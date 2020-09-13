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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5251525252535254>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 00:03

Я бы однушку уже не стал покупать даже под аренду. Двушка: 2 спальни и студия - формат недвиги под аренду в парализованном эпидемиями мире. А двушки и трешки там еще есть.

Вы когда будете рядом с маршруткой или троллейбусом стоять на светофоре, посмотрите в окно, увидите, что думает народ про эпидемию.
На просмотры ни один человек не приходил в маске. Зачем молодой семье или одиночке двушка в аренде?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 00:16

  Vlad442 написав:
Я бы однушку уже не стал покупать даже под аренду. Двушка: 2 спальни и студия - формат недвиги под аренду в парализованном эпидемиями мире. А двушки и трешки там еще есть.

Вы когда будете рядом с маршруткой или троллейбусом стоять на светофоре, посмотрите в окно, увидите, что думает народ про эпидемию.
На просмотры ни один человек не приходил в маске. Зачем молодой семье или одиночке двушка в аренде?


Макс однушки худо-бедно в рассрочку распихал, теперь нужно думать, что с неликвидом делать :lol:

А насчет эпидемии неправы уже вы - последние 2 недели очень многих испугали, потому что это уже не информационный вирус (50-100 больных в сутки), а реальный (2000+ со стремительно приближающимся лимитом медицинской системы)
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 00:42

  flyman написав:
  rjkz написав:
  Serg-ik написав:Ха, у меня хоть полтосик, а у кого то вместо полтосика-каморки папы карло. Только нет в них никакого холста, за которым театр.


Хорошо иметь "свое" жилье.
Но и ликвидную катлету тоже сейчас хорошо иметь.
Можно рисковать на всю катлету и получить или не получить свое жилье.
Или сидеть в аренде с катлетой, но в случае чего иметь возможность маневра.
Конечно, хорошо иметь и то и другое, но я-бы предпочел иметь больше возможностей в случае чего.
В случае если все будет у всех зашибись, то и катлета будет приростать, но если всех накроет мегаППЦ, то будет возможность переехать в более дешевое/бесплатное (?) жилье с запасом прочности на несколько лет. В пределах полугода-года станет понятно на сколько во времени затянет нынешний кризис и насколько он накроет Украину. Я считаю, что он еще и не начал накрывать и потенциал ППЦа недооценен.

Аркада, Укрбуд, ще кілька лежачих забудовників, це мега ППЦ, чи ще не мега? Чи мега буде при ПА50?


Аркада и Укрбуд - я-бы сказал, закономерно завалились.
Кроме строительной области все в мире идеально?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 08:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  osafly написав:чета до 50К грн.Что теперь,справки в банке покупаются о безналичных платежах,или реально счета приходится открывать и гонять кэш??Сделки вроде все валютой оплачиваются на вторичке,это ж не первичка.Кто подскажет актуальные сейчас способы..Чисто из первых уст и своей практики.Спасибо.


встретились у нотариуса, паспорт, справка о доходах в пределах суммы, бабло в зелени. у продавца доки на прелесть, паспорт. нотариус все проверят, продавец считает зелень, подписываете документы, покупатель получает ключи, доки и едет замки менять. фсе...

зы договор на всю сумму, налогов покупателю 1% в пользу государства если докам более 3-х лет. услуги нотариуса по 2500 грн со сторон.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 08:57

Справка о доходах? Зачем?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 09:10

  Vlad442 написав:.. В Эпике подобных решений не видел.
..

по маленькой фотографии плохо видно материал основы и размеры плиты, но, в целом, это не проблема. Технология цифровой печати на больших плоских панелях повсеместно используется, (у нас пока нет ни у кого), сделать такое не проблема, стоит дорого - м2 обойдется в кастомизированном случае (например, жена будет на вас пялиться :)) примерно в 180-200 Евро/м2, для "массового" производства от 100м2 цена упадет примерно до 100-150
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 09:10

  Vlad442 написав:Справка о доходах? Зачем?


говорит новая заморочка от власти, обязали интересоваться происхождением денег.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 09:16

  osafly написав:Мужики,подскажите будь ласка,как сейчас проходят расчеты по сделкам на вторичке??Очень давно не совершал сделок с недвигой,знаю что там несколько лет назад уменьшили сумму наличного расчета до 50К грн.Что теперь,справки в банке покупаются о безналичных платежах,или реально счета приходится открывать и гонять кэш??Сделки вроде все валютой оплачиваются на вторичке,это ж не первичка.Кто подскажет актуальные сейчас способы..Чисто из первых уст и своей практики.Спасибо.


Никто никакие счета не открывает и кеш не гоняет. Точнее гоняет, но виртуально. Типа открывается счет, как бы вам на него поступают деньги, и типа вы их снимаете и сразу счет закрывается. Процедура занимает максимум 10 минут. Банкир уже приходит со всеми бумагами и справками-вам надо только подписать. Никто никакие вопросы о происхождении денег не задает.
Можете звать представителя банка к нотариусу, можете не звать. Тут вопрос больше к продавцу.

Если продавец продает и хочет чтоб его деньги были полностью белые- он позовет представителя банка, так как в случае вопросов потом откуда кеш--может оказаться что договора купли продажи не достаточно. А вот квитанция о снятии денег со своего счета в банке от продажи своей квартиры- это более чем убедительно.
По ценам- все эти приходящие к нотариусу банкиры есть у нотариусов, все зависит от их аппетита и суммы вашей сделки. Кто то просит 100 уе всего, кто то просит по 100 уе и с продавца и с покупана, кто то фиксирует сумму от 3 до 5 тыс грн. Вобщем, как договоритесь.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 09:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:В пределах полугода-года станет понятно на сколько во времени затянет нынешний кризис и насколько он накроет Украину. Я считаю, что он еще и не начал накрывать и потенциал ППЦа недооценен.

каждая пятая гривна расходов бюджета 2021 г.-не существует
Доходи українського бюджету-2021 – 1017 мільярдів гривень.
Видатки бюджету – 1330 мільярдів гривень.
Граничний дефіцит держбюджету – 270 мільярдів гривень.


и к какому бы лагерю не принадлежал "всёпропальщик", есть смысл в его словах
https://gazeta.ua/blog/53888/vlada-gotu ... bude-kriza

Думаю, что владельцы строительного бизнеса не против, при условии, что покупатели копили в долларе. Всплеск 2015-2017 г.-тому подтверждение
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 09:55

  Slon_Nosov написав: .... налогов покупателю 1% в пользу государства если докам более 3-х лет..

так если менее - тоже 1%.. Это для продавца давность доков влияет на размер налогов
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