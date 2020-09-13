Я взагалі нічого не планую... Семітів люблю...
зі. Читаю статистичні данні, дивлюсь, що роблять сусіди і роблю може неправильні, але висновки...
Як то кажуть, а що ще робити?
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Додано: Чет 17 вер, 2020 13:50
Додано: Чет 17 вер, 2020 13:54
Х.з... у нас ніколи не виходило вийти в "обоснований" калідор. Якщо почнеться курсовий двіж, то 50 легко буде - імхо. 70, якщо буде дефолт.
зі. Більше про своє курсове імхо писати не буду. Нефіг народ розчаровувати...!
Додано: Чет 17 вер, 2020 14:08
вот такое продаётся в Кристере
Да, это панель
Вопрос: красивый фасад Варшавского без ремонта будет продаваться по 1000 сегодня и по 1200 -1500 очень -очень скоро?
Додано: Чет 17 вер, 2020 14:36
нагадайте про молодіжні кредити та подібні іпотечні годівниці для корупції та наближених до влади
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Додано: Чет 17 вер, 2020 14:37
чекаєте за полтосік?
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Додано: Чет 17 вер, 2020 14:37
Не уверен, что будет по 1500 скоро по причинам:
1. Падает инвестпривлекальность, ввиду малого зароботка, не сравнивать вложившихся в 2016-17 годах, то был подарок судьбы для перекупов со 100% подъемом на переуступке.
2. Масштабы строительства однотипных коробок-человейников , нью-гостинок с корридорами на 19квартир в конце концов раскроют глаза купившим и со временем вызовет сожаление об купленном гавне и жгучее желание кому либо впарить его, а покупанов больше не станет.
3. Возможно сменится формат жилья с приходом новых застройщиков и эти муравейники потеряют популярность, так как новые начнут строить готовое жилье и не надо будет думать, что делать дальше с электропроводом заведенным к двери и т.п..
4. Наверное и запуск метро толкнет к покупке только фанатов такого типа застройки и только для себя. Перекупы должны исчезнуть, как социальный слой паразитов, они зло.
Востаннє редагувалось remark в Чет 17 вер, 2020 14:44, всього редагувалось 3 разів.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Чет 17 вер, 2020 14:39
Па900 за квадрат с ремонтом? Та даже если панель - тут явное попадание "инвестора" на бабло. Ну а Варшавскому без ремонта, значит, и 1000 в будущем не светит...
Додано: Чет 17 вер, 2020 14:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хорватія - це Європа?
Туристичний Задар, біля гавані і Старого міста
ЗІ В місті новобуд па2к євро, тому сіє щастя, мабуть, за 1,5к євро йде.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Чет 17 вер, 2020 14:43
Ну вот чего вы все время съезжаете на какие-то тупые примеры неработавших и ранее схем, на которые у государства заканчивались деньги практически сразу после выхода указа?
Я говорю о работающей схеме - как она работает у русских и почем они могут легко взять ипотеку. Любой Волгарь вам расскажет, есть статистика, она, поверьте, впечатляет.
А новое жилье, что бы не писал Зрадио, стимулирует расходы на товары для ремонта и быта - это немалые деньги
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