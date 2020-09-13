Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:.. нагадайте про молодіжні кредити та подібні іпотечні годівниці для корупції та наближених до влади
Ну вот чего вы все время съезжаете на какие-то тупые примеры неработавших и ранее схем, на которые у государства заканчивались деньги практически сразу после выхода указа? Я говорю о работающей схеме - как она работает у русских и почем они могут легко взять ипотеку. Любой Волгарь вам расскажет, есть статистика, она, поверьте, впечатляет. А новое жилье, что бы не писал Зрадио, стимулирует расходы на товары для ремонта и быта - это немалые деньги
не хотілось би йти в політику, бо зараз закидають тапками, тобі ченж_пм скаже ліпше, думаю, так як там "государствєнікі" при владі, як і РБ, а тут сам знаєш хто, уже 28 рік, після того як розпався "клятий совок" і вільнолюдь зміг вільно гадити під себе, а хто йому заборонятиме, то це будуть вороги наріда, яких тре срочно замайдаунити.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 17 вер, 2020 14:48, всього редагувалось 1 раз.
Жека79 написав:Вопрос - кто как думает, что ликвиднее и лучше будет сдаваться при одинаковом качестве ремонта (ремонт хороший)
1. Аристократ на Коновальца 34а (50-55м2) 2. Новопечерский двор , Драгомирова 2а ( не путать с новолипками, хоть он и рядом) (50-55м2) 3. Авеню ( или как оно там назыается правильно, на Дружбы народов 14-16) ( там площадь чуть больше 60-65м2), но тоже однуха.
кто в теме подскажите плиз
Соглашусь с Эйром, но если будете покупать, то у Аристократа был ньюанс (по памяти, давненько в нём не был)-между ним и Скайлайном был неплохой участок под свечечку, и думаю она там таки появится, перекрыв пол дома наглухо (аля Джек).
sequence написав: А новое жилье, что бы не писал Зрадио, стимулирует расходы на товары для ремонта и быта - это немалые деньги
Зрадио не со зла Как говорится, не продавцами стройматериалов едиными. Говоря об отсутствии мультипликационного эффекта, я - обо всей экономике. На ипотечном пузыре приобрела строительная отрасль в ее широком понимании, а потерял - весь потребительский сектор в еще более широком понимании, плюс большинство самих ипотекодержателей...
zРадио написав:Па900 за квадрат с ремонтом? Та даже если панель - тут явное попадание "инвестора" на бабло
не скажите, на этапе строительства трёшки там были по 43-46 тыс. долл. Думаю, что в те ремонт и мебель не вложено 40 тыс у.е.
Па450 за квадрат? Ну разве что в процессе девальвации 2014-2015 гг. И даже если так - премия за риск нулевая, а то и отрицательная. На депозитах, даже валютных, профит был бы выше! Вот вам и "даражай"...