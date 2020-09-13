Додано: Чет 17 вер, 2020 14:37

Serg-ik написав: вот такое продаётся в Кристере

https://rieltor.ua/flats-sale/view/9602 ... nal_rank_1

Да, это панель

Вопрос: красивый фасад Варшавского без ремонта будет продаваться по 1000 сегодня и по 1200 -1500 очень -очень скоро? вот такое продаётся в КристереДа, это панельВопрос: красивый фасад Варшавского без ремонта будет продаваться по 1000 сегодня и по 1200 -1500 очень -очень скоро?

Не уверен, что будет по 1500 скоро по причинам:1. Падает инвестпривлекальность, ввиду малого зароботка, не сравнивать вложившихся в 2016-17 годах, то был подарок судьбы для перекупов со 100% подъемом на переуступке.2. Масштабы строительства однотипных коробок-человейников , нью-гостинок с корридорами на 19квартир в конце концов раскроют глаза купившим и со временем вызовет сожаление об купленном гавне и жгучее желание кому либо впарить его, а покупанов больше не станет.3. Возможно сменится формат жилья с приходом новых застройщиков и эти муравейники потеряют популярность, так как новые начнут строить готовое жилье и не надо будет думать, что делать дальше с электропроводом заведенным к двери и т.п..4. Наверное и запуск метро толкнет к покупке только фанатов такого типа застройки и только для себя. Перекупы должны исчезнуть, как социальный слой паразитов, они зло.