RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5253525452555256>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:58

  zРадио написав:..
Для чего не хватает? Для роста бизнеса застройщиков? Или для дорожая? Улучшать жилищные условия можно до бесконечности, но правда в том, что никакой нехватки квадратных метров в условиях текущей демографии нет и не предвидится даже в Киеве. ..

любите статистику - вот и гляньте скока м2 н6а рыло приходится даже в сравнении с РФ (не говоря про европу/США), где многие уже лет по ..надцать живут в "ипотечном" жилье. И ничего у них не встало после кризиса 2008 года.
Самое главное это другое - именно, что стройка дает хороший мультипликатор в экономику, что очень нужно всегда
sequence
 
Повідомлень: 4014
З нами з: 29.12.15
Подякував: 685 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:12

  sequence написав:
  zРадио написав:..
Для чего не хватает? Для роста бизнеса застройщиков? Или для дорожая? Улучшать жилищные условия можно до бесконечности, но правда в том, что никакой нехватки квадратных метров в условиях текущей демографии нет и не предвидится даже в Киеве. ..

любите статистику - вот и гляньте скока м2 н6а рыло приходится даже в сравнении с РФ (не говоря про европу/США), где многие уже лет по ..надцать живут в "ипотечном" жилье. И ничего у них не встало после кризиса 2008 года.
Самое главное это другое - именно, что стройка дает хороший мультипликатор в экономику, что очень нужно всегда


Так вот и возьмите. Подставьте адекватный знаменатель, и сами убедитесь)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7418
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1326 раз.
Подякували: 3062 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:18

  sequence написав:
  zРадио написав:..
Для чего не хватает? Для роста бизнеса застройщиков? Или для дорожая? Улучшать жилищные условия можно до бесконечности, но правда в том, что никакой нехватки квадратных метров в условиях текущей демографии нет и не предвидится даже в Киеве. ..

любите статистику - вот и гляньте скока м2 н6а рыло приходится даже в сравнении с РФ (не говоря про европу/США), где многие уже лет по ..надцать живут в "ипотечном" жилье. И ничего у них не встало после кризиса 2008 года.
Самое главное это другое - именно, что стройка дает хороший мультипликатор в экономику, что очень нужно всегда

який 100 ковідних ярдів на ремонт доріг дало мультиплікатор?

економічна теорія каже, що збільшення інвестицій зі сторони державного сектору витісняє інвестиції зі сторони приватного сектору. А так як ефективність державного сектору, як правило менша, чим приватного, то такі дії мало ефектривні.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 17 вер, 2020 13:21, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21555
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 1566 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:19

  zРадио написав:
  sequence написав:
  zРадио написав:..
Для чего не хватает? Для роста бизнеса застройщиков? Или для дорожая? Улучшать жилищные условия можно до бесконечности, но правда в том, что никакой нехватки квадратных метров в условиях текущей демографии нет и не предвидится даже в Киеве. ..

любите статистику - вот и гляньте скока м2 н6а рыло приходится даже в сравнении с РФ (не говоря про европу/США), где многие уже лет по ..надцать живут в "ипотечном" жилье. И ничего у них не встало после кризиса 2008 года.
Самое главное это другое - именно, что стройка дает хороший мультипликатор в экономику, что очень нужно всегда


Так вот и возьмите. Подставьте адекватный знаменатель, и сами убедитесь)

Это спекуляции на тему "сколько нас осталось" + не учитывается, что значительная часть того, что у нас считается "жильем" - в Европе было бы объявлено аварийным и пошло бы под снос.
airmax78
 
Повідомлень: 36095
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4271 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:23

  airmax78 написав:Это спекуляции на тему "сколько нас осталось" + не учитывается, что значительная часть того, что у нас считается "жильем" - в Европе было бы объявлено аварийным и пошло бы под снос.

аірмакс, от не надо про супер житло в Європах, думаю ченйнж_пм розкаже про лондонські кавалірки з вікном в одну шибку і кладкою в пів вікторіанської цегли ...
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21555
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 1566 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:24

  flyman написав:
  airmax78 написав:Это спекуляции на тему "сколько нас осталось" + не учитывается, что значительная часть того, что у нас считается "жильем" - в Европе было бы объявлено аварийным и пошло бы под снос.

аірмакс, от не надо про супер житло в Європах, думаю ченйнж_пм розкаже про лондонські кавалірки з вікном в одну шибку і кладкою в пів вікторіанської цегли ...

неліквід - не моя тєма )))
change_pm
 
Повідомлень: 2208
З нами з: 03.02.16
Подякував: 63 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так ось РФ збирається суттево підвищіти податки скрізь (акцизи, нерухомість, прибутки і так далі). Мова навіть може піти про прогресивну ставку на фізосіб.

Це питання було підняти, як комент на дефіцит буджета в України і пішов трішки в сторону про іпотеку і будівельний ринок.

Розумію, шо деякі колеги з того ринку живуть і хотіли б і іпотеку дешеву, і будівництво.

Але імхо нічого того не буде, а буде затягування ременів чи гайок. Тому я і рекомендував би дивитись, що робить РФ, бо наші всі їдеї звидти копіюють...

зі. Тому очікую девальвацію 2021 і підвищення податкового тиску 2021...
change_pm
 
Повідомлень: 2208
З нами з: 03.02.16
Подякував: 63 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:36

  change_pm написав:зі. Тому очікую девальвацію 2021 і підвищення податкового тиску 2021...


70 грн за доллар в 2021-м не будет. По крайней мере по экономическим причинам. А вот 35-40 - обоснованный коридор девальвации для ускорения выхода из рецессии. Но в 2021-м к нему можем еще не прийти, если ФРС будет продолжать политику количественного смягчения
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7418
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1326 раз.
Подякували: 3062 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:39

change_pm

А антисемитское антипрезидентское и антиправительственное восстание не планируете в 21м году?
барабашов
 
Повідомлень: 1800
З нами з: 16.06.15
Подякував: 178 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:49

  flyman написав:..
економічна теорія каже, що збільшення інвестицій зі сторони державного сектору витісняє інвестиції зі сторони приватного сектору. А так як ефективність державного сектору, як правило менша, чим приватного, то такі дії мало ефектривні.

чем вам не угодило субсидирование ипотеки? чем частный бизнес поможет в этом ворпосе?
sequence
 
Повідомлень: 4014
З нами з: 29.12.15
Подякував: 685 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5253525452555256>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, remark, zРадио і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1914, 1915, 1916
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19152 3174670
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 вер, 2020 12:27
airmax78
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
126 226916
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 вер, 2020 13:10
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
478 205733
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89466)
17.09.2020 14:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.