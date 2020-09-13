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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5251525252535254

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Клаус написав:ее - тоже 1%.. Это для продавца давность доков влияет на размер налогов


да, но продавцы часто хотят поделить свои налоги пополам с покупателем.
я встречал уникальный продаванов, которые считали нормальным повесить 5% агенства и все налоги на покупателя. документам у них меньше 3-х лет, набегала десятка к хотелке.
5% за размещение фоток в инете, отдельная история. когда приходишь на просмотр с риэлтором, а тебя встречают хозяева с еще одним риэлтором и все хором поют что двое прописаных несовершеннолетних не являются собственниками квартиры и опекунский не нужен, тоже прикольно.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:31

  Serg-ik написав:каждая пятая гривна расходов бюджета 2021 г.-не существует
Доходи українського бюджету-2021 – 1017 мільярдів гривень.
Видатки бюджету – 1330 мільярдів гривень.
Граничний дефіцит держбюджету – 270 мільярдів гривень.


и к какому бы лагерю не принадлежал "всёпропальщик", есть смысл в его словах
https://gazeta.ua/blog/53888/vlada-gotu ... bude-kriza

Думаю, что владельцы строительного бизнеса не против, при условии, что покупатели копили в долларе. Всплеск 2015-2017 г.-тому подтверждение

2/3 доходной части госбюджета-2021 финансовые власти планирует сформировать за счет кредитных и заемных денег на внутреннем и внешних рынках :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:36

  UA написав:..
2/3 доходной части госбюджета-2021 финансовые власти планирует сформировать за счет кредитных и заемных денег на внутреннем и внешних рынках :mrgreen:

"доходы в долг" звучит эпично. Если/когда в долг не дадут, бакс улетит и мечты Сергея о своей "трехе" в центре могут стать былью. Однако, посмотрим
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