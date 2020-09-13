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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 вер, 2020 12:58
zРадио написав:
..
Для чего не хватает? Для роста бизнеса застройщиков? Или для дорожая? Улучшать жилищные условия можно до бесконечности, но правда в том, что никакой нехватки квадратных метров в условиях текущей демографии нет и не предвидится даже в Киеве. ..
любите статистику - вот и гляньте скока м2 н6а рыло приходится даже в сравнении с РФ (не говоря про европу/США), где многие уже лет по ..надцать живут в "ипотечном" жилье. И ничего у них не встало после кризиса 2008 года.
Самое главное это другое - именно, что стройка дает хороший мультипликатор в экономику, что очень нужно всегда
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Додано: Чет 17 вер, 2020 13:12
sequence написав: zРадио написав:
..
Для чего не хватает? Для роста бизнеса застройщиков? Или для дорожая? Улучшать жилищные условия можно до бесконечности, но правда в том, что никакой нехватки квадратных метров в условиях текущей демографии нет и не предвидится даже в Киеве. ..
любите статистику - вот и гляньте скока м2 н6а рыло приходится даже в сравнении с РФ (не говоря про европу/США), где многие уже лет по ..надцать живут в "ипотечном" жилье. И ничего у них не встало после кризиса 2008 года.
Самое главное это другое - именно, что стройка дает хороший мультипликатор в экономику, что очень нужно всегда
Так вот и возьмите. Подставьте адекватный знаменатель, и сами убедитесь)
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Додано: Чет 17 вер, 2020 13:18
sequence написав: zРадио написав:
..
Для чего не хватает? Для роста бизнеса застройщиков? Или для дорожая? Улучшать жилищные условия можно до бесконечности, но правда в том, что никакой нехватки квадратных метров в условиях текущей демографии нет и не предвидится даже в Киеве. ..
любите статистику - вот и гляньте скока м2 н6а рыло приходится даже в сравнении с РФ (не говоря про европу/США), где многие уже лет по ..надцать живут в "ипотечном" жилье. И ничего у них не встало после кризиса 2008 года.
Самое главное это другое - именно, что стройка дает хороший мультипликатор в экономику, что очень нужно всегда
який 100 ковідних ярдів на ремонт доріг дало мультиплікатор?
економічна теорія каже, що збільшення інвестицій зі сторони державного сектору витісняє інвестиції зі сторони приватного сектору. А так як ефективність державного сектору, як правило менша, чим приватного, то такі дії мало ефектривні.
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 17 вер, 2020 13:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 13:19
zРадио написав: sequence написав: zРадио написав:
..
Для чего не хватает? Для роста бизнеса застройщиков? Или для дорожая? Улучшать жилищные условия можно до бесконечности, но правда в том, что никакой нехватки квадратных метров в условиях текущей демографии нет и не предвидится даже в Киеве. ..
любите статистику - вот и гляньте скока м2 н6а рыло приходится даже в сравнении с РФ (не говоря про европу/США), где многие уже лет по ..надцать живут в "ипотечном" жилье. И ничего у них не встало после кризиса 2008 года.
Самое главное это другое - именно, что стройка дает хороший мультипликатор в экономику, что очень нужно всегда
Так вот и возьмите. Подставьте адекватный знаменатель, и сами убедитесь)
Это спекуляции на тему "сколько нас осталось" + не учитывается, что значительная часть того, что у нас считается "жильем" - в Европе было бы объявлено аварийным и пошло бы под снос.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 13:23
airmax78 написав:
Это спекуляции на тему "сколько нас осталось" + не учитывается, что значительная часть того, что у нас считается "жильем" - в Европе было бы объявлено аварийным и пошло бы под снос.
аірмакс, от не надо про супер житло в Європах, думаю ченйнж_пм розкаже про лондонські кавалірки з вікном в одну шибку і кладкою в пів вікторіанської цегли ...
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Додано: Чет 17 вер, 2020 13:24
flyman написав: airmax78 написав:
Это спекуляции на тему "сколько нас осталось" + не учитывается, что значительная часть того, что у нас считается "жильем" - в Европе было бы объявлено аварийным и пошло бы под снос.
аірмакс, от не надо про супер житло в Європах, думаю ченйнж_пм розкаже про лондонські кавалірки з вікном в одну шибку і кладкою в пів вікторіанської цегли
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неліквід - не моя тєма )))
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Додано: Чет 17 вер, 2020 13:31
Так ось РФ збирається суттево підвищіти податки скрізь (акцизи, нерухомість, прибутки і так далі). Мова навіть може піти про прогресивну ставку на фізосіб.
Це питання було підняти, як комент на дефіцит буджета в України і пішов трішки в сторону про іпотеку і будівельний ринок.
Розумію, шо деякі колеги з того ринку живуть і хотіли б і іпотеку дешеву, і будівництво.
Але імхо нічого того не буде, а буде затягування ременів чи гайок. Тому я і рекомендував би дивитись, що робить РФ, бо наші всі їдеї звидти копіюють...
зі. Тому очікую девальвацію 2021 і підвищення податкового тиску 2021...
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Додано: Чет 17 вер, 2020 13:36
change_pm написав:
зі. Тому очікую девальвацію 2021 і підвищення податкового тиску 2021...
70 грн за доллар в 2021-м не будет. По крайней мере по экономическим причинам. А вот 35-40 - обоснованный коридор девальвации для ускорения выхода из рецессии. Но в 2021-м к нему можем еще не прийти, если ФРС будет продолжать политику количественного смягчения
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Додано: Чет 17 вер, 2020 13:39
change_pm
А антисемитское антипрезидентское и антиправительственное восстание не планируете в 21м году?
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Додано: Чет 17 вер, 2020 13:49
flyman написав:
..
економічна теорія каже, що збільшення інвестицій зі сторони державного сектору витісняє інвестиції зі сторони приватного сектору. А так як ефективність державного сектору, як правило менша, чим приватного, то такі дії мало ефектривні.
чем вам не угодило субсидирование ипотеки? чем частный бизнес поможет в этом ворпосе?
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sequence
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