Додано: Чет 17 вер, 2020 12:14

Вопрос - кто как думает, что ликвиднее и лучше будет сдаваться при одинаковом качестве ремонта (ремонт хороший)



1. Аристократ на Коновальца 34а (50-55м2)

2. Новопечерский двор , Драгомирова 2а

( не путать с новолипками, хоть он и рядом) (50-55м2)

3. Авеню ( или как оно там назыается правильно, на Дружбы народов 14-16) ( там площадь чуть больше 60-65м2), но тоже однуха.



кто в теме подскажите плиз

Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------