло. Только нет в них никакого холста, за которым театр.


Хорошо иметь "свое" жилье.
Но и ликвидную катлету тоже сейчас хорошо иметь.
Можно рисковать на всю катлету и получить или не получить свое жилье.
Или сидеть в аренде с катлетой, но в случае чего иметь возможность маневра.
Конечно, хорошо иметь и то и другое, но я-бы предпочел иметь больше возможностей в случае чего.
В случае если все будет у всех зашибись, то и катлета будет приростать, но если всех накроет мегаППЦ, то будет возможность переехать в более дешевое/бесплатное (?) жилье с запасом прочности на несколько лет. В пределах полугода-года станет понятно на сколько во времени затянет нынешний кризис и насколько он накроет Украину. Я считаю, что он еще и не начал накрывать и потенциал ППЦа недооценен.

Аркада, Укрбуд, ще кілька лежачих забудовників, це мега ППЦ, чи ще не мега? Чи мега буде при ПА50?


Аркада и Укрбуд - я-бы сказал, закономерно завалились.
Кроме строительной области все в мире идеально?
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 08:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  osafly написав:чета до 50К грн.Что теперь,справки в банке покупаются о безналичных платежах,или реально счета приходится открывать и гонять кэш??Сделки вроде все валютой оплачиваются на вторичке,это ж не первичка.Кто подскажет актуальные сейчас способы..Чисто из первых уст и своей практики.Спасибо.


встретились у нотариуса, паспорт, справка о доходах в пределах суммы, бабло в зелени. у продавца доки на прелесть, паспорт. нотариус все проверят, продавец считает зелень, подписываете документы, покупатель получает ключи, доки и едет замки менять. фсе...

зы договор на всю сумму, налогов покупателю 1% в пользу государства если докам более 3-х лет. услуги нотариуса по 2500 грн со сторон.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 08:57

Справка о доходах? Зачем?
Vlad442
 
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