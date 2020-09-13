Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Клаус написав:ее - тоже 1%.. Это для продавца давность доков влияет на размер налогов
да, но продавцы часто хотят поделить свои налоги пополам с покупателем. я встречал уникальный продаванов, которые считали нормальным повесить 5% агенства и все налоги на покупателя. документам у них меньше 3-х лет, набегала десятка к хотелке. 5% за размещение фоток в инете, отдельная история. когда приходишь на просмотр с риэлтором, а тебя встречают хозяева с еще одним риэлтором и все хором поют что двое прописаных несовершеннолетних не являются собственниками квартиры и опекунский не нужен, тоже прикольно.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov написав:да, но продавцы часто хотят поделить свои налоги пополам с покупателем. я встречал уникальный продаванов, которые считали нормальным повесить 5% агенства и все налоги на покупателя. документам у них меньше 3-х лет, набегала десятка к хотелке. 5% за размещение фоток в инете, отдельная история. когда приходишь на просмотр с риэлтором, а тебя встречают хозяева с еще одним риэлтором и все хором поют что двое прописаных несовершеннолетних не являются собственниками квартиры и опекунский не нужен, тоже прикольно.
Вы ещё не видели продавцов повышающих цену при появлении реального покупателя. Когда покупатель сбегает цену понижают и так "продают" 5-10 лет подряд. По моим наблюдениям, 30-40% советской вторички выходят на рынок совсем не с целью продажи.
Вопрос - кто как думает, что ликвиднее и лучше будет сдаваться при одинаковом качестве ремонта (ремонт хороший)
1. Аристократ на Коновальца 34а (50-55м2) 2. Новопечерский двор , Драгомирова 2а ( не путать с новолипками, хоть он и рядом) (50-55м2) 3. Авеню ( или как оно там назыается правильно, на Дружбы народов 14-16) ( там площадь чуть больше 60-65м2), но тоже однуха.
кто в теме подскажите плиз
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
change_pm написав:.. Енівей, рекомендую дивитись, що робить РФ з проблемами буджета. Наші через час повторять 100500% - бо вони = "жертви однієї гінекологічної операції"... ..
сравнили, однако. По расходам идеи, типа, одинаковые - мегастройки. Русские еще субсидируют ипотеку до смешных (по нашим меркам) процентов. Фантазии свои они финансируют через разные Фонды/кубышки, размеры которых чокнутые - и абсолютно не сравнимые с нами. Про выплаты по внешним долгам тоже промолчим: у нас цифра была 1/3 от дохода бюджета, будет еще хуже; русские на внешних рынках почти ничего не берут - и не отдают. По доходным частям. Отпустив курс до рекордных значений, русские неплохо подтолкнули экспорт - а у нас курс всего лишь вернулся на привычные осенние значения. Помимо стимуляции экспорта, курс также благотворно влияет на поступления НДС. Этот очевидный ход мы можем повторить без проблем, zRadio не даст соврать. Зато у нас есть свои ноу-хау с РКО, что может трохи увеличить доход, если народ не восстанет. Очень не хватает нам ипотеки - но это комплексная проблема, одними ставками не отделаешься, нужен "белый" доход заемщика, а не 5000 грн. как всегда
sequence написав: Отпустив курс до рекордных значений, русские неплохо подтолкнули экспорт - а у нас курс всего лишь вернулся на привычные осенние значения. Помимо стимуляции экспорта, курс также благотворно влияет на поступления НДС. Этот очевидный ход мы можем повторить без проблем, zRadio не даст соврать.
Да, на 2-3 года это дает преимущество экспортерам. Но мы, в отличие от РФ, этот инструмент для наполнения бюджета ранее не использовали. У нас мотивация всегда была другая - обесценить внутренний долг, чтобы в условиях дефицита валюты было чем платить по внешнему.
sequence написав:Зато у нас есть свои ноу-хау с РКО, что может трохи увеличить доход, если народ не восстанет.
Ничего это не даст. Абсолютно.
sequence написав:Очень не хватает нам ипотеки - но это комплексная проблема, одними ставками не отделаешься, нужен "белый" доход заемщика, а не 5000 грн. как всегда
Для чего не хватает? Для роста бизнеса застройщиков? Или для дорожая? Улучшать жилищные условия можно до бесконечности, но правда в том, что никакой нехватки квадратных метров в условиях текущей демографии нет и не предвидится даже в Киеве.
Поэтому ипотека у нас не может быть государственным приоритетом - она не решает больших общественных проблем, а лишь призвана помочь узкому кругу интересантов (почему президент Интергала и не умолкает - дайте, дайте, дайте).
PS: и экономику ипотека не мультиплицирует - достаточно посмотреть на результаты пузыря 2005-2008 гг. Спекулятивный капитал привлекает, а инвестиционный - нет...