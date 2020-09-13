Додано: Чет 17 вер, 2020 09:16

osafly написав: Мужики,подскажите будь ласка,как сейчас проходят расчеты по сделкам на вторичке??Очень давно не совершал сделок с недвигой,знаю что там несколько лет назад уменьшили сумму наличного расчета до 50К грн.Что теперь,справки в банке покупаются о безналичных платежах,или реально счета приходится открывать и гонять кэш??Сделки вроде все валютой оплачиваются на вторичке,это ж не первичка.Кто подскажет актуальные сейчас способы..Чисто из первых уст и своей практики.Спасибо. Мужики,подскажите будь ласка,как сейчас проходят расчеты по сделкам на вторичке??Очень давно не совершал сделок с недвигой,знаю что там несколько лет назад уменьшили сумму наличного расчета до 50К грн.Что теперь,справки в банке покупаются о безналичных платежах,или реально счета приходится открывать и гонять кэш??Сделки вроде все валютой оплачиваются на вторичке,это ж не первичка.Кто подскажет актуальные сейчас способы..Чисто из первых уст и своей практики.Спасибо.

Никто никакие счета не открывает и кеш не гоняет. Точнее гоняет, но виртуально. Типа открывается счет, как бы вам на него поступают деньги, и типа вы их снимаете и сразу счет закрывается. Процедура занимает максимум 10 минут. Банкир уже приходит со всеми бумагами и справками-вам надо только подписать. Никто никакие вопросы о происхождении денег не задает.Можете звать представителя банка к нотариусу, можете не звать. Тут вопрос больше к продавцу.Если продавец продает и хочет чтоб его деньги были полностью белые- он позовет представителя банка, так как в случае вопросов потом откуда кеш--может оказаться что договора купли продажи не достаточно. А вот квитанция о снятии денег со своего счета в банке от продажи своей квартиры- это более чем убедительно.По ценам- все эти приходящие к нотариусу банкиры есть у нотариусов, все зависит от их аппетита и суммы вашей сделки. Кто то просит 100 уе всего, кто то просит по 100 уе и с продавца и с покупана, кто то фиксирует сумму от 3 до 5 тыс грн. Вобщем, как договоритесь.