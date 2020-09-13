Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я бы однушку уже не стал покупать даже под аренду. Двушка: 2 спальни и студия - формат недвиги под аренду в парализованном эпидемиями мире. А двушки и трешки там еще есть.
Вы когда будете рядом с маршруткой или троллейбусом стоять на светофоре, посмотрите в окно, увидите, что думает народ про эпидемию. На просмотры ни один человек не приходил в маске. Зачем молодой семье или одиночке двушка в аренде?
Я бы однушку уже не стал покупать даже под аренду. Двушка: 2 спальни и студия - формат недвиги под аренду в парализованном эпидемиями мире. А двушки и трешки там еще есть.
Вы когда будете рядом с маршруткой или троллейбусом стоять на светофоре, посмотрите в окно, увидите, что думает народ про эпидемию. На просмотры ни один человек не приходил в маске. Зачем молодой семье или одиночке двушка в аренде?
Макс однушки худо-бедно в рассрочку распихал, теперь нужно думать, что с неликвидом делать
А насчет эпидемии неправы уже вы - последние 2 недели очень многих испугали, потому что это уже не информационный вирус (50-100 больных в сутки), а реальный (2000+ со стремительно приближающимся лимитом медицинской системы)
Serg-ik написав:Ха, у меня хоть полтосик, а у кого то вместо полтосика-каморки папы карло. Только нет в них никакого холста, за которым театр.
Хорошо иметь "свое" жилье. Но и ликвидную катлету тоже сейчас хорошо иметь. Можно рисковать на всю катлету и получить или не получить свое жилье. Или сидеть в аренде с катлетой, но в случае чего иметь возможность маневра. Конечно, хорошо иметь и то и другое, но я-бы предпочел иметь больше возможностей в случае чего. В случае если все будет у всех зашибись, то и катлета будет приростать, но если всех накроет мегаППЦ, то будет возможность переехать в более дешевое/бесплатное (?) жилье с запасом прочности на несколько лет. В пределах полугода-года станет понятно на сколько во времени затянет нынешний кризис и насколько он накроет Украину. Я считаю, что он еще и не начал накрывать и потенциал ППЦа недооценен.
Аркада, Укрбуд, ще кілька лежачих забудовників, це мега ППЦ, чи ще не мега? Чи мега буде при ПА50?
Аркада и Укрбуд - я-бы сказал, закономерно завалились. Кроме строительной области все в мире идеально?
osafly написав:чета до 50К грн.Что теперь,справки в банке покупаются о безналичных платежах,или реально счета приходится открывать и гонять кэш??Сделки вроде все валютой оплачиваются на вторичке,это ж не первичка.Кто подскажет актуальные сейчас способы..Чисто из первых уст и своей практики.Спасибо.
встретились у нотариуса, паспорт, справка о доходах в пределах суммы, бабло в зелени. у продавца доки на прелесть, паспорт. нотариус все проверят, продавец считает зелень, подписываете документы, покупатель получает ключи, доки и едет замки менять. фсе...
зы договор на всю сумму, налогов покупателю 1% в пользу государства если докам более 3-х лет. услуги нотариуса по 2500 грн со сторон.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Vlad442 написав:.. В Эпике подобных решений не видел. ..
по маленькой фотографии плохо видно материал основы и размеры плиты, но, в целом, это не проблема. Технология цифровой печати на больших плоских панелях повсеместно используется, (у нас пока нет ни у кого), сделать такое не проблема, стоит дорого - м2 обойдется в кастомизированном случае (например, жена будет на вас пялиться ) примерно в 180-200 Евро/м2, для "массового" производства от 100м2 цена упадет примерно до 100-150
osafly написав:Мужики,подскажите будь ласка,как сейчас проходят расчеты по сделкам на вторичке??Очень давно не совершал сделок с недвигой,знаю что там несколько лет назад уменьшили сумму наличного расчета до 50К грн.Что теперь,справки в банке покупаются о безналичных платежах,или реально счета приходится открывать и гонять кэш??Сделки вроде все валютой оплачиваются на вторичке,это ж не первичка.Кто подскажет актуальные сейчас способы..Чисто из первых уст и своей практики.Спасибо.
Никто никакие счета не открывает и кеш не гоняет. Точнее гоняет, но виртуально. Типа открывается счет, как бы вам на него поступают деньги, и типа вы их снимаете и сразу счет закрывается. Процедура занимает максимум 10 минут. Банкир уже приходит со всеми бумагами и справками-вам надо только подписать. Никто никакие вопросы о происхождении денег не задает. Можете звать представителя банка к нотариусу, можете не звать. Тут вопрос больше к продавцу.
Если продавец продает и хочет чтоб его деньги были полностью белые- он позовет представителя банка, так как в случае вопросов потом откуда кеш--может оказаться что договора купли продажи не достаточно. А вот квитанция о снятии денег со своего счета в банке от продажи своей квартиры- это более чем убедительно. По ценам- все эти приходящие к нотариусу банкиры есть у нотариусов, все зависит от их аппетита и суммы вашей сделки. Кто то просит 100 уе всего, кто то просит по 100 уе и с продавца и с покупана, кто то фиксирует сумму от 3 до 5 тыс грн. Вобщем, как договоритесь.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
rjkz написав:В пределах полугода-года станет понятно на сколько во времени затянет нынешний кризис и насколько он накроет Украину. Я считаю, что он еще и не начал накрывать и потенциал ППЦа недооценен.
каждая пятая гривна расходов бюджета 2021 г.-не существует