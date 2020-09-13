Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Клаус написав:ее - тоже 1%.. Это для продавца давность доков влияет на размер налогов
да, но продавцы часто хотят поделить свои налоги пополам с покупателем. я встречал уникальный продаванов, которые считали нормальным повесить 5% агенства и все налоги на покупателя. документам у них меньше 3-х лет, набегала десятка к хотелке. 5% за размещение фоток в инете, отдельная история. когда приходишь на просмотр с риэлтором, а тебя встречают хозяева с еще одним риэлтором и все хором поют что двое прописаных несовершеннолетних не являются собственниками квартиры и опекунский не нужен, тоже прикольно.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн