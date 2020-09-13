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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5253525452555256

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:50

  барабашов написав:change_pm

А антисемитское антипрезидентское и антиправительственное восстание не планируете в 21м году?

Я взагалі нічого не планую... Семітів люблю...

зі. Читаю статистичні данні, дивлюсь, що роблять сусіди і роблю може неправильні, але висновки...

Як то кажуть, а що ще робити?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:54

  zРадио написав:
  change_pm написав:зі. Тому очікую девальвацію 2021 і підвищення податкового тиску 2021...


70 грн за доллар в 2021-м не будет. По крайней мере по экономическим причинам. А вот 35-40 - обоснованный коридор девальвации для ускорения выхода из рецессии. Но в 2021-м к нему можем еще не прийти, если ФРС будет продолжать политику количественного смягчения

Х.з... у нас ніколи не виходило вийти в "обоснований" калідор. Якщо почнеться курсовий двіж, то 50 легко буде - імхо. 70, якщо буде дефолт.

зі. Більше про своє курсове імхо писати не буду. Нефіг народ розчаровувати...!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:08

вот такое продаётся в Кристере
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9602 ... nal_rank_1
Да, это панель
Вопрос: красивый фасад Варшавского без ремонта будет продаваться по 1000 сегодня и по 1200 -1500 очень -очень скоро?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:36

  sequence написав:
  flyman написав:..
економічна теорія каже, що збільшення інвестицій зі сторони державного сектору витісняє інвестиції зі сторони приватного сектору. А так як ефективність державного сектору, як правило менша, чим приватного, то такі дії мало ефектривні.

чем вам не угодило субсидирование ипотеки? чем частный бизнес поможет в этом ворпосе?

нагадайте про молодіжні кредити та подібні іпотечні годівниці для корупції та наближених до влади
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:37

  Serg-ik написав:вот такое продаётся в Кристере
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9602 ... nal_rank_1
Да, это панель
Вопрос: красивый фасад Варшавского без ремонта будет продаваться по 1000 сегодня и по 1200 -1500 очень -очень скоро?


чекаєте за полтосік?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:37

  Serg-ik написав:вот такое продаётся в Кристере
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9602 ... nal_rank_1
Да, это панель
Вопрос: красивый фасад Варшавского без ремонта будет продаваться по 1000 сегодня и по 1200 -1500 очень -очень скоро?


Не уверен, что будет по 1500 скоро по причинам:
1. Падает инвестпривлекальность, ввиду малого зароботка, не сравнивать вложившихся в 2016-17 годах, то был подарок судьбы для перекупов со 100% подъемом на переуступке.
2. Масштабы строительства однотипных коробок-человейников , нью-гостинок с корридорами на 19квартир в конце концов раскроют глаза купившим и со временем вызовет сожаление об купленном гавне и жгучее желание кому либо впарить его, а покупанов больше не станет.
3. Возможно сменится формат жилья с приходом новых застройщиков и эти муравейники потеряют популярность, так как новые начнут строить готовое жилье и не надо будет думать, что делать дальше с электропроводом заведенным к двери и т.п..
4. Наверное и запуск метро толкнет к покупке только фанатов такого типа застройки и только для себя. Перекупы должны исчезнуть, как социальный слой паразитов, они зло.
Востаннє редагувалось remark в Чет 17 вер, 2020 14:44, всього редагувалось 3 разів.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:39

  Serg-ik написав:вот такое продаётся в Кристере
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9602 ... nal_rank_1
Да, это панель
Вопрос: красивый фасад Варшавского без ремонта будет продаваться по 1000 сегодня и по 1200 -1500 очень -очень скоро?


Па900 за квадрат с ремонтом? Та даже если панель - тут явное попадание "инвестора" на бабло. Ну а Варшавскому без ремонта, значит, и 1000 в будущем не светит...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Это спекуляции на тему "сколько нас осталось" + не учитывается, что значительная часть того, что у нас считается "жильем" - в Европе было бы объявлено аварийным и пошло бы под снос.

Хорватія - це Європа?
Туристичний Задар, біля гавані і Старого міста :mrgreen:
https://www.google.com/maps/@44.1106846 ... 312!8i6656
ЗІ В місті новобуд па2к євро, тому сіє щастя, мабуть, за 1,5к євро йде. 8)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:43

  flyman написав:..
нагадайте про молодіжні кредити та подібні іпотечні годівниці для корупції та наближених до влади

Ну вот чего вы все время съезжаете на какие-то тупые примеры неработавших и ранее схем, на которые у государства заканчивались деньги практически сразу после выхода указа?
Я говорю о работающей схеме - как она работает у русских и почем они могут легко взять ипотеку. Любой Волгарь вам расскажет, есть статистика, она, поверьте, впечатляет.
А новое жилье, что бы не писал Зрадио, стимулирует расходы на товары для ремонта и быта - это немалые деньги
sequence
 
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