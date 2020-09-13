Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Жека79 написав:Вопрос - кто как думает, что ликвиднее и лучше будет сдаваться при одинаковом качестве ремонта (ремонт хороший)
1. Аристократ на Коновальца 34а (50-55м2) 2. Новопечерский двор , Драгомирова 2а ( не путать с новолипками, хоть он и рядом) (50-55м2) 3. Авеню ( или как оно там назыается правильно, на Дружбы народов 14-16) ( там площадь чуть больше 60-65м2), но тоже однуха.
кто в теме подскажите плиз
Соглашусь с Эйром, но если будете покупать, то у Аристократа был ньюанс (по памяти, давненько в нём не был)-между ним и Скайлайном был неплохой участок под свечечку, и думаю она там таки появится, перекрыв пол дома наглухо (аля Джек).
sequence написав: А новое жилье, что бы не писал Зрадио, стимулирует расходы на товары для ремонта и быта - это немалые деньги
Зрадио не со зла Как говорится, не продавцами стройматериалов едиными. Говоря об отсутствии мультипликационного эффекта, я - обо всей экономике. На ипотечном пузыре приобрела строительная отрасль в ее широком понимании, а потерял - весь потребительский сектор в еще более широком понимании, плюс большинство самих ипотекодержателей...
zРадио написав:Па900 за квадрат с ремонтом? Та даже если панель - тут явное попадание "инвестора" на бабло
не скажите, на этапе строительства трёшки там были по 43-46 тыс. долл. Думаю, что в те ремонт и мебель не вложено 40 тыс у.е.
Па450 за квадрат? Ну разве что в процессе девальвации 2014-2015 гг. И даже если так - премия за риск нулевая, а то и отрицательная. На депозитах, даже валютных, профит был бы выше! Вот вам и "даражай"...
zРадио написав:.. Как говорится, не продавцами стройматериалов едиными. Говоря об отсутствии мультипликационного эффекта, я - обо всей экономике. На ипотечном пузыре приобрела строительная отрасль в ее широком понимании, а потерял - весь потребительский сектор в еще более широком понимании, плюс большинство самих ипотекодержателей...
Что такое "потребительский сектор в еще более широком понимании"? Основа - базовая потребность человека в крыше над головой. Остальное - двухметровые плазмы с итальянскими диванами могут подождать почти бесконечность. Когда в ремонте дело доходит до мебели, то денег уже нет совсем или осталось на матрац. Зато этот матрац в своей (или условно своей, в случае ипотеки) хатынке. И все дальнейшие покупки идут по принципу "беру себе, значит, не буду брать полное гомно". И тут уже я стою и жду, жадно потирая потные ладошки
Santehnik написав:Наткнулся на интересную аналитику по продажам квартир: https://ktostroit.com/analytics Человек парсит биржи на которых форвардные контракты регистрируют.
Кажется этот человек обращался к нам на днях на форум с каким -то вопросом. Глянул несколько ЖК, продано половина однушек и очень-очень мало трёшек, особенно в Уно-хауз на Дорогожичах, что рекомендует мне Эйрмакс: 3 из 21
Там две компании Обрий и еще какая то. Парень посчитал только по Обрий. На данный момент однушек у застройщика уже нет больше месяца
ЛУН вроде пишет, что застройщик один...
А вот, например, в Мисто квитив, застройщика два (тот же Обрий и МЖК оболонь). Так вот, именно Обрий продает через форвардные контракты, а Оболонь по другим договорам. Короче на рынке полный зоопарк