RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5254525552565257

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:47

  sequence написав:
  flyman написав:..
нагадайте про молодіжні кредити та подібні іпотечні годівниці для корупції та наближених до влади

Ну вот чего вы все время съезжаете на какие-то тупые примеры неработавших и ранее схем, на которые у государства заканчивались деньги практически сразу после выхода указа?
Я говорю о работающей схеме - как она работает у русских и почем они могут легко взять ипотеку. Любой Волгарь вам расскажет, есть статистика, она, поверьте, впечатляет.
А новое жилье, что бы не писал Зрадио, стимулирует расходы на товары для ремонта и быта - это немалые деньги

не хотілось би йти в політику, бо зараз закидають тапками,
тобі ченж_пм скаже ліпше, думаю, так як там "государствєнікі" при владі, як і РБ,
а тут сам знаєш хто, уже 28 рік, після того як розпався "клятий совок" і вільнолюдь зміг вільно гадити під себе, а хто йому заборонятиме, то це будуть вороги наріда, яких тре срочно замайдаунити.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 17 вер, 2020 14:48, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21559
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 1567 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:47

  sequence написав:
  Рыба-сом написав:..
Хорватія - це Європа?
Туристичний Задар, біля гавані і Старого міста :mrgreen:
https://www.google.com/maps/@44.1106846 ... 312!8i6656
ЗІ В місті новобуд па2к євро, тому сіє щастя, мабуть, за 1,5к євро йде. 8)

а чё они балконы не стеклят, не знают, что так можно?! :shock: :shock:

Нет смысла - тепло. Там другая забота: жалюзи-ставни от летнего солнцепёка.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1780
З нами з: 29.11.16
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:00

  Рыба-сом написав:.. Там другая забота: жалюзи-ставни от летнего солнцепёка.

та да - рафшторы стоят аццких денех. Завесил недавно панорамное окно, хотел сделать приятный сюрприз супруге, но получил скандал: "да за такие деньги я еще 10 лет потеть буду!"
sequence
 
Повідомлень: 4016
З нами з: 29.12.15
Подякував: 687 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:04

  sequence написав:
  Рыба-сом написав:..
Хорватія - це Європа?
Туристичний Задар, біля гавані і Старого міста :mrgreen:
https://www.google.com/maps/@44.1106846 ... 312!8i6656
ЗІ В місті новобуд па2к євро, тому сіє щастя, мабуть, за 1,5к євро йде. 8)

а чё они балконы не стеклят, не знают, что так можно?! :shock: :shock:

Кстати, если камеру покрутите, то с другой стороны улицы и застеклённые есть. Правда, технологию выносов чего-то не освоили :oops:
https://www.google.com/maps/@44.1106846 ... 312!8i6656
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1780
З нами з: 29.11.16
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:55

  zРадио написав:
  Serg-ik написав:вот такое продаётся в Кристере
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9602 ... nal_rank_1
Да, это панель
Вопрос: красивый фасад Варшавского без ремонта будет продаваться по 1000 сегодня и по 1200 -1500 очень -очень скоро?


Па900 за квадрат с ремонтом? Та даже если панель - тут явное попадание "инвестора" на бабло

Там инвестора пкупали трёшки па <500 с ремонтом (от застройщика) Хотя нет, инвестора покупали 1к по 600-700, за трёшками приходили под себя..
Скоро(R)
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1793
З нами з: 07.08.17
Подякував: 842 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Па900 за квадрат с ремонтом? Та даже если панель - тут явное попадание "инвестора" на бабло

не скажите, на этапе строительства трёшки там были по 43-46 тыс. долл. Думаю, что в те ремонт и мебель не вложено 40 тыс у.е.
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11244
З нами з: 10.06.11
Подякував: 195 раз.
Подякували: 1059 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 16:10

  Жека79 написав:Вопрос - кто как думает, что ликвиднее и лучше будет сдаваться при одинаковом качестве ремонта (ремонт хороший)

1. Аристократ на Коновальца 34а (50-55м2)
2. Новопечерский двор , Драгомирова 2а
( не путать с новолипками, хоть он и рядом) (50-55м2)
3. Авеню ( или как оно там назыается правильно, на Дружбы народов 14-16) ( там площадь чуть больше 60-65м2), но тоже однуха.

кто в теме подскажите плиз


Соглашусь с Эйром, но если будете покупать, то у Аристократа был ньюанс (по памяти, давненько в нём не был)-между ним и Скайлайном был неплохой участок под свечечку, и думаю она там таки появится, перекрыв пол дома наглухо (аля Джек).
drevlyanin
 
Повідомлень: 134
З нами з: 01.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 16:17

  sequence написав: А новое жилье, что бы не писал Зрадио, стимулирует расходы на товары для ремонта и быта - это немалые деньги


Зрадио не со зла :D Как говорится, не продавцами стройматериалов едиными. Говоря об отсутствии мультипликационного эффекта, я - обо всей экономике. На ипотечном пузыре приобрела строительная отрасль в ее широком понимании, а потерял - весь потребительский сектор в еще более широком понимании, плюс большинство самих ипотекодержателей...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7420
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1326 раз.
Подякували: 3062 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 16:21

  Serg-ik написав:
  zРадио написав:Па900 за квадрат с ремонтом? Та даже если панель - тут явное попадание "инвестора" на бабло

не скажите, на этапе строительства трёшки там были по 43-46 тыс. долл. Думаю, что в те ремонт и мебель не вложено 40 тыс у.е.


Па450 за квадрат? Ну разве что в процессе девальвации 2014-2015 гг. И даже если так - премия за риск нулевая, а то и отрицательная. На депозитах, даже валютных, профит был бы выше! Вот вам и "даражай"...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7420
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1326 раз.
Подякували: 3062 раз.
 
Профіль
7
5
3
  #<1 ... 5254525552565257
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1914, 1915, 1916
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19152 3174756
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 вер, 2020 12:27
airmax78
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
126 226921
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 вер, 2020 13:10
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
478 205735
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.